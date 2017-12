Pero la obsesión por este modelo también supo cruzar el atlántico. Los Stones eligieron un modelo Mustang fastback de 1967 (año en el que publicaron discos como "Between The Buttons" y el legendario "Their Satanic Majesties Request") para el lanzamiento del corte de último disco "Ride Them on Down". Este video además vio la luz el mismo día en el que el modelo GT 2016 pisó por primera vez el asfalto.