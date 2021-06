Diosdado Cabello amenazó al vicepresidente del Consejo Electoral de Venezuela por abrir un procedimiento contra su programa de televisión

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, amenazó con demandar a Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) elegido por la Asamblea Nacional chavista, por haber iniciado una investigación administrativa contra el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV).

La medida la tomó el rector del CNE como presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE (Copafi). El vicepresidente del Poder Electoral aseguró que respondía al uso de recursos públicos para promover candidaturas del Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv) y se refirió al programa de Cabello, Con el mazo dando.

Tweet de Enrique Márquez

El dirigente chavista señaló a Márquez de usar su cargo “para sabotear desde adentro al CNE”. Además agregó: “Yo te conozco, yo sé cómo llegaste al CNE, tú querías ser gobernador del Zulia”.

Cabello no quedó conforme y amenazó a Márquez: “Yo no promuevo candidatos, señor Márquez. No sea mentiroso. Ahora, ¿cómo hace usted para sostener eso si a mí se me ocurre demandarlo a usted? ¿Puede sostener que yo promoví a un candidato?”.

El representante del chavismo, culminó su amenaza contra el rector diciendo: “Respóndame como quiera o si no, se queda calladito”.

En su transmisión semanal, el también vicepresidente del Psuv, no se ahorró epítetos en contra del funcionario que nombró la misma AN chavista. Entre otros, lo llamó “mentiroso”, “irresponsable”, “desubicado en el tiempo” y le recordó que no fue electo por votación popular, sino por los legisladores.

“Lo triste es que quiera hablar en nombre del CNE, usted usurpa funciones, porque esto no fue consultado con el CNE ni con la Comisión (de Participación Política y Financiamiento)”, dijo el dirigente chavista.

Según Cabello, Márquez no consultó con el resto de los integrantes de la Copafi la apertura de esa investigación, ni tampoco la sometió a voto. Aseguró que los demás miembros (el presidente del CNE, Pedro Calzadilla y el rector suplente Leonel Parica) se enteraron de esa medida por las redes sociales.

“Tengo la certeza de que usted hizo eso porque lo mandaron, alguien que tiene su mismo nombre, a lo mejor”, sugirió Cabello, posiblemente haciendo alusión al ex candidato presidencial Henrique Capriles.

Agregó que “su única función es sabotear los procesos electorales desde adentro… esa es su única función, comenzar a ponerle bombas a la cosa. Eso se llama miedo. Usted no puede hacer declaraciones en nombre de la Comisión sino ha reunido a la comisión, eso se vota…. Usted le está metiendo un tiro al CNE; usted fue allí para sabotear al CNE desde adentro”, reiteró.

El comunicado publicado por Enrique Márquez

Segunda parte del comunicado publicado por Enrique Márquez

Entretanto, el dirigente socialista manifestó su simpatía por la elección presidencial de Perú.

“Saludamos al pueblo peruano, levantó la voz contra la trampa de todo tipo de la derecha… el pueblo peruano ha decidido por una opción distinta a la tradicional”, dijo Cabello.

Criticó a la candidata Keiko Fujimori por haber denunciado fraude, una vez que los números a su favor se revirtieron.

