De acuerdo a lo que publicó el portal Al Navío, desde Caracas fuentes de inteligencia aseguran que Carvajal no escapó ni está huyendo. Y redobla la apuesta: el “Pollo” ya pactó. Porque el “Pollo”, que fue jefe de contrainteligencia militar con Hugo Chávez, sabe que no podrá escapar. No puede huir indefinidamente por Europa ni África ni América. No puede esconderse ni siquiera en Rusia, posibilidad que se manejó en principio. El “Pollo”, indica la fuente citada por el medio, sabe de los tentáculos de los sistemas policiales y sabe que hasta sus más importantes contactos lo pueden delatar.