Ese grupo de oficiales fueron acogidos en calidad de asilo en la embajada de Brasil, luego de haber cumplido con su objetivo. Observemos que los militares no se pronunciaron desde ninguna base militar ni sometieron a oficiales que estaban al mando de algún cuartel. No hubo pronunciamiento de líder militar alguno. Guaidó no se pronuncia junto a un grupo de militares porque, aunque estaban los uniformados detrás suyo, él se dirige al país solo, incluso separado de Leopoldo López, quien se mantuvo a unos metros de distancia.