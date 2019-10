Durante su exposición de hoy en el hemiciclo, Guaidó manifestó: “Voy a hacer una propuesta: los diputados de la bancada oficialista hablaron de lo que sucedió el 20 de mayo de 2018, se canta el juego insistiendo en un acuerdo parcial con los actores que no cumplieron, eso nos va llevar al mismo desastre (…) Estamos listos para avanzar, pero ustedes no deciden. Propongo, entonces, declararnos en sesión permanente, a fin de que ustedes se pongan de acuerdo. Mañana miércoles a las 10 am continuamos”.