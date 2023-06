¿Del cine al asfalto?: un novedoso Escarabajo eléctrico se deja ver en una película de animación

Cuatro modelos conceptuales de Volkswagen son parte de una película de animación francesa de reciente lanzamiento y próximo estreno. El único que no se fabrica aún es el Beetle

Cuando se está a punto de tomar la decisión de lanzar un nuevo modelo de automóvil al mercado, la opinión de los eventuales consumidores ocupa un papel fundamental. La experiencia de varios vehículos que no tuvieron el éxito imaginado lo reafirma, y por esa razón, algunas marcas hacen hoy una serie de ensayos secretos en los que se muestra un prototipo con sus logos ocultos junto a algunos de sus competidores, a fin de evaluar la reacción de los observadores.

El otro camino es hacer un auto que no se salga de los límites estéticos y repita fórmulas conocidas a fin de evitar riesgos. Pero cuando un auto es un ícono que ha trascendido las épocas como el Volkswagen Beetle, el famoso Escarabajo en nuestro mercado o Fusca de Brasil, la apuesta puede ser muy peligrosa. “No todas las segundas partes son buenas”, se suele decir en cuestiones relacionadas con espectáculos, películas o mandatos presidenciales. Pero en el caso del auto popular alemán por excelencia, ya hubo una segunda parte que fue exitosa, y eso anima a pensar que un “nuevo Bis” sería posible con la excusa de la propulsión eléctrica.

Un diseño conceptual de un nuevo Beetle eléctrico se vio en 2018, aunque el auto no tenía rasgos similares al original sino más parecidos a los del actual ID.3

No es nueva la idea de volver reflotar el Beetle en formato de EV (electric vehicle). Allá por 2018, se esbozó la idea por primera vez, aunque con un modelo que no apelaba a las formas del Escarabajo original o del New Beetle de fines de los años 90. Del proyecto no se supo mucho más y pareció quedar en el cajón de las ideas archivadas, aunque visto en retrospectiva, bien pudo ser la génesis del actual ID.3.

Sin embargo, cuando se anunció que se reinventaría la Kombi Volkswagen con un formato eléctrico al que llamaron ID.Buzz, el por entonces CEO del Volkswagen Group, Herbert Diess, dijo que ese, el Volkswagen T1, era “el auto más emotivo de nuestra historia” y que por eso, había sido la “prioridad a la hora de resucitar un ícono, pero muchos otros coches emocionales son posibles con nuestra plataforma modular MEB”.

Diess ya no está al frente del grupo más grande de la industria automotriz alemana, pero recientemente un nuevo mensaje encubierto respecto a un Volkswagen Beetle eléctrico ha aparecido en la escena. Y esa la mejor palabra para utilizar, porque se trata de una película animada, “Miraculous: Ladybug & Cat Noir”, de reciente presentación en París, donde además de la animación digital que se muestra del modelo en el film, en las calles se exhibió una maqueta en tamaño real de un prototipo similar.

La maqueta se mostró en las calles de París, como parte de la presentación de la película "Miraculous: Ladybug & Cat Noir"

El auto es un New Beetle de color rojo con una imagen algo caricaturizada, es decir, compuesto por formas exageradas, pero que irrefutablemente representan al modelo más famoso de la marca. Lo que ha causado intriga en los observadores, es que no es el único vehículo Volkswagen que aparece en la película, e incluso en el poster promocional, lo que le da un protagonismo inusual y destacado.

Junto a este Escarabajo conceptual eléctrico, hay otros concept car de modelos que han llegado la producción en serie y se venden en la actualidad, como el propio ID.Buzz, y los autos prototipo de lo que hoy son el ID.5 y el reciente ID.7.

El modelo en sí, más allá de la similitud evidente con el Beetle en sus curvas, tiene puertas de vidrio, guardabarros ensanchados y neumáticos de grandes dimensiones, techo solar y la inconfundible imagen de sus luces, tanto delanteras como traseras. Si se compara este diseño, que como dijeron las fuentes consultadas fue “especialmente hecho para una película animada”, con los que lo acompañan y el resultado final que se logró con ellos, daría la sensación de estar ante un proyecto concreto para darle una tercera vida al diseño icónico de Volkswagen.

La parte trasera es más parecida al Escarabajo original que al New Beetle de los años 2000, gracias a sus luces redondas

La película en la que los vehículos eléctricos de la marca serán protagonistas llegará a más de cien mercados a nivel internacional a partir del próximo 5 de julio y a la plataforma de Netflix tres semanas después. Los productores del film, Aton Sumache y Emmanuel Jacomet, han destacado la colaboración con Volkswagen al decir que “ha sido increíble” y que ha representado enorme valor añadido para la producción en general. Estos también son datos que se deben tener en cuenta.

Aunque tampoco se puede desconocer que el ID.2all, el auto eléctrico de alcance masivo que presentó Volkswagen en marzo de este año también podría ser una respuesta a la ilusión de tener un Beetle eléctrico, incluso aunque se haya presentado como un eventual nuevo Golf debido a su diseño. El New Beetle, en su segunda generación no fue el auto económico de su antecesor, por lo que ese segmento podría quedar en el pasado y presentar una nueva versión más aspiracional que popular.

