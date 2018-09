Esos tres países andinos, Colombia, Ecuador y Perú, ratificaron el pasado miércoles su compromiso con los derechos humanos de los migrantes venezolanos. "Los estados miembros de la CAN ratifican su compromiso de respeto de los derechos humanos de los migrantes, en especial de los ciudadanos venezolanos, en el marco de las convenciones internacionales, la normativa comunitaria y su normativa interna", indica un comunicado del grupo que sin embargo no menciona la adhesión de Bolivia, también miembro de la CAN.