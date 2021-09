El brutal ataque a un médico de Barinas, Venezuela: “Somos de la guerrilla FBL y usted no puede ser candidato a la alcaldía”

Harold José Maldonado Escorihuela fue golpeado y amenazado por la guerrilla para que retire su candidatura

El médico Harold José Maldonado Escorihuela (54 años) llegó a su pequeña clínica, donde también está su vivienda, en la parroquia Arismendi, municipio del mismo nombre, en el estado Barinas. El viernes 3 de septiembre, al abrir la clínica donde tiene su consultorio, se encontró a dos jóvenes a quienes se dispuso a ayudar. Minutos después se identificaron como integrantes de las FBL/FPLN, lo amenazaron de muerte, lo golpearon y le advirtieron que retirara su candidatura a la alcaldía.

Acciones como esas no son nuevas, aunque en Venezuela ha sido una acción más silenciosa que la ocurrida en Colombia, donde la guerrilla ha actuado para sacar del camino a determinados candidatos, algunos incluso asesinándolos. En zonas andinas y llaneras de Venezuela también ha ocurrido en el pasado que algunos candidatos favoritos han sido amenazados para que no se postulen.

En el caso del municipio Arismendi de Barinas, las FBL/FPLN busca darle ventaja al candidato del chavismo Misael Moreno que, aunque no ganó las elecciones primarias, fue impuesto, siendo una candidatura muy débil. El médico Harold Maldonado, como candidato de la Oposición, aventaja a Moreno y por ello la guerrilla estaría tratando de que retire su candidatura.

El doctor Maldonado Escorihuela le contó a Infobae que a los dos muchachos, que dijeron pertenecer a “los boliches”, se los encontró esperándolo a las puertas de la clínica, donde habían estacionado una moto montañera de color naranja y negra. “No tenían capuchas. Vestían de chaqueta. Me preguntaron que, si estábamos haciendo exámenes de laboratorio y les respondí que en ese momento no, que el domingo venía el bioanalista”.

Aquí se ubica el municipio Arismendi donde la guerrilla amenazó al candidato a la alcaldía

Uno de ellos le dijo al doctor Maldonado que tenía un dolor y que si lo podía atender. “Le dije que sí y abrí el consultorio. Minutos después uno de ellos sacó una pistola 9 mm y el otro una mini huzi; conozco de armas porque hace años fui militar. Pregunté si iban a atracarme y respondieron que no, que lo que querían era hablar conmigo”.

No puede seguir

El doctor Maldonado pertenece al partido Primero Justicia. “Me dijeron que ellos sabían que yo era el aspirante más fuerte a la alcaldía y que venían a pedirme que retirara mi candidatura. Respondí que yo estaba trabajando por una mejor Venezuela, para que mis hijas vivieran bien y los hijos de ellos también”.

Los jóvenes le argumentaron al doctor Maldonado que no podía insistir en sus aspiraciones electorales. “Me dijeron que, así como estábamos debíamos seguir, que así estábamos bien. Insistieron en que si no desistía de mis intenciones matarían a mi familia, a mi esposa y a mis dos hijas, y de último a mí para que yo viera que la amenaza era seria”.

En época de lluvia llegar a Arismendi solo es posible por agua

A la pregunta de si se identificaron o mencionaron la organización a la que pertenecían, dice el médico Maldonado Escorihuela “si, se identificaron como miembros de las FBL”, asegura, a la vez que recuerda “el acento que tenían al hablar fue netamente colombiano”.

Asegura el doctor Maldonado que los dos jóvenes le enseñaron fotografías de la casa de sus padres que viven en otro estado, también de la vivienda de su suegra. “Insistieron en que los llevara a mi casa para hablar con mi esposa, pero me negué rotundamente, argumentando que no sometería a mi familia a eso. Me dijeron que para demostrarme que iban en serio hiciera lo que ellos pedían porque la próxima vez habría consecuencias”.

“En ese momento el que tenía la pistola me dio, con el arma, un golpe en la cara, a nivel del pómulo derecho, y después con el cañón me dio en la cabeza, lo que ameritó que me tonaran cinco puntos de sutura por la herida que me causó”, relató.

Las FBL

A la guerrilla en Venezuela, sea la colombiana o la venezolana, los habitantes comunes les dicen “los pata e’ goma” o los “botas de caucho”, pero a las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) que desde hace unos años se hacen llaman Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN), desde hace 20 años, también los llaman “los boliches” porque se identifican con la Revolución Bolivariana.

Los “pata e’ goma”, quienes siempre visten con botas de goma para el barro, es una guerrilla venezolana, que ha tenido entre sus combatientes a muchos jóvenes y adolescentes venezolanos y colombianos. Su máximo comandante es alias El Flaco y aunque la organización ha tenido varias divisiones, la fracción que se quedó en el terreno y con las armas, aunque no con las siglas, es la FBL/FPLN, establecida principalmente en Apure, Barinas, Táchira y Guárico.

FBL ahora llamada FPLN

Esa organización tiene como ala civil a la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ), quien tiene alcaldes, diputados regionales y nacionales, concejales y durante los últimos once años contaron con la protección del gobernador del estado Apure, coronel Ramón Alonso Carrizalez Rengifo.

En la zona rural del municipio Arismendi de Barinas reconocen como comandante local de las FBL/FPLN a alias El Zancudo. Las FBL mantuvo durante años una encarnizada guerra contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a quienes pretendieron expulsar del territorio con el argumento de ser guerrilla colombiana.

En el caso del municipio Arismendi de Barinas, a diferencia de otros lugares, no se ve a la guerrilla en el pueblo, sino en los caseríos, incluyendo en otras parroquias y municipios. En los pueblos de Barinas siempre se sabe de los finqueros que esconden a los guerrilleros o los protegen, muchos de ellos reciben beneficios mutuos.

Arismendi tiene cuatro parroquias: la capital Arismendi, Guadarrama, La Unión y San Antonio de Las Flores, pero es un territorio muy extenso, de más de 7 mil k2, más que algunos estados. Las FBL siempre ha hecho vida activa en San Antonio de las Flores, que tiene frontera con Apure, Apurito, donde hacen vida mayormente.

El doctor Harold Maldonado salió del municipio después del incidente con los dos jóvenes que lo amenazaron, para ser tratado porque la lesión en la cabeza amerita exámenes especiales, cuyos equipos no hay en ese municipio.

