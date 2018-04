Los dueños de Grenade Beverage, Nick y Paul Sandford, respondieron de inmediato, alegando que Grumpy Cat Ltd no había mencionado la marca tanto como habían acordado. "Además de no haber promocionado lo suficiente el café helado en las redes sociales, nada más 17 publicaciones para ser exactos, el abogado de los Sandford dijo que la aparición en un programa de Fox News para promocionar el producto fue un 'desastre' porque la gente de Grumpy Cat no mencionó los temas de conversación que se les habían dado", informa el Courthouse News.