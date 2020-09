El ranking sin cepo: cuáles son los autos más caros y potentes de la Argentina

El auto más caro de la Argentina cuesta 1,2 millones de dólares. Ingresaron algunos en los últimos meses.

“Hay una vida mejor, pero es más cara”, reza el dicho popular. En el universo automotor esa “vida mejor” prácticamente no tiene límites. La superación del hombre y la evolución de las máquinas tomó una dinámica vertiginosa: los modelos se renuevan y mejoran cada vez más rápido, las versiones se multiplican, y la carrera tecnológica desprende resultados sorprendentes. Hoy los deportivos de elite ya están en el umbral de los 1.000 caballos, los premium no bajan de 600 CV, y los eléctricos prácticamente están empardados con los de motorizaciones tradicionales. La alta performance no sólo es exclusiva de los deportivos, sino que ya también es patrimonio de sedanes y hasta SUV. Por supuesto, todo avance se traduce en costos y precios, pero en otros lugares del mundo aun así se mantienen a tiro de la clientela a la que están destinados.

Por estas latitudes, con un mercado automotor atravesando por uno de los peores años de su historia, y una moneda local cada vez más débil frente al dólar y al euro, la llegada de los bólidos más radicales que asoman en Europa y Estados Unidos empezó a transformarse en utópica. Aunque no del todo: queda mercado para el ingreso de algunos cero kilómetro fantásticos, a los que ni el cepo cambiario parece detener.

El reciente desembarco en Ezeiza del Lamborghini Evo Spyder, un súper deportivo de 300 mil dólares, aunque parezca extraordinario no es un hecho aislado. Existen varios otros modelos de ensueño que entraron al país durante los últimos meses, crisis mediante, y seguramente esta saga tendrá nuevos capítulos. ¿Hay público aquí para esos autos? Sí, por algo están presentes en el mercado. Algunos se traen por encargo, bajo la gestión de las terminales locales, como el caso de Mercedes-Benz o Audi; otros responden a la mediación de importadores. De hecho, Maserati cuenta con representante oficial en la Argentina y las Ferrari, que hasta aquí eran traídas por un importador, desde fin de año contarán con un concesionario oficial de la marca.

La elite disponible en la Argentina abarca a los últimos súper autos del planeta, entre ellos a las bestias más rabiosas de las marcas emblemáticas del segmento premium. Los volúmenes y la disponibilidad, por supuesto, son escasos. Las operaciones de venta de estos autos no se realizan de manera convencional, sino que muchas veces responden a pedidos puntuales de clientes o a acciones vinculadas con la imagen de la marca. Los precios, entonces, son una referencia y luego varían de acuerdo a la negociación. Y difícilmente se conozca ese detalle.

Para quienes el cepo no los condicione, esta es la oferta de los autos más caros de la Argentina:

Ferrari 488 Pista (USD 1,2 millones)

La 488 Pista tiene el V8 más potente en la historia de Ferrari.

La Ferrari 488 Pista está equipada, nada menos, con el motor V8 más potente de la historia de la casa de Maranello y, además, es un deportivo sobre el cual la marca transfirió el mayor volumen tecnológico desde su experiencia en la Fórmula 1. Desarrolla 720 caballos a 8.000 rpm, por lo que ofrece la mejor potencia específica de su categoría a 185 cv/litro.

Esta 488 Pista es la cuarta Ferrari de calle con más de 700 CV: sigue el camino de otros emblemas como la F12 Berlinetta, LaFerrari y 812 Superfast. Su nombre lo dice todo: fue concebida con un ADN más radical que otros modelos de serie de la firma. Y lo demuestra su performance: llega de 0 a 100 km/h en 2,85 segundos y puede superar los 340 km/h de velocidad máxima. Para frenar de 200 km/h a 0, según informan, sólo necesita 116 metros. Una bestia.

Mirá la Ferrari 488 Pista en acción.

Entre otros modelos, en los últimos años entraron también algunas 488 GTB. Ese auto tuvo plena vigencia hasta 2019, cuando fue reemplazado por la Ferrari F8 Tributo. La 488 GTB sucedió, por su parte, a la 458 Italia, y significó el ingreso a los V8 turboalimentados para la casa italiana. Por ser un modelo menos radical que la 488 Pista (con 50 CV menos), su valor oscila el millón de dólares.

Según la Asociación de Concesionarios (ACARA), el año pasado se patentaron 6 Ferrari, 11 Maserati y 56 Porsche. En el caso de las marcas italianas, el representante de Maserati es Módena Auto, que también importa otros autos de lujo, mientras que desde fin de año el Cavallino Rampante tendrá en la Argentina un concesionario oficial, Centro Milano, que actualmente comercializa Alfa Romeo.

El interior de la 488 Pista, de calle pero radical para usar en circuito.

Lamborghini Huracán Evo Spyder (USD 300.000 más impuestos)

La reciente novedad de Lamborghini, el Evo Spyder de 640 caballos.

El Huracán Evo Spyder es de las últimas creaciones de la casa bolognesa. Fue presentado en mayo, en plena pandemia europea, y significó el primer lanzamiento de la industria mundial bajo el nuevo formato virtual. Además de su impactante estética y aerodinámica, lo mejor, como en todo Lambo, está debajo del capot: un motor V10 de 5.2 litros y 640 caballos capaz de originar de los mejores sonidos que puedan salir de un escape.

Máxima deportividad en el interior de este Lamborghini que mezcla mucha tecnología y estilo italiano.

De acuerdo a los registros de la Aduana, el Lamborghini ingresó a Argentina a nombre de Guillermo Enzo Chetta, un empresario y coleccionista de autos que tiene una concesionaria Honda en San Isidro. El costo inicial del lujoso Huracán Evo Spyder es de 300.000 dólares. Pero el valor total sumados los impuestos que, se especula, debe haber pagado, puede rondar el millón de dólares.

Porsche 911 Turbo S cabriolet (USD 742.000)

El Turbo S cabriolet, versión extrema de la última generación del 911.

La última generación de este clásico alemán, denominada 992, se estrenó al año pasado, y desde entonces se fueron completando todas las versiones que conforman el catálogo del 911. La más extrema, la Turbo S que se conoció en 2020, puede ser cupé o cabriolet, ésta última con precio superior.

El 911 Turbo S viene con otro carácter ya desde su estética: paragolpes diferentes, faros más oscuros, llantas exclusivas de gran tamaño y el nombre del modelo debajo de la puerta. En la cola, más ancha, sobresale un alerón distintivo de los Turbo. Debajo del capot, el tradicional motor bóxer turboalimentado de seis cilindros y 3.8 litros, que en este caso ofrece 650 caballos. Está acompañado por una caja de cambios de doble embrague con ocho velocidades, y ofrece tracción en las cuatro ruedas.

Sobrio como todo modelo alemán, el interior del 911 mantiene la tradición de décadas.

El nuevo Porsche 911 Turbo S pasa de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos y supera, incluso, al GT2 RS de la generación anterior que, con 700 CV, es una décima más lento que este nuevo Turbo S. La velocidad máxima, 330 km/h. Este es el modelo más radical, pero con sus variantes, el resto de la gama del 911 es de lo más exclusivo en cualquier lugar del planeta.

Porsche 911 Turbo S USD 696.0000

Porsche 911 Turbo Cabriolet USD 633.000

Porsche 911 Turbo USD 587.000

Porsche 911 Targa 4S USD 450.000

Porsche 911 Carrera 4S cabriolet USD 446.000

Porsche 911 Carrera 4 S USD 403.300

Porsche Taycan Turbo S (USD 559.000)

El Taycan, un deportivo de cuatro puertas y el primer eléctrico de Porsche.

Es el primer modelo eléctrico de la marca, presentado el año pasado. Pero también engloba la tecnología de vanguardia con este tipo de motorización puesta al servicio de la performance. Ofrece 761 CV de potencia, acelera de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos, y llega a una velocidad máxima de 260 km/h, limitada electrónicamente. La gama se completó recientemente con esta versión top Turbo S, y está disponible en la Argentina a través del importador oficial de la marca, Nordenwagen.

En la era de la electricidad, el Taycan ostenta el interior más digital de la marca.

Porsche Taycan Turbo desde USD 469.000

Porsche Taycan 4S desde USD 379.000

Maserati Levante Trofeo (USD 466.000)

Maserati Levante Trofeo: uno de los lanzamientos más extraordinarios de los últimos años de la marca.

Se trata de un SUV de altísima gama, muy potente y lujoso, con prestaciones deportivas. Ofrece un V8 biturbo de Ferrari de 581 caballos que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 300 km/h, a pesar de su tamaño y su peso. Ofrece tracción integral permanente. El GTS dispone de algunos caballos menos: 540 CV y cuesta unos USD 383.000. Para el año próximo se esperan algunas unidades del flamante súper deportivo de Maserati, el MC20 lanzado hace pocos días, que cuenta con el primer motor desarrollado por la marca en dos décadas. Se trata de un V6 biturbo de 3.0 litros y 630 caballos que cuenta con tecnología proveniente de la Fórmula 1.

Maserati Gran Turismo MC (V8 de 460 CV) USD 390.000

Maserati Gran Turismo S (V8 de 460 CV) USD 378.000

Porsche Panamera Turbo S (USD 535.000)

El Panamera es el sedán más lujoso de la casa de Stuttgart.

Es el modelo más lujoso de la marca, un sedán fastback de excelencia, pero también con prestaciones deportivas. El Turbo S, tope de gama, equipa un motor V8 4.0 biturbo de 630 caballos. La tracción es integral permanente en las cuatro ruedas. El Panamera tiene un motor V6 2.9 con turbo de 330 CV, mientras que el 4S E-Hybrid ofrece el mismo impulsor llevado a 440 CV y asociado a otro motor eléctrico enchufable de 136 CV. Así consigue un rendimiento combinado de 560 caballos.

Porsche Panamera GTS USD 464.000

Porsche Panamera 4S E-Hybrid USD 443.000

Mercedes-AMG GT R PRO AMG C 190 GT-Coupé (USD 400.000)

El Mercedes AMG GTR Pro, lo más radical de la Estrella, con 585 caballos.

Uno de los top que llegó este año, la versión más rabiosa de la familia de los GT de AMG. Prácticamente un auto de competición adaptado para la calle. De hecho, está equipado con una jaula antivuelco y arneses de cuatro puntos en su habitáculo, e incluye neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2 y frenos carbocerámicos. El Mercedes AMG GT R Pro, del que sólo se fabricaron 750 ejemplares, tiene la misma potencia que la versión R: un V8 biturbo de 4 litros que desarrolla 585 caballos. El Pro agrega un desarrollo superior en las suspensiones, aerodinámica, frenos y dirección, que deriva de la experiencia de la marca en las categorías GT3 y GT4.

La jaula de seguridad que incorpora el AMG GTR Pro, prácticamente de competición.

Mercedes-AMG GT R AMG C 190 GT Coupé USD 367.000

Mercedes-AMG GT4 63 S AMG X 290 Coupé USD 354.500

Mercedes-AMG GT C AMG R 190 GT Roadster USD 354.500

Mercedes-AMG GT S AMG C 190 GT Coupé USD 324.000

Audi A8 L 60 T FSI Quattro (USD 300.900)

El Audi A8 es el modelo más grande de la marca, con lo máximo en confort.

Es la nave insignia de la marca de los cuatro anillos, que se produce desde 1994, y ya va por su cuarta generación, presentada en 2017. Se trata de una berlina de más de cinco metros de largo con todo el lujo que un vehículo exclusivo puede abarcar. Y una motorización V8 4.0 TFSI de 460 caballos, con la que acelera de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos y llega a los 250 km/h.

