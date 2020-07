A Diosdado Cabello le dio “alergia” después de que Nicolás Maduro pasara a retiro a los 53 altos oficiales de su promoción

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro

De un plumazo Nicolás Maduro envía a sus casas a 53 de los principales oficiales de la promoción de Diosdado Cabello, cinco de ellos eran Mayores Generales, dos estaban en el Alto Mando Militar. En esa lista hay 25 que estaban activos como generales de División, entre los que se encuentra el alférez mayor de la promoción 1987, que contó con 216 egresados, entre ellos un cadete de Panamá y dos de Guatemala. También se cuenta entre los pasados a retiros a 23 generales de Brigada.

No es cualquier cosa lo que hace Maduro con la promoción del presidente de la Asamblea Constituyente. El pase a retiro de los integrantes de cualquier promoción no debería ser causa de sorpresa, no la causaba en los años anteriores a la llegada de Hugo Chávez al poder.

Con el tiempo, el líder de la revolución bolivariana fue teniendo injerencia en la estructura de la Fuerza Armada, impactando los pilares de la institución castrense, quebrando la subordinación, la disciplina y la obediencia. Eso lo hizo Chávez pregonando el rescate de la institución, que no hubiese nunca más actos de corrupción, que los militares no estuvieran subordinados a intereses de los partidos de turno, que fueran respetados, que no se utilizara al soldado para violar los derechos humanos, que los presidentes de la República no les dieran poder a sus amantes.

Y ese discurso, con el que llegó al poder y penetró a la Fuerza Armada, conquistó a los militares. Pero hoy, su imagen es devastadora. Nunca antes la FANB fue partícipe de actos tan corruptos. Ya no depende de intereses partidistas, ahora está profundamente politizada, incluso cuando los lemas patrióticos han sido sustituidos por idolatrías a un hombre y a un partido.

Si algo golpeó con furia a los militares es su credibilidad y respeto ante la población civil y al interior de los cuarteles. Sí, hubo violación de derechos humanos en el pasado, pero en la revolución ha sido brutal no solo la tortura, el uso de la justicia como arma de control y persecución, sino que además se hace con cinismo como cuando se asciende a oficiales torturadores, asesinos o narcos.

Y, si de algo supo Miraflores, es del paso y lucro de las amantes de Hugo Chávez; desde su chofer o enfermeras hasta las que iban con él en viajes de placer, en el avión presidencial, se hicieron millonarios y viven disfrutando sus fortunas fuera del país.

Los nuevos Mayores generales

En esa distorsión también entró la Fuerza Armada. Chávez tomó decisiones que la fueron deteriorando como el decidir que los suboficiales serían ahora Oficiales Técnicos, creando graves problemas internos de subordinación, que incluso llevó a casos judiciales en componentes como la Aviación, uno de los más afectados.

Otro de esos hechos claves fue el nombramiento de gran cantidad de generales, activar a los Mayores Generales y a los Generales o Almirantes en Jefe, para reventar la estructura piramidal de la Fuerza Armada.

Pero la más grave de todas es que, bajo la manga tenía su secreto mejor guardado, llenar la administración pública de militares, que se engolosinaron con los cargos en Ministerios, institutos y embajadas, a la vez que les permitía actuar sin la rigurosidad necesaria en la administración de recursos, con lo que fue corrompiendo, y con ello chantajeando, a los generales.

Es así como lo que debe ser perfectamente normal, luego de 33 años, como es el pase a retiro de una promoción, en este caso se convierte en un elemento perturbador. Después que Chávez nombró a mayores generales, así como a generales y almirantes en Jefe, también se ideó permanecer en la vida activa a oficiales que debían pasar a retiro, incluso reincorporó a algunos que se habían ido hacía tiempo de la institución. Cabello Rondón esperaba que parte de esos altos oficiales de su promoción permanecieran activos.

Los espinosos ascensos 2020

La alergia de Diosdado

La decisión de Maduro en cuanto a la promoción 1987 golpea a Diosdado Cabello, cuyos integrantes siempre lo percibieron como el hombre fuerte después de Chávez, incluso ya con Maduro en el poder. Era capaz de lograr que sus amigos personales como Manuel Barroso, el de Cadivi, no solo no fuera investigado, sino que incluso lo ascendieran al generalato.

La ascendencia sobre su grupo le permitía que fuera percibido con poder de mando, como ocurrió con la asistencia de militares, incluso los altos oficiales de las regiones desde donde transmitía su programa Con el Mazo Dando. Ni siquiera el Ministro Padrino López pudo impedir que muchos de esos oficiales fueran obligados a asistir, aunque otros lo hacían con agrado porque les permitía sentirse parte de un hombre con poder.

Hay que destacar que no es cierto que Cabello y Padrino sean enemigos ni hayan tenido roces fuertes. Se han tolerado, cada uno ha respetado el espacio de poder del otro. Y en los últimos meses se han acercado hasta con cierta simpatía.

En los ascensos de ahora y el envío de la promoción 1987 “GB Tomas Montilla” para su casa, no ha tenido incidencia determinante Padrino. Y Diosdado lo sabe.

Ayer Cabello, quien asestó el golpe de Maduro, anunció que no haría el programa como todos los miércoles porque tenía una “fuerte alergia”. Sin duda que su estado de ánimo no debe ser el mejor. No es cualquier cosa que la resolución 036652, firmada por el ministro de la Defensa, mande retira a su promoción y con ella a una parte importante de su poder.

Pasó de un video ayer bajando aguacates de un árbol a notificar que no hará programa por la fuerte alergia. “La mata de aguacate es de polinizacion cruzada, es decir requiere tener cerca otra mata de aguacate para que intercambien el polen y puedan echar aguacates, de lo contrario echarán flores pero no cuajarán frutos”, dijo el martes.

Ayer publicó: “Queridos compañeros, queridas compañeras, debo informar que hoy no haremos su programa Con el Mazo Dando, se los debo, desde ayer ando luchando con una fuerte alergia, los médicos y mi familia me han ordenado reposo, nos vemos la semana que viene, un abrazo. Nosotros venceremos”.

Pase a retiro promoción 87

Quién es quién

Aquí podrán ver quiénes son los más altos oficiales de esa promoción que pasa a retiro. El número que ven a la izquierda corresponde al número de mérito que ocuparon cuando se graduaron en 1987. El primero de la promoción es Erling Perking Rojas Castillo que pasa a retiro. El segundo fue Diosdado Cabello Rondón.

Mayores Generales, 5

87.-Alférez Alexis José Rodríguez Cabello

113.-Alférez Jesús María Mantilla Oliveros

195.-Alférez Juan Manuel Texeira Díaz

49.-Alférez Carlos Alberto Martínez Stapulionis

173.-Alférez Elías Antonio Moreno Martínez

General de División, 25

191.-Alférez Irwing José Ascanio Escalona

1.- Alférez Mayor Erling Perking Rojas Castillo

13.-Alférez Luis Rodolfo Arrieta Suárez

28.-Alférez Pedro Luis Álvarez Bellorín

80.-Alférez Henry José Timaure Tapia

164.-Alférez Randall Radamés Rivas Rojas

5.- Alférez Auxiliar Pablo José Peña Chaparro

8.- Alférez Auxiliar Tomás Andrea Shwab Romaniuk

98.-Alférez Douglas Alberto Ballesteros Pernía

190.-Alférez Jacinto José Cabello

53.-Alférez Santiago León Sandoval Bastardo

96.-Alférez José Vicente Ramírez Soyano

127.-Alférez Jhonny Orlando Sandia Santiago

97.-Alférez Carlos Rafael Suárez Medina

130.-Alférez Carlos Eduardo Perozo Bolívar

136.-Alférez Rafael José Aguana Núñez

35.-Alférez Carlos Miguel Yánez Figueroa

119.-Alférez Larrín José Rivero García

107.-Alférez César Augusto Figueira Peralta

126.-Alférez José Rafael Torrealba Pérez

83.-Alférez José Carlos Hernández

187.-Alférez Iván José Sánchez Segura

17.-Alférez Gustavo Adolfo Insua Torres

102.-Alférez Alejandro Ramón Maya Silva

156.-Alférez José Luis Frontado Gómez

Pase a retiro promocion 87 Nr 2

Generales de Brigada, 23

143.-Alférez Ángel Rafael Cruz Ortega

41.-Alférez Rafael José Coronado Patiño

89.-Alférez Francisco Javier Alarcón García

31.-Alférez Rodolfo Joaquín Silva Díaz

146.-Alférez Joselito Briceño Contreras

69.-Alférez Ramón Nonato Chacón Roa

205.-Alférez Wilfredo José Morales Márquez

88.-Alférez Enrique José Milano Valecillos

36.-Alférez Carlos Pestano Martín

47.-Alférez Pablo César Rodríguez García

158.-Alférez Larry Salvador Aguana

137.-Alférez Edgar Enrique Maestre Lobo

104.-Alférez Marco Antonio Rojas Torres

44.-Alférez Oswaldo Rafael Malpica Silva

112.-Alférez Enrique José Chacón Russián

117.-Alférez Rubén Darío Barreto Barrios

70.-Alférez Leander Omar Alayón Barriño

134.-Alférez Julio César Sánchez Ruiz

165.-Alférez Julio César Suniaga Aristimuño

65.-Alférez Iván Darío José Lara Lander

132.-Alférez Milton Giovanni Trejo Trejo

6.- Alférez Auxiliar Carlos Eduardo Camacho Monroy

75.-Alférez Jesús Rafael Ferrera García

