Se filtró un audio donde el chavismo reconoce la alta abstención en las elecciones

El gobernador chavista Julio César León Heredia admitió la alta abstención electoral en Venezuela

En poco más de 2 minutos este político, militar y actual gobernador chavista admite el fracaso electoral del régimen en estas legislativas convocadas sin ningún tipo de garantía democrática. “En este momento la abstención está muy elevada”, dice Julio César León Heredia , pero - en realidad- reconoce mucho más: el delito de coacción. “ Verifiquemos quién ha votado y los que no han ido a votar los empezamos a buscar de las distintas maneras y aplicando cualquier método. Apliquemos a partir de este momento un cuerpo a cuerpo” , afirma sin ningún tipo de prurito.

Este audio se filtró cuando se multiplican las imágenes de colegios vacíos, cuando aparecen videos de militantes chavistas haciendo filas ficticias para subir a las redes sociales imágenes que vendan una jornada electoral exitosa, y cuando las fuerzas chavistas amenazan a los periodistas para que no documente la falta de votantes… Para que no se sepa que, además de carecer del respaldo internacional, la dictadura no logró convencer a los venezolanas de su proceso electoral.

Las declaraciones de Heredia, además, demuestran cómo el régimen controla y amenaza a los venezolanos. “Tenemos un reporte que nos indica quién es el voto duro, quién es el voto blando, quién está inscripto en el partido, el trabajador de la administración pública…”, detalla dejando al descubierto el mecanismo mediante el cual el régimen ejerce presión contra los ciudadanos.

Julio César León Heredia con Nicolás Maduro (@julioleonyara)

“Así que es necesario, escúchese bien, que todos y todas, empezando por mi persona nos despleguemos a partir de este momento en un centro electoral, nos vayamos a ese centro electoral, nos vayamos al lugar donde está el punto de control y agarremos nosotros mismos el reporte, verifiquemos quién ha votado y los que no han ido”, insistió

Y se quejó: “No se está yendo a buscar a la gente, no se está haciendo la acción para ir a identificar dónde está y cómo se tiene que traer. A pie, o motivándolo, a través de algún mecanismo de los cuales ya les hemos entregado algunas herramientas”.

Hacia el final, cambia el tono: “Se los agradezco de todo corazón. Si lo hacemos nosotros, venceremos”.

Menos del 8% de participación hasta el mediodía

La oposición venezolana, que se agrupa bajo la figura de Juan Guaidó, aseguró que, hasta el mediodía de este domingo, fue muy baja la participación en los comicios parlamentarios. “Hasta las 12:30 de la tarde hay una participación del 7,4%, es decir que el pueblo venezolano se expresó, habló y dijo un No rotundo a esta farsa”; informó la diputada Nora Bracho.

Nora Bracho, Diputada Venezolana

“Está en la calle, usted lo ve, nosotros tenemos reportes de toda Venezuela (...), no hay nadie en la calle”, agregó en una rueda de prensa la diputada Delsa Solórzano, miembro del “Observatorio Contra el Fraude”, un cuerpo designado en noviembre pasado por los diputados opositores del Parlamento. “Es evidente eso”, señaló luego sobre la escasa participación que reportó este observatorio.

“Los reportes son absolutamente de soledad total”, había informado horas antes el dirigente Andrés Velásquez, también miembro del observatorio opositor. “Hoy en Venezuela no se celebra ninguna elección, sino un fraude electoral”, apuntó.

