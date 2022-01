LA COLUMNA : “Ozzie” Alonso un futbolista cubano que ha hecho historia en la MLS tras fugarse hace 15 años del equipo nacional

A los 36 años el jugador quiere conquistar más títulos ahora con el Atlanta United. Rememora su aventura al corresponsal de Around The Rings quien fue testigo de su escapada en la Copa Oro de 2007

El poder del buen periodismo: un artículo de la BBC fue clave para que el gobierno de Australia lograra expulsar a Novak Djokovic

En la disputa entre el gobierno de Canberra y los abogados del serbio fue decisivo un artículo publicado el 6 de enero por el servicio informativo de la BBC, la prestigiosa corporación británica de periodismo.

Pita Taufatofua sets up GoFundMe account to help tsunami and volcano victims in his native Tonga

The taekwondo and cross-country skiing Olympian was Tonga’s flag-bearer at three Olympics and his father is among the missing

Team USA outfits unveiled for Beijing 2022 opening ceremony

Ralph Lauren introduces innovative technology which allows outfits to adjust to the temperature