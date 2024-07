Impuesto a los autos de lujo: qué modelos podrían quedar exceptuados y bajar su precio

La nueva base del tramo 1 del impuesto interno es de $40.000.000, lo que deja a buena parte del volumen masivo fuera del tributo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tal como estaba previsto, algunos días después de conocerse el índice de inflación de junio, se conocería el de Precios Mayoristas (IPIM), por el cual se rige la AFIP para determinar la alícuota que corresponde aplicar al impuesto interno de automotores, más conocido como impuesto a los autos de lujo, que deberá empezar a regir desde el 1 de agosto próximo.

La base del impuesto interno vigente para la primera escala es actualmente de $37.000.000, pero tras la actualización del IPIM de abril, mayo y junio, se debe aplicar un incremento del 8,37%, lo que lleva ese primer tope hasta unos $40.500.000 aproximadamente. Este valor siempre es relativo, porque más allá de tener que aplicar el 21% de IVA, también se obtiene sumando la comisión de los concesionarios oficiales, que en algunos casos es del 15%, pero en otros es del 12 o incluso del 10 por ciento.

El IPIM se aplica al precio de facturación de los automóviles, es decir, al precio que no contempla esos dos costos adicionales, por lo tanto, en la tabla publicada por AFIP siempre se da otra cifra, a la que hay que sumar ese 21% primero y el 15% posterior.

La nueva base del primer tramo, a partir del cual los autos pagarán un 20% nominal (25% efectivo) es de $28.500.000, mientras que para la segunda escala, sobre la que se aplica un incremento del 35% nominal (52% efectivo) sería de unos $52.400.000, lo que llevará hasta unos $74.000.000 el límite a partir del cual se aumenta la alícuota en el valor de concesionaria.

Los modelos más vendidos están exentos de pagar el impuesto interno, volviendo al status original de 2013, cuando comenzó a aplicarse con las alícuotas actuales del 2o y el 35%

Si bien el aumento del precio de los autos 0 kilómetro no fue una variable preocupante en los últimos tres meses, ya que se dio a cuentagotas y no en todos los modelos, se fueron generando pequeñas actualizaciones de precio que en promedio no llegaron al 5% mensual. Con la suba del tope para la primera escala, que es la que más mercado toma y sobre la cual más usuarios intentan quedar exceptuados al comprar un auto nuevo, hay más margen para las marcas de aumentar las versiones de mayor equipamiento de cada modelo, y dejar en un precio más accesible a las versiones de acceso, las que se conocen como las “base”.

Una rápida mirada por las listas de precios vigentes durante julio, permite comprobar que no son muchos los modelos que estaban “topeados” en justo por debajo de los $37.000.000, y que serían los que desde agosto podrían subir hasta los $40.000.000.

Chevrolet tiene toda la línea Onix por debajo del primer tramo del impuesto y las versiones más equipadas del Cruze todavía con margen para aumentar sin pagarlo. En el caso del Tracker, el vehículo que producen en Argentina, y que ya había sido beneficiado con la anterior actualización del impuesto al lujo que ya no se aplicaba a ninguna de sus versiones como había ocurrido hasta el mes de mayo, con esta actualización del tope tampoco tendrá variaciones.

Citroën tenía toda la línea C3, C3 Aircross y C4 Cactus fuera del impuesto, en cambio había sido alcanzado por el primer tramo en el C5 Aircross. Ahora, con la nueva escala, podría darse que este modelo tenga una baja en el precio del mismo modo que ocurrió con otros importados en la actualización anterior.

La actualización del impuesto al lujo ha devuelto una variedad de precios para que los clientes encuentren su versión con un precio acorde al equipamiento. Algo que no sucedió en los últimos dos años

Fiat, por su lado, que acaba de reincorporar el modelo Mobi para competir directamente en la franja de acceso con un producto por debajo de los 20 millones de pesos, no tendrá impacto en la línea Cronos y Pulse, en cambio podría aumentar un poco más la versión Abarth Turbo del nuevo Fastback, que estaba muy cerca del tope de la primera escala.

Ford, en cambio, podría tener impacto con sus dos SUV, Territory y Bronco, porque se pasaban de categoría y pisaban el primer tramo del impuesto, y eventualmente podrían hacer una apuesta más agresiva aún de la que ya están haciendo, especialmente con el primero de ambos modelos, que viene de China, y mantenerlo debajo del impuesto.

Nissan no tiene modelos del Versa cerca del primer tope, pero sí tenía casi topeadas las versiones altas de Sentra y Kicks, que podrían aumentar algunos puntos porcentuales con la nueva escala, quedando todavía afuera del impuesto.

En Peugeot también se podrían subir los precios de su gama 208 sin problemas, mientras que la nueva línea 2008 sólo tiene precio de reserva de la versión base en $31.200.000, con lo cual podría quedar exceptuada del impuesto al lujo en toda la gama dependiendo de la estrategia de la marca.

Renault acaba de lanzar dos productos que están también por fuera de este tributo. El eléctrico Kwid E-Tech, que entró justo por debajo del límite, y el nuevo SUV Kardian, que al tener su precio por debajo de los 30 millones de pesos, también podría actualizar su valor en agosto sin pisarse con el impuesto.

Las marcas están apostando fuertemente a autos de segmento chico para ganar volumen de ventas. Estos modelos están lejos del impuesto interno. (Imagen ilustrativa Infobae)

Toyota también tiene su gama completa de Yaris y Corolla fuera del alcance de este tributo, pero había posicionado el nuevo Corolla Cross prácticamente pisando el primer tope, aunque con la estrategia conocida de mantener el precio de salida de fábrica en el valor que aun pasando por sobre los 40 millones de pesos, mantenga el modelo fuera del impuesto. Esta actualización sólo permitiría que tengan más margen, pero el modelo no debería pagarlo en ninguna de sus versiones. En cambio, es inevitable para la línea SW4, que está en medio de la escala 1 y la escala 2, y por lo tanto es alcanzado por el 20% del impuesto al lujo.

Por último, Volkswagen es otra de las marcas con muchos modelos que fluctúan cerca del borde. No hay incidencia con Polo, Nivus y Virtus, pero el modelo T-Cross estaba al límite con sus versiones Highline, y Taos tenía dos modelos, los de mayor equipamiento, dentro del primer tramo. Con los nuevos valores, podría verse una baja en el precio de este último modelo. En cambio, hay que ver qué decisión toma la marca con Vento, actualmente en los 56 millones de pesos.

Lo que ha cambiado definitivamente con las últimas actualizaciones de este distorsivo impuesto, es que ya no alcanza a los modelos más accesibles del mercado sino a los de gama media y alta, lo que devuelve algo de justicia para los usuarios respecto a lo que ocurrió en los últimos dos años y medio. La vigencia de la actual tabla es de tres meses, por lo tanto, estos valores tendrán vigencia hasta el 31 de octubre de este año.