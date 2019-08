Borges explicó que se trata de una oportunidad para "seguir engrosando la lista de países del mundo libre que quiere un cambio en Venezuela. Para ello, expondrá unos puntos que considera "extremadamente delicados, que no tienen referencia histórica". Además del tema migratorio, que es la cara más notoria de la crisis para los países sudamericanos, el representante apuntó: "Hay otros no tan visibles pero muy importantes para la región, como la vinculación con grupos terroristas del ELN, los ex FARC, Hezbollah. El tema humano, mostrado muy claramente en el informe de Michelle Bachelet, que marcó un antes y después para la retórica de Maduro. Hay cero avances en soluciones reales a la crisis. Ya no hay una dictadura, sino un estado fallido, una amenaza real para toda la región".