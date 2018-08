¿Cuál es el proceso para una mujer como tú que decide ser gestante?

En mi caso busqué información sobre el proceso, en qué clínicas se podía hacer y demás. Envié mi información a una agencia, me hicieron un cuestionario y pruebas médicas. Se me informó de las técnicas que se utilizarían y de qué pasaría si el embarazo no salía adelante. He tenido suerte y me he quedado embarazada a la primera, pero no es algo que habitualmente sea así y ya estaba preparada para asumirlo. De momento aún vivo en mi propia casa pero en pocas semanas voy a vivir en una casa con otras embarazadas. Es algo habitual en Ucrania. Dependiendo de la mujer y del riesgo del embarazo entras antes o después en estas casas. Allí controlan más a menudo tu alimentación y tu salud en general hasta que das a luz.