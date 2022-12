Usando miles de convictos liberados de prisión y tras una polémica campaña de reclutamiento, Vladimir Putin duplicó sus tropas en Ucrania

Vladimir Putin

RIGA, Letonia - A pesar de las grandes pérdidas de combate durante diez meses de guerra brutal, Rusia tiene ahora más del doble del número de tropas preparadas para luchar en Ucrania que cuando invadió en febrero, incluidos miles de convictos liberados de prisión y reclutas de una controvertida campaña de movilización este otoño.

Según una nueva evaluación estadounidense, el grupo mercenario Wagner, que lucha junto a las tropas regulares rusas en Ucrania, reclutó en sus filas en los últimos meses a 40.000 presos de todo el país. Juntos, con 300.000 nuevos reclutas y 20.000 voluntarios, la fuerza rusa es ahora más del doble de los 150.000 inicialmente asignados a lo que el Presidente Vladimir Putin calificó de “operación militar especial”.

El aumento de las fuerzas rusas, incluso después de haber perdido más de 25.000 muertos en combate y decenas de miles de heridos, respalda la promesa reiterada de Putin de seguir adelante hasta alcanzar sus objetivos militares en Ucrania, aunque los expertos militares cuestionan ampliamente el nivel de preparación y moral de los nuevos reclutas.

Las nuevas cifras, expuestas por el portavoz de seguridad nacional de Estados Unidos, John Kirby, en una reunión informativa celebrada el último jueves, coinciden en general con las evaluaciones de grupos de defensa de los derechos humanos, entre ellos Rusia Tras las Rejas, que ha afirmado que el reclutamiento no oficial de reclusos rusos se llevó a cabo al margen de la “movilización parcial” ordenada por Putin a finales de septiembre.

FOTO DE ARCHIVO: Reservistas rusos reclutados durante la movilización parcial de tropas asisten a una ceremonia antes de partir hacia la zona del conflicto Rusia-Ucrania, en la región de Rostov, Rusia 31 de octubre de 2022. REUTERS/Sergey Pivovarov/Fotografía de archivo

En declaraciones realizadas esta semana, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, afirmó que 300.000 hombres fueron movilizados en septiembre y octubre, y que otros 20.000 se habían unido como voluntarios.

En la sesión informativa del jueves, Kirby dijo que 40.000 de los 50.000 miembros del grupo Wagoner eran convictos. Kirby añadió que Washington cree que al menos 900 prisioneros han muerto en los recientes combates en el este de Ucrania. Dijo que Wagner, dirigido por el empresario Yevgeniy Prigozhin, parecía bloqueado en una lucha de poder con otras estructuras del ejército ruso.

“En ciertos casos, los oficiales militares rusos están realmente subordinados al mando de Wagner”, dijo Kirby. “Es bastante evidente para nosotros que Wagner está emergiendo como un centro de poder rival del ejército ruso y de otros ministerios rusos”.

Reclutamiento de Prigozhin en una prisión de Rusia

Prigozhin, apodado el chef de Putin porque hizo una fortuna con los contratos de catering del gobierno ruso, fue grabado en vídeo en septiembre yendo personalmente a las cárceles para ayudar a reclutar convictos para unirse a Wagner, con preferencia por los acusados de delitos violentos.

El servicio de prensa de la empresa de catering de Prigozhin, Concord, comentó entonces tímidamente el vídeo, afirmando que “puede confirmar que la persona que aparece en el vídeo tiene un enorme parecido con Yevgeniy Viktorovich”.

En las últimas semanas, Wagner se ha centrado en intentar capturar la ciudad ucraniana de Bajmut, una ofensiva que ha desencadenado algunos de los combates más sangrientos de la guerra, pero que hasta ahora no ha dado la tan ansiada victoria. Esta semana, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó Bajmut e impuso medallas a algunos de los soldados que participaban en la defensa de la ciudad, destacando el fracaso de Wagner hasta el momento para capturarla.

El presidente ucraniano saludó a los combatientes en la línea del frente en el Donbás durante una visita no anunciada el 20 de diciembre.

“Parece como si Prigozhin estuviera dispuesto a arrojar cuerpos rusos a la picadora de carne en Bakhmut”, dijo Kirby. “De hecho, unos 1.000 combatientes wagnerianos han muerto en los combates de las últimas semanas, y creemos que el 90 por ciento de esos 1.000 combatientes eran, de hecho, convictos”.

El esfuerzo de reclutamiento de la prisión de Prigozhin, que comenzó a finales de la primavera o principios del verano, fue una respuesta a una necesidad urgente de refuerzos en un momento en que Putin todavía se resistía a una movilización, con la esperanza de proteger a la población rusa de la participación directa en la guerra.

A lo largo de la guerra, Wagner fue adquiriendo importancia tras los primeros éxitos en la región de Luhansk, que contrastaban con los múltiples reveses sufridos por las fuerzas regulares rusas, lo que llevó a los medios de comunicación estatales a elogiar y ensalzar abiertamente por primera vez al grupo mercenario. Wagner había operado durante mucho tiempo en la sombra, negando Moscú cualquier relación con él.

El gobierno del Reino Unido, por su parte, cree que los combatientes de Wagner en Ucrania han pasado de una cifra estimada de 1.000 en marzo de 2022 a casi 20.000, que según el Reino Unido representan el 10 por ciento de las fuerzas rusas sobre el terreno.

Prigozhin y los reclutadores vinculados a Wagner han ofrecido a los prisioneros el indulto y la libertad, a cambio de seis meses de combate. También reciben un salario mensual de unos 1.400 dólares que se envía a los familiares del prisionero, pero también se les advierte de que quienes intenten huir del frente sin combatir corren el riesgo de ser fusilados.

Olga Romanova, directora de Russia Behind Bars, dijo que las familias suelen recibir su paga, aunque de forma irregular, pero no hay base legal ni garantías de que los combatientes vayan a recibir lo que se les prometió. Incluso su libertad puede ser jurídicamente incierta, dijo Romanova.

“Las decisiones judiciales en el caso de estos reclutas no se anulan, siguen registrados en el servicio penitenciario”, dijo Romanova. “Los indultos se conceden por decreto presidencial, y se trata de un proceso muy complejo, que no ha sido modificado en modo alguno. Así que no hay ni indulto ni amnistía que el Parlamento pueda aprobar”.

Romanova también afirmó que la posición vulnerable de los reclusos y la falta de toda protección legal habían liberado a Wagner para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales de ex convictos que infringían las normas del grupo mercenario.

“Prometen que los fusilarán, y lo hacen, por consumir drogas y alcohol o por, digamos, mantener relaciones sexuales”, afirmó Romanova. “Yo diría que se trata de ejecuciones extrajudiciales masivas”.

Según Romanova, los convictos reclutados son lanzados a la línea del frente, utilizados para limpiar minas o como infantería, a pesar de que a menudo se encuentran en mal estado de salud y tienen poca o ninguna formación, lo que provoca grandes pérdidas. “De los primeros reclutas que participaron en las primeras batallas en julio, sólo sabemos de un superviviente... es uno en una unidad de unas cien personas”, dijo.

En noviembre, apareció un vídeo en una cuenta de Telegram vinculada a Wagner que mostraba la aparente ejecución de Yevgeny Nuzhin, un convicto de 55 años que había estado cumpliendo una condena de 24 años de prisión por un asesinato que cometió en 1999.

El grupo mercenario que responde a Putin secuestró a Evgeny Nuzhin, lo asesinó y publicó las terribles imágenes

En julio firmó un acuerdo para unirse a Wagner, pero desertó a Ucrania, donde concedió una serie de entrevistas. En el vídeo se ve a Nuzhin tumbado con la cabeza atada con cinta adhesiva a un ladrillo mientras un desconocido vestido de uniforme le golpea con un mazo.

Prigozhin no asumió directamente la responsabilidad de la muerte de Nuzhin ni reconoció el papel de Wagner en ella, pero calificó a Nuzhin de traidor y dijo que “no encontró la felicidad en Ucrania, sino que se encontró con gente poco amable, pero justa”.

En un discurso pronunciado a principios de esta semana, Putin dijo que 150.000 hombres movilizados ya han sido desplegados en la zona de combate, mientras que la otra mitad “se encuentra y está siendo entrenada en campos de entrenamiento militar y constituye una reserva suficiente”.

“Esto se hace por rotación, ya que no se puede enviar a miles de soldados al frente y mantenerlos allí hasta el final de la guerra; hay que rotarlos periódicamente”, dijo Ruslan Leviev, analista del Conflict Intelligence Team, que ha estado siguiendo las actividades militares rusas en Ucrania desde 2014. “Luchas, te retiras a la retaguardia, descansas y vuelves a luchar (...) así que los 150.000 están esperando su turno”.

(c) 2022, The Washington Post - Por Mary Ilyushina y Francesca Ebel

