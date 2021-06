Kim Jong-un parece haber perdido algo de peso y eso podría traer consecuencias geopolíticas

(Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

El traje holgado parece estarlo un poco más estos días.

Después de que nadie lo había visto en público por casi un mes, el líder norcoreano Kim Jong Un reapareció el sábado en los medios estatales y luciendo notablemente más delgado.

Los analistas y las agencias de inteligencia extranjeras han estado mucho tiempo al pendiente de la poca información que se escapa de Corea del Norte, en busca de indicios sobre lo que pudiera estar sucediendo en las entrañas del reino ermitaño. Pero tras el cierre de las fronteras del país por la pandemia del Covid-19, los observadores de Kim parece que se han ensañado con su cintura: aparentemente más delgada que de costumbre.

Si Kim simplemente adelgazó para estar más saludable, entonces eso “probablemente mejore su posición en casa” y “proporcione más previsibilidad, quizás para actores regionales como Japón, [Corea del Sur] y los EEUU, quienes pueden tener más confianza en su liderazgo“, dijo Vipin Narang a NK News.

“Sin embargo, si (la pérdida de peso repentina) se debe a un problema de salud, es posible que las maniobras para su sucesión ya estén sucediendo entre bastidores, y esa volatilidad podría ser un problema para el mundo exterior”, agregó Narang, profesor de ciencias políticas en el MIT.

Kim Jong-un reapareció en público después de un mes

NK News llegó a comparar imágenes ampliadas de la muñeca de Kim de los últimos siete meses. En una imagen tomada en noviembre, el reloj IWC Portofino Automatic —de USD 12,000— del líder parecía encajar perfectamente en su muñeca. Pero las fotos más recientes muestran a Kim usando su reloj con más correa de sobra.

Las imágenes refuerzan lo que parece ser una pérdida de peso de Kim.

Sin embargo, no es ni de cerca la primera vez que la gente escudriña imágenes de Kim en busca de signos que digan algo más sobre su salud. Se trata de intentos por aprender algo más sobre un hombre enigmático al que se suele imaginar sentado sobre un imponente arsenal nuclear.

¿Por qué Kim cojeaba en las imágenes de 2014? ¿Corea del Norte editó digitalmente su oreja izquierda?

(Foto: STR / KCNA VIA KNS / AFP)

Cuando el dictador se reunió con el presidente surcoreano Moon Jae-in en 2018, un periódico surcoreano pidió a siete expertos que pasaran horas revisando imágenes en busca de pistas sobre el líder norcoreano. La investigación sugirió que Kim usaba plantillas para inflar su altura.

Cuando el líder norcoreano reapareció el año pasado a bordo de un carrito de golf, los rumores que de estaba gravemente enfermo se disiparon. Sin embargo, algunos expertos médicos especularon que una pequeña marca en su muñeca era un signo inequívoco de que se había sometido a un procedimiento médico.

Incluso su ascensión en 2011 estuvo envuelta en misterio, ya que los funcionarios estadounidenses no supieron de la muerte de su padre durante dos días, hasta que el régimen lo anunció.

Cuando las imágenes del propio Kim no están disponibles, los analistas y los detectives en línea a veces recurren a las imágenes de satélite en busca de señales de sus aviones, caravanas, trenes y barcos.

REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

“En un país como Corea del Norte, no hay ruido cuando se trata de instalaciones de lujo”, dijo Colin Zwirko, del servicio especializado de noticias y análisis NK Pro, a The Washington Post el año pasado. “Son solo las instalaciones de la familia Kim. No hay otras personas que puedan simplemente disfrutar libremente de fiestas en barco o tener mansiones en lugares remotos“.

La salud de Kim ha sido una preocupación constante durante mucho tiempo dado su peso corporal, que la inteligencia de Corea del Sur ha estimado en casi 130 kilos, y su fuerte hábito de fumar. Pero también cuenta con la mejor atención médica que Corea del Norte pueda reunir y la capacidad de recurrir a expertos de Rusia o China, que mantienen estrechos vínculos con el régimen de Pyongyang.

Una señal que fue interpretada por un experto como un intento de demostrar que él valía por sí mismo, ocurrió cuando el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte eliminó recientemente de su gobierno una referencia al legado del abuelo de Kim, Kim Il Sung, y del padre, Kim Jong Il.

Las tensiones siguen siendo tensas entre Pyongyang y Estados Unidos: cuando el presidente Biden calificó el programa nuclear de Kim como una “seria amenaza para la seguridad de Estados Unidos y la seguridad mundial”, y prometió responder mediante “diplomacia y disuasión severa”, Corea del Norte respondió.

Los comentarios de Biden fueron “intolerables” y reflejaron la “historia habitual” de Estados Unidos, dijo Kwon Jong Gun, jefe del departamento de asuntos estadounidenses del Ministerio de Relaciones Exteriores.

SEGUIR LEYENDO: