Officials of Guatemala and Ecuador expect to analyze with Thomas Bach and the IOC in Greece serious problems in their Olympic Committees after the election process.

The president of the NOC of Guatemala, Gerardo Aguirre, denounces governmental interference, while the Ecuadorian Jorge Delgado has not been able to take office almost two months after the elections.

Directivos de Guatemala y Ecuador esperan analizar con el COI en Grecia serios problemas en sus Comités Olímpicos tras el proceso eleccionario

El presidente del CON de Guatemala, Gerardo Aguirre, denuncia intromisión gubernamental, en tanto que el ecuatoriano Jorge Delgado no ha podido asumir el cargo a casi dos meses de los comicios.

Gilles Gilbert Gresenguet, presidential candidate for AFCNO: “We must take advantage of Paris 2024 to bring the Olympic Games back to French”

The elections take place November 18, and Abakar Djermah Aumi, president of the Chad Olympic Committee, is also aiming to win them.

Gilles Gilbert Gresenguet, candidato a presidir AFCNO: “Tenemos que aprovechar París 2024 para que los Juegos Olímpicos vuelvan a hablar en francés”

Las elecciones se celebran el próximo 18 noviembre, y Abakar Djermah Aumi, presidente del Comité Olímpico de Chad, también aspira a ganarlas.

New Ski Federation president Johan Eliasch addresses obstacles, expresses immense confidence for Beijing 2022

The new FIS China Liaison Office will provide on ground assistance to Beijing organizers. Alpine World Cup season kicks off on the Rettenbach Glacier in Soelden, Austria, this weekend