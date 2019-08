Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, considera que el ascenso del dólar no tiene mayor misterio: "En un país con hiperinflación, con la principal industria exportadora en picada, con un Gobierno irresponsable en el manejo de las finanzas públicas que destruyó la confianza en la moneda y con un gravísimo problema político, no se puede pretender que el tipo de cambio no refleje semejante entorno".