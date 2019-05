Y agregó: "Pretenden comprarnos como si fuéramos mercenarios. Es la manera de subestimar al hombre y la mujer patriota (…) Da mucha indignación, pretender romper con el honor militar que es lo más sagrado". Además, Padrino advirtió: "Eso sí, los que vendieron su alma no pueden estar entre nosotros. No podemos caer en la tentación de caernos a plomos unos a otros. Ellos (oposición) quieren pagarnos como si uno no tuviese dignidad".