Catorce rusos compiten por otros paises pero la estadounidense Eileen Gu se roba el show con la bandera china

Fourteen Russian athletes compete for other countries in Beijing, but the American-born Eileen Gu steals the show with a gold medal for China

The freestyle skier and rising supermodel represented Team USA in PyeongChang in 2018, but in 2022 she’s China’s great Olympic hope amid mixed reactions

Alibaba launches ‘NFT like’ digital collectibles

Traditional digital badges depict four different sports celebrating the Beijing Winter Olympics

No runnings: Jamaican bobsledder appeal for two-woman sled rejected

Jazmine Fenlator-Victorian charged discrimination in qualification system

Zhu Yi leaves ice trembling in tears after falling again in final competition

US born figure skater has come under harsh criticism competing for the Chinese national team