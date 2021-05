Para liberar a su pareja y a su suegra, un jefe guerrillero asaltó con 30 hombres un comando policial y asesinó a un jefe de las FAES

Guerrilla mata a comisionado faes

El Comisionado Agregado José Gregorio Palacios, cédula 11.592.101, había elaborado recientemente un informe de inteligencia que tituló “Célula guerrillera del Frente 16 de la FARC-EP”, en el que destacaba el “tráfico de material estratégico (gasolina), extorsión, secuestro y venta de drogas sustancias estupefacientes y psicotrópicas y asociación para delinquir” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización guerrillera que lo asesinó el miércoles 19 de mayo en horas de la noche.

Palacios tenía su sede de operaciones en Valle de La Pascua, pues era el jefe de la Base Territorial de Inteligencia (BTI), Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) que antes figuraba como Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en el estado Guárico, adscrita a la Región de Defensa Integral (REDI) Los Llanos.

En el documento, el funcionario destaca la diligencia de Investigación Penal N° DIE-BTI-022-2021 donde resalta que “por información de patriota cooperante” investigan a un grupo de individuos con los alias Topocho, El Muerto, El Negro Pio, El Sabu, El Viejo, El Papi, El Mono, El Catire y Pocho, todos hombres, adultos, que se desplazan por los municipios adyacentes a los límites de Apure: Las Mercedes del Llano, Médanos de Gómez y La Garcita en Boca de Apure.

El funcionario también había detectado que el lugar de operación de los individuos son las inmediaciones del río Orinoco y el Alto Apure. Y los delitos a los que se dedican: tráfico de material estratégico (gasolina), extorsión, secuestro y venta de drogas. “Tomando como lugar de resguardo la parroquia Cabruta, municipio Juan José Rondón, antes llamado Las Mercedes del Llano, estado Guárico”.

Indicó Palacios en ese informe de Inteligencia que “de acuerdo a los aportes hecho por las comunidades y varios patriotas cooperantes, estos ciudadanos conforman las células guerrilleras del Frente 16 de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC-EP), liderada por alias El Viejo”.

El comisario agregado José Gregorio Palacio fue asesinado y su pareja Daniela Flores herida en el brazo

FARC y ELN

Aunque la comisión estaba pautada para salir del lugar mucho antes de las 6 de la tarde, no se sabe por qué la que iba José Gregorio Palacios tardó en salir del lugar. En esa zona hay un grupo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se han dividido el territorio.

El reporte oficial indica que la comisión, por instrucciones del comisario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) Ronny González, director nacional de DIE, salió el miércoles 19 de mayo a las 8:30 de la mañana para dirigirse a diversos sectores del municipio Juan Rondón, parroquia Cabruta; Palacios iba en compañía de ocho auxiliares en dos unidades, protocolares, marca Toyota, modelo Land Cruiser.

La comisión llevaba la instrucción de buscar a personas involucradas con los grupos irregulares, en cuyo procedimiento capturan a dos mujeres que viven en Cabruta; la información que transmiten a principio de la tarde es que dichas femeninas tenían en su poder recipientes de gasolina cuando las detienen en el vehículo en el que se desplazaban, un Optra 2011, plateado, placas AC924DA, cuya dueña es la suegra del comandante Felipe.

El Comisionado Palacios había presentado una investigación sobre el grupo que lo asesinó

Las mujeres, que la comisión de Palacios detiene, se identificaron como Yanitza del Carmen Torres Torres (45 años) y su hija Rogelia Perales Torres (20 años), quienes viven en el centro del pueblo de Cabruta. Las llevan al Comando de Policía del estado Guárico, comando de La Pilotes en el pueblo de Cabruta, donde se quedan dos de los seis funcionarios de la comisión, los otros se van con Palacios. “Ahí llegó un grupo de guerrilleros a rescatarlas, porque Rogelia es la mujer del comandante Felipe de las FARC y Yalitza es la suegra del guerrillero. Eso lo saben todos en el pueblo”, revela a Infobae un funcionario policial.

El municipio Las Mercedes del Llano es ahora Juan José Rondón, estado Guárico, donde está el pueblo de Cabruta

“Eran muchos, unos 30, y muy bien armados; uno de ellos dijo: ‘No queremos problemas, solo venimos a hablar con el comisionado Palacios para que nos entregue a las mujeres’. El comisionado no estaba en el comando así que no hubo más opción que entregarlas y ellos salieron de ahí con ellas. Cuando ya se iban, en las inmediaciones del comando se encontraron de frente con Palacios, que estaba cerca y venía en la camioneta con Rafael Antonio Acosta Cuenca, alias Galápago, también relacionado con las dos mujeres detenidas y las FARC. Ocurre el intercambio de disparos y mataron a Palacios, mientras que al Supervisor Jefe Paul Ruiz le quitaron su arma de reglamento. Los tipos huyen llevándose a las mujeres y a Galápago“.

También resultaron heridos dos oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PBN) pertenecientes a la DIE: Daniela Albisai Flores Herrera, pareja de Palacios, quien resultó herida en la mano porque su pistola presentó problemas al tratar de disparar, el otro herido por tiro rasante en la cabeza fue Yohnny Rafael Rodríguez Peña. El Jefe Supervisor Paul Nicola Ruiz Contreras resultó sin lesiones.

Las FARC asesinaron al jefe de Inteligencia de FAES en Guárico

Son los dueños del río

Todos los funcionarios policiales y militares de la zona saben que la guerrilla está en el lugar. “Son los dueños del río Orinoco, desde Puerto Páez hasta Cabruta y Parmana”.

“Hace una semana un teniente de la DGCIM fue para esa zona con una comisión, capturó a un miembro de la guerrilla, que contactó a alguien que vendió oro en Caicara, consiguió 60 mil dólares en efectivo y con eso pagó la libertad del guerrillero”.

Entre quienes estaban con el comisionado cuando llevaron a las mujeres al comando se encontraban dos civiles, uno de ellos lo llaman Pepe y el otro es Santos Figueroa, quien es hijo del general Juan Francisco Romero Figueroa, ex comandante general de la Guardia Nacional, ex viceministro de Seguridad Ciudadana, ex secretario general cuando Ramón Rodríguez Chacín era gobernador de Guárico: el general Romero es, desde febrero 2021, el Viceministro de Electricidad.

Es importante destacar que el Comisionado Agregado José Gregorio Palacios fue trasladado, vía fluvial, desde el estado Guárico hasta el Hospital Dr. Arnoldo Gabaldón de Caicara del Orinoco, que está en el estado Bolívar, lugar en el que falleció. El acto velatorio del funcionario se realizó en la Funeraria La Fe, Valle de La Pascua, estado Guárico y para hoy viernes se planificó que su cadáver sea trasladado al cementerio de San Juan de los Morros.

