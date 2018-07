Los amigos hacen que un festival sea increíble. Es por eso que es una pena que cada año la pregunta no sea si vas a perderlos, sino a qué hora. Antes de que puedas gritar "en las bocinas a la izquierda del escenario principal", todos tus amigos ya habrán sido absorbidos en la amorfa masa de festivaleros. Pero si quieres encontrarlos de nuevo, no debes reinventar todo; la gente que se dedica a encontrar a otros (gente que se gana la vida encontrando personas perdidas o gente que no es gente sino tiburones en busca de comida) tienen las estrategias de búsqueda más eficientes. Aquí te presentamos cinco maneras de hacer de aquella excursión por todo el festival lo más corta y menos dolorosa posible.