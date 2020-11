Se rompió la unidad de partidos de la revolución chavista: el líder de Izquierda Unida afirma que “el abuso del poder se ha acentuado con Maduro”

Felix Velásquez relata por qué se fractura el Gran Polo Patriótico chavista

“Esta es la inflación más espeluznante que ha vivido Venezuela desde 1812”, dice Félix Jesús Velásquez Castillo, líder de la organización Izquierda Unida (IU), uno de los rostros visibles, junto con Rafael Uzcátegui (PPT), Oscar Figuera y otros. “En algunos momentos en el Gobierno han favorecido al deterioro del bolívar, porque se han visto beneficiados y han podido acumular muchas riquezas. Este es el único país que se permite devaluar el dólar: usted compra una cosa hoy a determinado dólar y a la semana siguiente está más alto. No hay control sobre la especulación”.

La revolución bolivariana siempre demostró estar unida, la gran cantidad de partidos y organizaciones del Polo Democrático iba con candidatos únicos a cualquier elección. Por primera vez el partido de Gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, va por un lado casi en solitario y por el otro la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) lleva la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela (PCV), pero con gran cantidad de partidos que decidieron abrir tienda aparte.

El Gran Polo Patriótico ya no es tal porque va dividido

“El Polo Patriótico solo quedó para el discurso, para la arenga, pero no para el debate, no para la discusión, ni para la toma de decisiones en la administración pública. Decidimos presentar una opción distinta ante los venezolanos”, dice Velázquez en entrevista para Infobae.

Insiste en decir que “no hemos sido Gobierno en ningún momento, hemos acompañado el proceso, al PSUV que es quien ha gobernado, pero es la hora de exigir el control de las instituciones sobre el Ejecutivo y reinstitucionalizar el país, que ha sido desmontado del Estado venezolano y ha caído en una especie de limbo. Ninguna de las instituciones está funcionando, cada institución es una isla, cada gobernación o alcaldía, cada ente descentralizado, cada poder del Estado se ha convertido en un feudo, donde cada uno hace lo que le da la gana”.

Reconoce que “las empresas que estaban en manos del Estado han venido sufriendo una política de desmantelamiento para llevarlas a la privatización. Quienes están al frente de la política económica, son personas con pensamiento adeco y copeyano, aunque hoy se vistan de rojo. Están ahí porque Nicolás, Cilia, el hijo de Nicolás, los amigos de la Fuerza Armada los colocaron. Eso ha prostituido la acción del Ejecutivo”.

Velásquez Castillo propone “una cruzada por la repatriación de los capitales que fueron extraídos ilegalmente del país. Los dineros que se llevó Rafael Ramírez, Andrade, el dinero que se está robando Guaidó; todos deben ser recuperados por el Estado”.

Sola la tarjeta del PCV no logró ser bloqueada por el Gobierno y la APR va con ella a elecciones

Destaca que “la situación país ha venido agravándose. Reconocemos la existencia de un bloqueo, pero también que hay un conjunto de acciones ineficientes del Estado, sin políticas de defensa de los sectores más desposeídos; las pocas conquistas que se habían obtenido durante el Gobierno de Chávez han venido en retroceso”.

Hace una fuerte crítica a que han desaparecido los controles sobre el Ejecutivo Nacional, que debe ejercer el Parlamento. “Hay que lograr que cada institución funcione y es nuestra propuesta para ir a la Asamblea Nacional, es decir, rescatar el marco constitucional en donde el Parlamento tiene papel fundamental, entre ellos el control de la gestión del Ejecutivo, el nombramiento del Fiscal y el Contralor de la República”.

Félix Velásquez es el coordinador de Izquierda Unida

“Queremos demostrar que no todo es en blanco y negro como se nos ha vendido con eso de que solo hay dos polos. Toda la Oposición venezolana no es Guaidó y todo el chavismo no es Nicolás Maduro. La izquierda venezolana, que acompañó a Chávez en esta hermosa aventura de reconstruir la patria, ha fijado una posición y hay 156 organizaciones, incluidos Izquierda Unida (IU), Tupamaros, Patria para Todos a través de la corriente que lidera Rafael Uzcátegui, la Corriente Marxista Internacional Lucha de Clases, Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) única tarjeta que sobrevivió y con la que se pudo participar en este proceso electoral. Las organizaciones locales están haciendo vida dentro de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR)”.

A Rafael Uzcátegui secretario general del PPT, el Tribunal Supremo le quitó el partido por sumarse a la APR

-¿Entonces, por primera vez y para estas elecciones, no hay unidad monolítica, entre los partidos de la revolución?

-Es así. Es un proceso gestándose desde hace años. En las elecciones presidenciales del año 2018 el respaldo que la izquierda venezolana le da a Nicolás Maduro estuvo condicionado, por el PCV y el PPT, a un acuerdo político que no era por cargos a tal o cual ministerio, sino de políticas económicas. Ese acuerdo que Nicolás se comprometió a cumplir quedó en letra muerta, después que él logró los votos. No hubo más comunicación con estos aliados. Las observaciones que hacía, el PCV y PPT, IU, distintos movimientos y colectivos de todo el país, eran relacionados con el tema económico, defensa del bolívar (moneda venezolana) y salario de los trabajadores. En este Gobierno no se ha defendido al trabajador y se ha pulverizado su salario.

-Usted habla de reinstitucionalización del país. ¿Y no fue con ese mismo discurso con el que Chávez llegó al poder? La revolución es una con Chávez y Maduro. Hay una progresiva destrucción del país: una brutal inflación con el poder adquisitivo destrozado. La revolución se niega a reconocer a la Oposición y la han intentado destruir. ¿Quién le asegura que el grupo al que usted pertenece no corra la misma suerte que los parlamentarios presos o desconocida su inmunidad?

-Esa es una cultura de uso y abuso del poder, que no empieza con Maduro o Chávez, aunque quizá se ha acentuado con el gobierno de Nicolás Maduro. Los que hemos militado en la izquierda hemos sufrido históricamente esa persecución, como me ocurrió cuando fui preso político de Jaime Lusinchi solo por expresar mis ideas y ser dirigente estudiantil. Estamos dispuestos a dar una pelea en defensa de los trabajadores como lo hemos hecho históricamente. La lucha por el socialismo hoy es la lucha por la profundización de la democracia y por ampliar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.

-¿Cómo pretenden hacerlo?

-Reinstitucionalizando el país. Inicialmente se propuso lo que era necesario: organización y reestructuración del Estado. Una cosa es eso y otra muy distinta es desmontar el Estado en función de intereses particulares e individuales que nos llevaron a tener una nueva casta oligárquica dentro del país. Esa concepción oligárquica trata de imponerse a como dé lugar y ha convertido el Estado en una surte de islas, donde cada quien ha hecho reparto de botín. A eso es a lo que nos oponemos.

-El discurso de la revolución bolivariana fue lucha contra la corrupción, fuera el barraganato de Miraflores, no injerencia extranjera, etc. Con el chavismo se enseñoreó el barraganato en Miraflores, amantes del presidente Chávez viven como millonarias en el exterior. El caso del teniente Andrade, amigo de Chávez, no es una excepción y en Madrid viven muchos que se lucraron con la revolución bolivariana. Lo que había antes no es comparable con esta tragedia que vive el país con la revolución en el poder ¿Cuando sale a conquistar votantes, cómo lo justifica? ¿La gente le dice que vive mejor en revolución?

-(silencio corto) Hay algo en lo que debemos ser concretos: la revolución es una idea, es un motivo, es una esperanza, que va sobre los hombros de un conjunto de hombres. Si esos hombres traicionan la idea no quiere decir que la esperanza y la idea ya murió. Ninguno de los que estamos en la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) ha gobernado, no hemos ocupado ningún cargo de Gobierno ni hemos accedido a las decisiones del poder. Acompañamos un proceso con la esperanza de que se corrigiera un conjunto de entuertos. El hecho de que algunos hayan aprovechado la situación revolucionaria que vivía el país, la esperanza que levantó Chávez en el pueblo venezolano, no quiere decir que esas ideas hayan fracasado.

-Perdone. No es que algunos lo hicieron, es que el propio líder de la revolución lo hizo. Insisto, respetando que esté muerto, no es que Chávez hubiese tenido muchas mujeres, es que mucha gente alrededor de él se enriqueció. Ratifico mi pregunta. ¿Qué le dice a quienes trata de convencer para que voten por ustedes?

-Chávez nos dejó el compromiso de respaldar a Maduro y ciertamente lo dijimos en su momento y señalamos errores por parte de Chávez. Sin embargo, lo que hablamos es de la idea y lo que le informamos a la gente es ese espíritu que mantenemos; a ninguno se nos puede señalar de ejercer cargos de gobierno, todos vivimos en las comunidades donde siempre hemos vivido, ninguno ostenta escoltas. Carlos Azpúrua, un compañero de fórmula decía en un tuit: no tenemos mortadela, no tenemos pollos, no tenemos camionetas blindadas, es decir no gozamos de las prebendas de gran cantidad de candidatos del PSUV. La élite de este Gobierno sí. No hay explicación para que un general que gana 17 dólares tenga una camioneta Hummer. Ninguno de los funcionarios públicos gana más de 10 dólares en el salario nominal y sin embargo algunos ostentan dinero y riqueza a costilla del Estado.

Candidatos del PSUV en campaña repartiendo mortadela y pollo

-La corrupción.

-Todo lo que se pueda comprobar en términos de corrupción, debe ser perseguido. ¿Cómo se hace si las instituciones públicas perdieron su funcionabilidad? Si revisa el Parlamento, incluido el actual con mayoría opositora, no ha elevado ninguna sanción contra el Ejecutivo; la única sanción la impusimos en la comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional en el 2005 o 2006, contra un funcionario que se negó a comparecer en un caso relacionado a la liquidación del Servicio Autónomo de Viviendas Rurales. Fuimos amenazados, pero igual nos tocó denunciar a José Luis Parada, quien desmontó a PDVSA en el occidente, pero lo enfrentamos, tuvo la protección de Rafael Ramírez y por eso no se pudo sancionar. El hermanaje es impresionante.

-¿Qué quiere decir con eso?

-Los cruces familiares. Esa nueva casta que gobierna al país se encuentra en el Gobierno y en la Oposición, se interrelacionan entre ellos. Sería interesante hacer ese cruce, ese árbol genealógico familiar, y conseguiremos cómo están emparentados y cómo se familiarizan en este maniqueísmo de vendernos que eres oposición o gobierno, que no puedes pensar distinto, que debes polarizar, porque la polarización ha sido un gran negocio en Venezuela; para unos con recursos que les han enviado desde el exterior supuestamente para pelear contra el Gobierno, mientras se ponen de acuerdo, y los otros para mantenerse en el poder. Así se han repartido las cuotas de poder, los contratos del Estado. Hay una conchupancia entre estos dos factores que nos han mantenido divididos, polarizados y no han permitido que florezca nada distinto del lado de la Oposición ni nada distinto del lado del chavismo. Ellos siguen pensando que Venezuela es blanco o negro y no es así. La próxima Asamblea Nacional va a ser plural. Agradecemos esta oportunidad, porque ha sido brutal el bloqueo comunicacional de ambos bandos hacia la Alternativa Popular Revolucionaria.

-¿Están tan seguros que pueden con esa maquinaria del Psuv que usa recursos del Estado, alimentos, vehículos, incluso los de la Fuerza Armada? ¿Creen que ustedes son el David que vencerá a Goliat?

-Estamos convencidos, porque es el momento político correcto, es la coyuntura exacta para pararse firme y asumir los riesgos. También hemos sido perseguidos, candidatos nuestros fueron agredidos, pero ninguno de nosotros está dirigiendo la campaña desde un palacio de invierno, al estilo Jorge Rodríguez, donde firmo los cheques y doy las órdenes; en el caso nuestro ni cheques para firmar tenemos y hemos recurrido al contacto directo con nuestras bases sociales lo que nos ha permitido romper el cerco y estamos comprometidos a que esto no termine el 6 de diciembre.

-¿Y cómo queda lo ideológico?

-El tema ahora no es ideológico, porque se trata de recatar a un país, una nación, la institucionalidad y la Constitución, para que el país pueda retomar su curso de desarrollo y progreso. No es como decía Jorge Rodríguez de que “el progreso para que unos pocos se llenen de dinero y los demás se mueran de hambre, no sirve”; pero que todos nos muramos de hambre, para que unos pocos se enriquezcan, tampoco sirve y menos si no hay progreso. No puede seguirse pidiendo al pueblo que sea el sacrificado.

Oscar Figuera secretario general del PCV

-La revolución llegó con frases de los años 60: libertad, autodeterminación de los pueblos, antiimperialismo. Tenemos una invasión extranjera: grupos guerrilleros colombianos y paramilitares, rusos con uniforme de la FANB, iraníes, cubanos. ¿Eso no le hace ruido a la APR?

El ruido es inevitable en términos de la necesidad de reinstitucionalizar el país, porque sin eso nos volvemos tierra de nadie. Usa nuestro territorio, no solo en el caso del ELN o las FARC, con quien de repente podemos compartir razones ideológicas del tema colombiano, pero en el territorio venezolano somos los venezolanos quienes debemos poner orden. Nos oponemos a la Ley Antibloqueo, porque detrás ella lo que hay es la entrega del país a iraníes, rusos, empresas transnacionales y están horadando la independencia del pueblo. Particularmente admiro a Corea del Norte, y lo asumo, porque es un país soberano y ha defendido su independencia.

-¿Qué le dice usted a Nicolás Maduro?

-Le ratificamos que asume medidas contra los trabajadores no debe llamarse comandante obrero. El gobierno con el memorándum 2792 aniquiló las prestaciones de 3 millones y medio de trabajadores. Le decimos: respetémonos. A la Alternativa Popular Revolucionaria le ha puesto cualquier cantidad de epítetos en sus alocuciones, nos ha atacado de manera furibunda porque nos tiene miedo, nos conoce. A Nicolás lo conocimos en el liceo, en su función sindical del metro y él nos conoció luchando y peleando. Sabe que no nos vamos a rendir.

