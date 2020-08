Los últimos momentos de Nelson Martínez, el hombre que ocupó los más altos cargos del sector Petróleo, fue arrestado por orden de Maduro, no tuvo juicio y murió en prisión

Nelson Martínez ex ministro y ex presidente de PDVSA murió porque estando preso en DGCIM no recibio asistencia médica a tiempo

“Quiero narrarte cómo fueron los días previos a la muerte de mi esposo Nelson Martínez . El sábado 17 de noviembre del 2018, cuando fui a visitarlo, lo encontré muriéndose y no exagero. No podía hablar, ni moverse, temblando, tenía días sin comer ni tomar nada. No aguantó ni 10 minutos y el custodio se lo llevo ayudándolo a caminar”, son palabras de Beatriz Arias de Martínez, esposa de quien ocupara los cargos más altos de petróleo en Venezuela, no solo como presidente de CITGO, sino como Ministro de Petróleo y Presidente de la estatal Pdvsa.

Tenía 67 años de edad, cuando el 12 de diciembre 2018 fallece. Era un químico, a quien caracterizaba la humildad, era muy reservado. Hizo maestrías en química y física en Francia y Estados Unidos, con doctorado en Reino Unido. Mucho antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, Nelson Martínez se hace una referencia en la entonces muy prestigiosa empresa Petróleos de Venezuela. Dirigió la parte de refinación de PDVSA en Puerto La Cruz. Después llegó a la presidencia de Citgo, y con Nicolás Maduro, al Ministerio del Petróleo y presidencia de Pdvsa, solo por unos meses.

PDVSA fue la más impportante empresa de Venezuela y una de las mejores del mundo

Un día cualquiera, con la excusa de haber cometido irregularidades en la refinanciación de la deuda de Citgo, filial de PDVSA en EEUU, Nicolás Maduro ordena su detención, el 30 de noviembre 2017 . Ese día en la madrugada también es detenido, casi al mismo tiempo, Eulogio del Pino, quien fue ministro de Petróleo hasta tres días antes y quien había sustituido en ese cargo a Nelson Martínez el 24 de agosto 2017. Del Pino alcanzó a filmar un pequeño video solicitando derecho a la legítima defensa; estuvo en los sótanos de la DGCIM hasta hace unas semanas, cuando en el marco de la pandemia fue enviado a cumplir prisión en su casa.

Publicaron videos de la captura de los dos exministros de petróleo

La asistencia médica

Beatriz de Martínez dice que antes de morir su esposo “yo tenía semanas pidiendo que lo llevaran a una clínica porque me daba cuenta de que le podía estar dando endocarditis”, explica que lo hizo a través de los abogados y de personas que podían tener contacto con Nicolás Maduro.

“ No hubo forma. Ese día 17 de diciembre 2018, al salir (de los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), lugar donde permanecía detenido), me encontré con el jefe de custodios, que estaba de guardia y le dije: si no sacan a Nelson a una clínica se les va a morir aquí adentro”. Ella no sabía que para ese momento ya la situación del ex ministro estaba llegando al colapso y era irreversible, porque no había recibido la atención requerida a tiempo.

Agrega la señora Martínez que “al día siguiente, domingo 18 de diciembre 2018, me llamaron al mediodía para decirme que la noche anterior, es decir, el sábado 17 en la noche, lo habían llevado al Hospital Militar de Caracas “Dr. Carlos Arvelo”, y que se encontraba en emergencia”.

Más de un año estuvo Nelson Martínez en los sotanos de la DGCIM

Acudió presurosa y allí lo encontró con suero. A ella le dijeron que lo que él tenía era solo un malestar estomacal y que lo regresarían a las celdas de la Dgcim. Ella sospechaba que la situación podría ser de mayor gravedad. “Como pude hablé con el médico residente y le expliqué el problema cardíaco de mi esposo. Pero no me hizo caso, quizá no lo creía, pero después, por alguna razón que desconozco, lo subieron al piso 6 de detenidos militares”.

“Imposible describir lo que es ese sitio. Eso lo haré en otra oportunidad. Allí estuvo 16 días, donde solo lo veía el médico de piso y seguían sin saber lo que tenía. Exámenes que teníamos que hacer afuera y conseguir las medicinas. Esa situación continuó así hasta que el 5 de diciembre 2018 decidieron llevarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos”. “Para ese momento, ya mi esposo tenía dañado los riñones, necesitaba diálisis y además tenía comprometidos todos sus órganos. Solo se nos permitía verlo de 4 a 5 de la tarde y por ello nos turnábamos sus hijos y yo, para verlo”.

El doloroso relato de Beatriz de Martínez da cuenta que “casi en seguida él perdió la conciencia. Le hicieron unas tres transfusiones de sangre. Sufrió varios infartos y sólo resistió una diálisis. Murió el 12 de diciembre 2018”.

Denegación de justicia

Desde que fue detenido hasta el momento en que murió más de un año después, nunca tuvo ni siquiera la audiencia preliminar, aun cuando el día de su detención y la del también exministro Eulogio Delpino, el fiscal General de la República que nombró la Constituyente, Tarek William Saab, lo anunció públicamente, con video incluido, diciendo que estaba comprobado el sobreprecio en muchos contratos.

Tarek William Saab anuncia la detención de Martínez y Delpino

Arias de Martínez asegura que “de lo que sí había pruebas suficientes era para demostrar la inocencia de mi esposo y la de los seis gerentes de CITGO”, quizá por ello nunca lo presentaron ante el tribunal.

Tampoco hubo ni una sola mención por parte del Gobierno o del Ministerio Público ante el bochornoso caso. Aun si Martínez era responsable de los hechos

Mucho menos se aplicaron sanciones contra los funcionarios responsables de la Dirección de Contrainteligencia Militar, quienes tenían al exministro y expresidente de PDVSA bajo su custodia.

Nelson Martínez murió “dejando a su familia destrozada, todos los sueños destruidos por la ambición de quien al fin logró lo que quería, perdidos los 40 años dedicados a PDVSA y al país con pasión y honestidad y sin la esperanza de lograr justicia con este gobierno de hipócritas, mentirosos y cobardes. Es la verdad”, finaliza diciendo su esposa Beatriz Arias de Martínez.

