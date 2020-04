Abrams admitió que la idea de un Consejo de Estado ya había sido mencionada durante las fallidas negociaciones en Barbados entre representantes del régimen y la oposición, pero remarcó que la profundización de la crisis económica podría ser el detonante para que el chavismo ceda. “Se discutieron muchas cosas, pero no se tocó el futuro de Maduro. El régimen dijo que ese tema no estaba en la mesa. Ahora hay menos dinero en el petróleo. Antes lo robaban. Tal vez la gente del régimen reconozca lo que no reconoció el verano pasado, que la situación está cada vez más difícil y deben pensar en una salida, y proponemos un camino hacia adelante”, expresó.