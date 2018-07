6. Vender: A mí me perdonarán mis colegas escritores, pero vender me parece inclusive más difícil que escribir. ¿Cómo se vende un libro en un país que lee 2,9 libros al año? Ahora, ¿cómo hacer para que de esos dos punto nueve libros uno sea el de uno? Sin contar con los canales de distribución que tienen las editoriales consolidadas, la tarea se vuelve mucho más difícil. Pero si algo es posible con los quince segundos de fama que prometen las redes sociales y el internet, es que cualquier persona pueda construir una marca si tiene con qué. Saque a su amigo publicista a tomarse una cerveza, pregúntele a su hermana millennial qué hay de viral últimamente, de ninguna manera siga los consejos de Michael Scott, tal vez mire una temporada de Mad Men, pero siempre, siempre, siempre recuerde que si el producto no da la talla, no hay campaña de #influencers que lo salve.