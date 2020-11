Diosdado Cabello violó las restricciones por el coronavirus y dio un mitin frente a varias personas en Venezuela

Diosdado Cabello en un acto público en marzo de 2020

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ha realizado este viernes un mitin en el estado de Zulia, al que han acudido varias de personas, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

El evento ha tenido lugar en el estadio de béisbol Luis Aparicio, en la ciudad de Maracaibo, donde ha iniciado la campaña para las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 6 de diciembre.

Sin embargo, el lugar no contaba con las medidas necesarias para respetar la distancia social estipulada para evitar una mayor propagación de la COVID-19 aunque el estado de Zulia fuese durante varias semanas epicentro de la pandemia en el país.

Durante el mitin, Cabello ha insistido en que deben ser ‘chavistas’ todos los diputados que salgan electos en Zulia, una región golpeada, además, por los cortes eléctricos, la escasez de gasolina y de agua y los problemas de distribución de gas.

“Que nadie cante victoria. Hay que trabajar incansablemente pateando calle, dándole la cara a la gente, hablándoles para buscar los votos que tengamos que buscar. Después de que ganemos no vamos a decir ‘si te he visto no me acuerdo’”, ha manifestado Cabello, según informaciones del diario ‘El Nacional’.

“Tenemos que estar con más razón en los barrios, las comunidades, respondiendo a la confianza”, ha afirmado. El propio Cabello se contagió de coronavirus y estuvo “grave”. “Yo siempre tuve fe de que José Gregorio lo regresaba de la gravedad, no tuve dudas. Cilia lo sabe”, dijo el dictador venezolano, Nicolás Maduro, hace un mes.

Venezuela registró en las últimas 24 horas 441 nuevos contagios por el coronavirus SARS-COV-2, que causa la covid-19, y los casos totales de esta enfermedad ascendieron a 93.921 en el país, informó este jueves la vicepresidenta ejecutiva de régimen, Delcy Rodríguez.

“En las últimas 24 horas se detectaron un total de 441 nuevos contagios: 361 casos comunitarios y 80 importados”, dijo Rodríguez, quien también encabeza la Comisión Presidencial para la Prevención y Control de la covid-19 en Venezuela, en su cuenta de Twitter.

Venezolanos usando mascarillas, emigran de su país, debido a la peor crisis vivida en la historia de esa nación

En la misma plataforma, la funcionaria señaló que el céntrico estado de Carabobo, con 102 casos, y su vecino Yaracuy, con 65, fueron las entidades que más contagios reportaron este jueves.

El occidental estado de Táchira, que limita con Colombia, fue la otra región más afectada, con 42 casos.

Entretanto, los contagiados “importados” -como llama el régimen de Venezuela a los migrantes que retornan por causa de la crisis económica que está provocando la covid-19 en la región- provienen todos de Colombia, de acuerdo con el mismo reporte.

Además, Rodríguez informó que otros 5 venezolanos murieron por complicaciones relacionadas con la covid-19, lo que elevó el número de fallecidos en el país por la enfermedad a 819.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:

Reporte del régimen de Nicolás Maduro: Venezuela se acerca a los 94.000 contagios de coronavirus

Cómo huyen los indígenas venezolanos del hambre y la miseria