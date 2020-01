El funcionario de la Casa Blanca aseguró que las acciones de la dictadura ilustran no solo su voluntad de “hacer lo que sea para evitar el regreso de la democracia” a Venezuela, sino también el fracaso de su estrategia. “Si el régimen hubiera tenido los votos no le hubieran ordenado a los soldados que no dejaran entrar a los diputados. El régimen inicialmente quería ganar la votación, pero no pudo. Fueron forzados a esta medida desesperada y terminaron el día más debilitados”.