La Corte Penal Internacional pospuso el anuncio sobre la investigación de los crímenes contra la humanidad del régimen de Maduro

En la imagen, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

La Corte Penal Internacional (CPI) pospuso el anuncio sobre la investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Maduro.

Bensouda, que terminó sus funciones al frente de la Fiscalía de la CPI este martes, dijo la semana pasada que espera anunciar si abre o no una investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resuelva una solicitud del país caribeño.

“Con respecto a Venezuela, me había comprometido a llegar a una determinación final, en la medida de lo posible, durante el resto de mi mandato. Quizás en anticipación a ese resultado, como habrán visto en los medios de comunicación, una sala de la CPI recibió un expediente del Gobierno de Venezuela solicitando a la Sala que ejerciera control judicial sobre la realización de nuestro examen preliminar. Esto fue presentado de manera confidencial, por lo que no puedo referirme a ellas en detalle, aunque el hecho de su presentación ha sido mencionado públicamente por las propias autoridades venezolanas”, escribió Bensouda, una carta de despedida.

El examen preliminar de la Fiscalía de la CPI, abierto a Venezuela en febrero de 2018, estudia supuestos abusos de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y cárceles desde, al menos, abril de 2017.

En la misiva, la fiscal jefa de la CPI dice que había llegado a una conclusión final sobre la investigación y que estaba preparada para presentarla, pero que con el recurso presentado por el régimen de Maduro, ha decidido esperar la decisión de la sala de la CPI antes de hacer cualquier anuncio.

“Esos procedimientos y su resultado actualmente permanecen clasificados como confidenciales, aunque anticipamos que se harán públicos en breve. Dado el tiempo transcurrido, lo único que puedo hacer en esta etapa es entregar el documento, que ha sido completado, al Fiscal entrante para su consideración y decisión final”, agregó Bensouda.

La fiscal jefa de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda. EFE/EPA/EVA PLEVIER / Archivo

El fiscal general chavista, Tarek William Saab, informó este lunes que entregó a CPI un cuarto informe que actualiza casos de “sanción ejemplar” a violaciones de derechos humanos”, a propósito del examen preliminar del que el país caribeño es objeto.

El fiscal informó, además, que “continúa suministrando información sin saber cuáles son los parámetros de actuación de dicho ente en este caso, cuestión que ha sido reclamada de forma reiterada”.

Las autoridades chavistas ya habían entregado el mes pasado una solicitud de control judicial ante los magistrados de la CPI, en la que se quejaron de trato “discriminatorio” y “desigual” respecto al que reciben otros países que también se encuentran bajo examen preliminar, según el fiscal.

Ante el reclamo, la fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, negó, durante una entrevista con la agencia de noticias EFE, que ignorase la reclamación y presentó una respuesta incluyendo ejemplos y estadísticas de su “compromiso” con Venezuela desde que comenzó el examen.

“Sobre la afirmación de que mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información, puedo decir categóricamente que es incorrecta”, aseveró la fiscal jefa del tribunal de La Haya.

