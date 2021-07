Europa corre para vacunar a los residentes, pero en algunos países, los inmigrantes indocumentados se quedan fuera

EFE/Andrea De Silva/Archivo

A medida que Europa se apresura a vacunar a sus residentes contra el covid-19 y superar a la variante altamente infecciosa del delta, los esfuerzos para inocular al continente se enfrentan a una brecha importante: los inmigrantes indocumentados.

Se estima que 4,8 millones de inmigrantes no autorizados vivían en 32 países europeos a partir de 2017, según el Pew Research Center. Los estudios demuestran que son más vulnerables al coronavirus que las poblaciones europeas en general. Pero muchos países los han excluido de las campañas de vacunación en la política o en la práctica, y la profunda desconfianza entre algunas poblaciones inmigrantes hacia las autoridades ha causado complicaciones para las campañas más inclusivas.

Alrededor del 64% de los adultos han recibido al menos una dosis de una vacuna y aproximadamente el 44% están completamente vacunados en todos los países europeos encuestados por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). Pero la variante delta que arrasa el continente ha aumentado la urgencia de vacunar al resto.

Los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son elegibles para recibir la vacuna, y el gobierno federal ha dicho que no llevará a cabo operaciones de aplicación de la ley de inmigración alrededor de los sitios de vacunación.

REUTERS/Borja Suarez

En marzo, la UE publicó una guía en la que pedía a los Estados miembros que incluyeran a todos los inmigrantes en los programas de vacunación contra el coronavirus, independientemente de su estatus legal.

Aún así, las políticas y procedimientos de vacunación varían ampliamente en toda Europa, y un informe del ECDC del mes pasado encontró que persisten bajas tasas de vacunación entre algunos grupos de inmigrantes.

“El imperativo de salud pública (vacunar a los inmigrantes) es uno que todavía tiene piernas. Pero es un problema de invisibilidad en algunos países”, dijo Alyna Smith, oficial de defensa de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM).

La lucha por vacunar a esta población “invisible” ha puesto de relieve las disparidades existentes en la atención de la salud. Los expertos en salud pública dicen que puede poner una llave en los planes para volver a la vida normal en un continente con ganas de deshacerse de las restricciones del coronavirus.

Una enfermera prepara una vacuna contra la covid-19. EFE/Carlos Ortega/Archivo

“Es importante abordar el tema de los migrantes porque es un grupo prioritario, es un grupo vulnerable debido a sus factores de riesgo, sus condiciones de vida y de trabajo”, dijo Benedetta Armocida, candidata a doctorado en salud global en la Universidad de Ginebra y asistente de investigación en el Instituto de Salud Maternoinfantil-IRCCS Burlo Garofolo.

Incluso antes de la pandemia, los inmigrantes indocumentados enfrentaban barreras empinadas a la atención médica en muchos países europeos, según Sally Hargreaves, experta en salud de migrantes y autora principal del informe del ECDC.

En el pasado, países como el Reino Unido han cobrado a los inmigrantes por los servicios de salud que los ciudadanos reciben gratuitamente. Otros países han rechazado a los que no tienen documentos. En algunos lugares, las autoridades de salud comparten información con los servicios de inmigración.

Los temores de deportación o facturas médicas considerables han disuadido a algunos inmigrantes indocumentados de buscar tratamiento para afecciones crónicas que los ponen en mayor riesgo de complicaciones de covid-19, dijeron expertos en salud pública. Las mismas preocupaciones están manteniendo a algunos inmigrantes alejados de los sitios de vacunación.

Europa Press

“Lo que sucede con cualquiera de estas políticas hostiles es que significa que cuando hablas con muchos migrantes y con la comunidad de minorías étnicas en general, hay una verdadera falta de confianza en los sistemas de salud”, dijo Hargreaves.

Un puñado de países han priorizado a los inmigrantes indocumentados en sus programas de vacunación. El plan de vacunación de los Países Bajos menciona explícitamente que el grupo es elegible. Portugal creó una plataforma de registro para que los inmigrantes indocumentados reserven citas para la vacuna, y más de 19.000 se habían inscrito hasta junio, según PICUM.

Todas las personas que residen en Bélgica son elegibles para recibir la vacuna, y el gobierno belga ha especificado que los datos recopilados durante el proceso de vacunación solo se pueden usar con fines de salud. El gobierno ha desplegado equipos móviles de vacunación y ha trabajado con las autoridades locales y los grupos de la sociedad civil para llegar a las poblaciones inmigrantes. En la capital, Bruselas, el transporte público a los centros de vacunación es gratuito.

Pero en algunos países donde todo el mundo tiene teóricamente derecho a recibir la vacuna, siguen existiendo obstáculos administrativos. Las vacunas contra el coronavirus son gratuitas y están disponibles para los inmigrantes indocumentados en el Reino Unido. Reservar una cita, sin embargo, a menudo requiere estar registrado con un médico general, y algunos médicos de cabecera “se niegan rutinariamente” a registrar a los migrantes que no pueden proporcionar prueba de domicilio o identificación, dijo Anna Miller de Doctors of the World UK.

EFE/Helen Cook/Archivo

Las autoridades italianas, por su parte, han enviado mensajes contradictorios sobre si los inmigrantes no autorizados son elegibles. Los requisitos de registro significan que a menudo están “excluidos de facto”, dijo la investigadora principal de Human Rights Watch Belkis Wille en un seminario web el mes pasado.

El gobierno alemán aclaró esta primavera que las personas indocumentadas podían acceder a la vacuna. Pero sigue en vigor una ley que exige a las autoridades públicas que lo informen a los funcionarios de inmigración. El resultado: los migrantes indocumentados evitan el sistema médico, dicen las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Otros países están haciendo poco o ningún esfuerzo para inocular a los migrantes indocumentados. En Hungría, donde el primer ministro Viktor Orban ha bruñido durante mucho tiempo su reputación antiinmigrante, parece ser casi imposible registrarse para una vacuna sin prueba de residencia legal, según PICUM.

Grecia comenzó a vacunar a los refugiados que vivían en campamentos a principios de junio, después de lo que los críticos llamaron un comienzo lento. Pero los migrantes sin documentos aún no pueden acceder a la plataforma de registro de vacunas, según Lefteris Papagiannakis, ex vicealcalde de Atenas y actual jefe de incidencia, política e investigación de SolidarityNow, una ONG que trabaja con refugiados y migrantes en Grecia.

/ AFP FOTO / FRANCOIS LO PRESTI

Papagiannakis culpó a la política antiinmigrante, y dijo que la postura del país puede ser contraproducente mientras busca revivir su industria turística.

“Cuando hablas de turismo y no mencionas a las personas que trabajan como indocumentados (personas) en las cocinas, en los hoteles, lavando la ropa, vigilando a los ancianos, entonces tienes un agujero en la protección de la salud pública”, dijo.

Incluso en los países que han intentado incluir a los inmigrantes indocumentados, las barreras lingüísticas y la desinformación pueden estar contribuyendo a la reticencia a las vacunas entre las poblaciones migrantes, según el estudio del ECDC. Y para aquellos ansiosos por recibir las vacunas, las largas horas de trabajo o las dificultades para viajar a los sitios de vacunación pueden interponerse en el camino, dijo Hargreaves, el autor del estudio.

Algunas ONG y municipios han tomado la iniciativa de abordar estas preocupaciones. Doctors of the World UK ha llevado a cabo sesiones informativas en todo Londres y, con el apoyo del gobierno, está trabajando para traducir los recursos sobre la vacuna a aproximadamente una docena de idiomas, dijo Miller. En Italia, las autoridades sanitarias de la región que abarca Roma llevaron a cabo una campaña de vacunación nocturna a principios de este mes para “personas marginadas de la sociedad”, informó el New York Times.

EFE/Rodrigo Sura/Archivo

Aún así, los grupos de derechos humanos están pidiendo que la UE desempeñe un papel más activo en la coordinación de los esfuerzos de los Estados miembros para llegar a los grupos marginados. Human Rights Watch también ha pedido a los gobiernos que retiren los requisitos de documentación para el registro de vacunas y que implementen cortafuegos estrictos entre los servicios de salud e inmigración.

La pandemia ha expuesto el peligro de marginar a los inmigrantes indocumentados de los servicios de salud, dicen los expertos en salud pública, y la necesidad de un acceso más amplio en el futuro.

“En el futuro, no es aceptable en los países de altos ingresos que decenas de miles de personas operen fuera de los sistemas de salud y vacunación”, dijo Hargreaves. “La realidad es que estamos todos juntos en esto, ¿no es así?”

(c) The Washington Post

SEGUIR LEYENDO: