Hernán Alemán Pérez, sobre la Operación Gedeón: “No se planificaron asesinatos, pero sí agarrar a los cabecillas del régimen de narcos y entregarlos a los EEUU”

Hernán Alemán

“Yo no siento temor para nada. No estoy ocultando nada, estoy diciendo claramente lo que estábamos planificando”, es la respuesta inmediata que el diputado venezolano Hernán Claret Alemán Pérez le da al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien lo relacionó con la Operación Gedeón y como evidencia presentó unas conversaciones telefónicas. Hace días el diputado reveló detalles de cómo se frustró la operación que tenían planificada con militares y civiles para sacar a Nicolás Maduro del poder.

“Nosotros hicimos un plan para liberar a Venezuela de la narcotiranía. Reunimos una cantidad de militares patriotas. Y no reunimos más militares, porque las condiciones económicas no nos daban para poder sostener más campamentos. Teníamos un único propósito, solo uno, como lo pudieron escuchar en esas grabaciones. El único objetivo era la restauración de la constitucionalidad porque hay una usurpación de poder. El país se está muriendo en manos de criminales”, dice el diputado Alemán Pérez en exclusiva para Infobae .

Cita los artículos 333 y 350 de la Constitución Bolivariana de Venezuela como justificación legal al plan que habían ideado. “Después del cese de la usurpación, se le solicitaría al presidente interino Juan Guaidó que se nombrara una Junta de Transición para después llamar a elecciones libres en 12 a 18 meses. Previo a eso que se nombraran unos notables, sin condición partidista, reconocidos por la sociedad venezolana para instalar un Consejo Nacional Electoral y así progresivamente se fuera rescatando la institucionalidad”.

“Ese arraigo de grupos fundamentalistas, grupos terroristas, demuestra que el narco régimen necesita de un asiento y tratan de representar a un Estado, pero no tienen ni pueblo ni gozan de legitimidad ni legalidad. Por ello acudimos a las instancias internacionales para que se apruebe el artículo 8 del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca (TIAR) para que aprueben el uso de la fuerza y que definitivamente se pueda sacar ese régimen”.

Insta a Juan Guaidó a que “debe nombrar un ministro ad hoc, un ministro de la Defensa, un representante de la Fuerza Armada que permita conectarse con los países aliados”.

Hernán Alemán

- ¿Diputado Alemán, es usted la persona del sonido que el ministro Jorge Rodríguez presentó en una conversación entre usted, el general Cliver Alcalá y un tercer hombre?

- Si, esa es una conversación donde se hablaron varias cosas y la tercera voz que es la de un empresario venezolano que vive en Barranquilla. Porque esa conversación fue en la oficina de él.

- ¿Por qué el ministro hace público esos sonidos ahora?

- El gobierno acostumbra a tener sus tentáculos, compra conciencias, no tiene conciencia patriótica alguna, influye sobre gente que se vende por tres platos de lentejas, sin honor ni patriotismo y mucho menos conciencia. Yo defiendo a Jordan Goudreau porque en todas las conversaciones que tuve con él, demostró tener más compromiso patriótico que muchos de quienes hoy aparecen confidentes del régimen. Por eso insisto que hubo manos negras para dejar por fuera al general Alcalá y a Jordan, y montaron una acción para la muerte de hombres valientes, porque lo son, pero fueron traicionados.

- ¿Es cierto que entre los planes que ustedes tenían estaba volar el Palacio de Gobierno y el Palacio Blanco?

- No, eso es mentira. Lo que sí estaba planteado era agarrar a los cabecillas del poder que han hecho del gobierno un régimen de narcos y entregarlos a los Estados Unidos. Lo que hay ahora en Venezuela es una tiranía, un grupo de malandros que irrespetan todo el estado de derecho. Nosotros veníamos trabajando de manera clara porque creemos que el pueblo de Venezuela está sufriendo una situación de hambre y necesidad, apoyamos la autodeterminación del pueblo, no de un régimen. Y fue desde enero del 2019 que apenas los países empezaron a reconocer que en Venezuela hay una dictadura. Este gobierno no sale por las buenas, hay que sacarlo obligado.

- Rodríguez dijo que a los dos estadounidenses detenidos les incautaron unos cuadernos donde tenían la planificación de homicidios y asesinatos. ¿A quiénes pensaban asesinar ustedes?

- No, eso es falso. Jamás los planes incluyeron el magnicidio. Nunca se planificó, ni siquiera como última opción asesinar a ninguno de ellos, ni a Nicolás Maduro, ni a Diosdado Cabello, a ninguno.

- ¿Entonces por qué el ministro Rodríguez lo asegura?

- Está mintiendo. Yo no tengo por qué ocultar nada. Le he dicho la verdad al país. Ahora sale Rodríguez a decir como una novedad lo que yo he declarado. No tengo nada que ocultar. Pero le voy a decir la razón por la que nunca se pensó en asesinarlos, es porque no queremos acabar así con quienes tanto han hecho sufrir al pueblo venezolano. Lo que sí quisimos y queremos es verlos detrás de las rejas, respondiendo por todo lo que han hecho contra el pueblo. Ellos deben pagar 50 y hasta 100 años tras las rejas, porque es atroz lo que hicieron contra Venezuela, cómo la destruyeron.

Detenidos en el marco de la Operación Gedeón (@RCamachoVzla)

- Por otra parte, también el ministro de Comunicación dijo que usted tiene nexos económicos con la doctora Luisa Ortega Díaz y con el esposo de ella, Germán Ferrer.

- Falso. Conozco al esposo de la doctora porque él es diputado de la Asamblea Nacional. A ella la conocí cuando estaba en Colombia. Que Jorge Rodríguez busque todo lo que quiera, que enseñe las cuentas de los negocios que dice que tenga. No va a encontrar nada, porque no hay nada.

- ¿Qué es exactamente lo que sucedió con el levantamiento de los campamentos de entrenamiento en Colombia?

- Hablé específicamente del campamento que teníamos en Santa Marta, que debíamos trasladarlo hacia Riohacha en la Guajira colombiana. Esa conversación se produce después del 20 de enero.

- ¿A la finca del narcotraficante colombiano Elkin López, alias Doble Rueda, como dice Jorge Rodríguez?

- No, ni siquiera sé quién es ese Doble Rueda, nunca lo vi, es más nunca fue referencia en ninguna de nuestras conversaciones o planes. Le digo con certeza absoluta que yo no lo conozco. No sé ni quién es. Nunca lo vi ni nunca supe de él. Ni en nuestra operación nunca estuvo involucrada esa persona. Una cosa es decir que estábamos ajustados económicamente y otra pensar que íbamos a aliarnos con dinero caliente. Pero si queremos un mejor país, con gente que saque adelante a Venezuela, ¿cómo cree que lo íbamos a hacer aliados con personas como esa?

- ¿Entonces por qué Diosdado Cabello y ahora Jorge Rodríguez mencionan a Doble Rueda?

- No tengo idea alguna. El 23 de marzo yo llegué a Riohacha y después de lo que sucedió con el general Clíver Alcalá y las maniobras de manos oscuras para que EEUU lo metiera en esa lista, no volví a saber de la Operación, porque mi vinculación era con el general Alcalá. Y después, cuando el capitán Antonio Sequea se queda al mando, ante el vacío que había, nada volví a saber. Hasta ahora, cuando algunos de los muchachos sobrevivientes de esa Operación Gedeón, cuyo nombre no sé de dónde salió, me han dicho que la operación fue entregada, que fue convenida, que fueron traicionados. Y es muy triste por los jóvenes que murieron y por el pueblo venezolano porque se perdió, por la ambición de algunos, la oportunidad de sacar a esos cabecillas del narcogobierno del poder.

Nicolás Maduro muestra documentos durante una conferencia de prensa virtual en Caracas, Venezuela. 6 de mayo de 2020. Palacio de Miraflores/vía REUTERS

- ¿Es cierto que, en un brindis en la Embajada de EEUU en Colombia, el encargado de Negocios en Venezuela, James Story, lo puso a usted hablar con la CIA?

- Yo fui como diputado porque era un agasajo al que se nos invitó y ahí estaba James Story. Hasta ahí es verdad, pero no lo es que la embajada y el embajador norteamericano estuvieran en los planes nuestros para sacar a Nicolás Maduro del poder. Si de algo estuvimos siempre muy claros es que no iban a ser los Estados Unidos quienes se involucraran en una acción como la planificada. Este es un movimiento de venezolanos que queremos el rescate de nuestra patria. Esa distorsión de hacer ver que nos reunimos con los EEUU para conspirar ahí es falso, no pasó de ser un acto social, donde conversé con el encargado de negocios (embajador) en un agasajo para diputados. Siempre me he identificado con el pueblo libertario de los EEUU, y es encantador ver el espíritu de los estadounidenses el día de su independencia, el 4 de Julio y cómo celebran su libertad. Pero en Venezuela los que usurpan el poder se han encargado de que los venezolanos no sientan orgullo del 5 de Julio.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:

Las instituciones venezolanas no buscan justicia, sino venganza contra los implicados en la Operación Gedeón para derrocar a Maduro

Por la crisis, las remesas ya constituyen el 5% del PBI de Venezuela