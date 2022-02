Rusia-Ucrania: la primera guerra cripto

Los activistas han solicitado que el uso de las criptomonedas se movilicen en favor del pueblo ucraniano. REUTERS/Dado Ruvic

Mientras las fuerzas del presidente ruso Vladímir Putin preparan una invasión contra Ucrania, dos economías que han liderado la adopción de la nueva forma de dinero digital están recurriendo a ella para obtener una ventaja en el enfrentamiento geopolítico.

El primer gran conflicto de la era de las criptomonedas también significa que, por primera vez, una herramienta que puede mover fácilmente miles de millones de dólares a través de las fronteras está disponible para ser utilizada por ambas partes. ”Como no hay un controlador central que pueda imponer su moral a los usuarios, las criptomonedas pueden utilizarse para financiar el ejército ucraniano o para ayudar a Rusia a eludir las sanciones”, dijo Tom Robinson, científico jefe y cofundador de la empresa de análisis de criptomonedas Elliptic.

“Nadie puede realmente impedir que las criptomonedas puedan ser utilizadas por las dos partes “. Pero aún está por ver hasta qué punto podría influir realmente en el conflicto.

Las donaciones de cientos de miles de dólares en bitcoin, aunque simbólicas, pueden no significar mucho para un ejército ucraniano que recibió USD 650 millones de dólares en armamento de Estados Unidos el año pasado y que todavía está superado en número. La actividad criptográfica rusa ha palidecido históricamente en comparación con las transacciones procesadas por sus instituciones financieras tradicionales.

Las fuentes rusas recaudaron alrededor de USD 400 millones de dólares en criptodivisas por ataques de ransomware el año pasado, el 74 por ciento de los ingresos globales de este delito, según un estudio reciente de Chainalysis, la firma de datos de blockchain. Sin embargo, esa suma representan solo una pequeña fracción ya que las transacciones financieras rusas superan los USD 46,000 millones de dólares al día de acuerdo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“El desafío para la economía rusa y los usuarios, en este contexto, es la inmadurez de la criptografía como parte de su sistema financiero no les permite a escala eludir las sanciones multinacionales que se están imponiendo”, dijo Juan Zárate, ex secretario adjunto del Tesoro y asesor adjunto de seguridad nacional en la administración de George W. Bush.

“Si esto ocurriera dentro de cinco años y hubiera una mayor infraestructura, adopción y volumen, podría ser una historia diferente. Pero esa no es la realidad actual”.

Ambas partes tienen profundas raíces en el cripto. La firma Chainalysis sitúa a Ucrania como el primer país europeo que adopta la criptodivisa y el cuarto del mundo. En septiembre, el país legalizó las criptomonedas y su nuevo Ministerio de Transformación Digital ha publicado anuncios en vídeo para animar a nuevas empresas tecnológicas a incluir el uso de las criptomonedas.Una serie de criptoactivistas hicieron un llamado para realizar donaciones en favor de Ucrania poco después de que Rusia lanzó un ataque el jueves. Ryan Selkis, el fundador de la firma de cripto Messari, tuiteó: “Una de las mejores cosas que podríamos hacer como industria es averiguar cómo apoyar al pueblo ucraniano y su resistencia con contribuciones de cripto.”

Captura de la cuenta de Twitter de Ryan Selkis, el fundador de la firma de cripto Messari.

Austin Cain, que dirigía el grupo de inversionistas de criptomonedas que intentó comprar la Constitución de Estados Unidos, solicitó a sus seguidores que “se unieran para salvar vidas en Ucrania. Me encantaría improvisar y compartir ideas... envíenme un mensaje si están interesados”. En un mensaje enviado a The Washington Post, Cain dijo que los activistas se estaban reuniendo digitalmente para decidir sus próximos movimientos.

A última hora del jueves, Sam Bankman-Fried, director ejecutivo de la plataforma de criptomonedas FTX, escribió en Twitter que “acabamos de dar USD 25 dólares a cada ucraniano en FTX”. En Ucrania, Vitaliy Deynega, un trabajador de TI en Kiev que fundó una organización no gubernamental llamada Come Back Alive, ha recaudado USD 400,000 dólares en criptodivisas desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania para comprar suministros médicos y militares para el ejército, según Elliptic.

Un edificio residencial es dañado luego de que Rusia lanzara una operación militar masiva contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, 25 de febrero del 2022. REUTERS/Umit Bektas

El crowdfunding para causas globales no es nuevo, pero las criptomonedas facilitan la transferencia de los fondos, que no están sujetos a los mismos obstáculos que las transferencias bancarias tradicionales.

El riesgo de la actividad criminal rusa

Rusia se ha consolidado como un centro de actividades ilícitas de criptografía, incluidos los ataques de ransomware y el blanqueo de dinero basado en criptodivisas, según Chainalysis. Las empresas de criptomonedas que operan en la ciudad de Moscú, el distrito financiero de la capital rusa, recaudaron USD 700 millones de dólares en activos digitales de entidades vinculadas a la actividad criminal en los últimos tres años, según Chainalysis.

Lo que podría impulsar el uso entre las empresas que buscan evitar sanciones. Las sanciones anunciadas por la administración Biden se centran en gran medida en los bancos y no cubren los pagos de energía, lo que significa que algunas de las empresas más grandes de Rusia no necesitan por el momento recurrir a una red oscura de cripto pagos. Incluso si lo hicieran, dicen los expertos, el cripto no sería un lugar tan atractivo como parece.”

El problema es la rampa de salida. Teóricamente podrías mover todos los pagos que quisieras, pero hasta que no puedas comprar una hamburguesa en la calle, no hay mucho que puedas hacer con el dinero”, dijo Nick Furneaux, director general de la empresa de investigación con sede en el Reino Unido CSITech y autor del libro Investigating Cryptocurrencies.

Las autoridades estadounidenses han demostrado una creciente sofisticación a la hora de rastrear e incautar criptofondos ilícitos, un hecho que podría disuadir aún más a los intereses rusos que buscan formas de evadir la ola de nuevas sanciones.

El Departamento de Justicia anunció este mes que se incautó de USD 3,600 millones de dólares en bitcoins presuntamente robados en un hackeo de 2016 del criptointercambio Bitfinex. El verano pasado, el Departamento de Justicia recuperó USD 2.3 millones de dólares en bitcoin pagados a los ciberdelincuentes de Europa del Este después de que cerraran el oleoducto Colonial en un ataque de ransomware que provocó escasez de combustible en la costa este.

”Los oligarcas tienen tantos contadores bien acaudalados y banqueros cómplices en todo el mundo, que realmente no necesitan ir por ese camino”, dijo Marshall Billingslea, exsecretario adjunto del Departamento del Tesoro durante la administración Trump.

“Y si están invirtiendo en asesores de sanciones sólidas, se les está advirtiendo que algunas de estas monedas blockchain como el bitcoin no son ni de lejos tan opacas como podrían haber pensado”.

Las fuerzas rusas se acercan a Kiev desde el norte y el noreste, según el ejército ucraniano, con el creciente temor de que la capital pueda caer en el segundo día de la invasión de Rusia. foto: Sergei SUPINSKY / AFP)

El gobierno de Biden se ha apoyado en la industria de las criptomonedas para tomar sus propias medidas para bloquear e informar sobre las entidades sancionadas. El Departamento del Tesoro publicó en octubre una guía en la que recordaba a las empresas de criptomonedas que son responsables de vigilar sus propias plataformas y que los descuidos podrían dar lugar a “acciones de aplicación... e impactos negativos en la reputación y el negocio de una empresa.”

Algunas figuras rusas también están instando a una mayor supervisión interna de la criptodivisa. En una reunión televisada con Putin el jueves, Alexander Shokhin, el jefe del grupo empresarial de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, expuso al líder ruso que en aras de la “minimización de los riesgos financieros externos”, el gobierno debería “instituir una regulación efectiva de los activos financieros digitales y la criptodivisa.”

Mientras tanto, Coinbase, el mayor intercambio de criptomonedas con sede en Estados Unidos, dijo que está tomando una serie de medidas a medida que se desarrolla la crisis en Ucrania, incluido el bloqueo de direcciones IP en áreas sancionadas y el trabajo con analistas de inteligencia para monitorear “actores de amenazas y sus redes”, dijo un portavoz de la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico.

“Seguimos atentos para asegurarnos de que cumplimos nuestra parte y nuestras obligaciones en el contexto de este conflicto que evoluciona rápidamente”.

Robinson, de Elliptic, sin embargo, señaló los usos creativos de los países de criptografía bajo sanción. Dijo que Irán ha sido capaz de poner sus reservas de petróleo en uso mediante la reutilización para la minería de criptomonedas de alto consumo de energía, potencialmente salvando cientos de millones de dólares.”La minería de criptomonedas proporciona una forma de monetizar sus reservas de petróleo y gas en el mercado global, incluso si no es capaz de exportarlas físicamente”, dijo.

Jeremy B. Merrill y Jeanne Whalen contribuyeron a este informe.

