Trump elimina un video racista sobre los Obama tras una serie de críticas

La secretaria de prensa de la Casa Blanca desestimó las condenas al contenido racista del video como "indignación falsa". Pero, más tarde, el video desapareció de las redes sociales del presidente.

El presidente Donald Trump publicó un video abiertamente racista en el que retrataba al expresidente Barack Obama y a la ex primera dama Michelle Obama como simios, y posteriormente lo eliminó tras una serie de críticas, incluso de miembros de su propio partido.

El breve video, ambientado con la canción "The Lion Sleeps Tonight", se insertó al final de un video de 62 segundos que promovía teorías conspirativas sobre anomalías en las elecciones presidenciales de 2020. Este fue el ejemplo más reciente de un largo historial de comportamiento de Trump, quien ha promovido imágenes ofensivas e insultos contra los afroamericanos y otras personas.

La decisión de eliminar el enlace de su red social fue un giro inesperado por parte del presidente; la misma secretaria de prensa había restado importancia a las críticas al video tan solo unas horas antes.

"Se trata de un video-meme de internet que representa al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de El rey león", dijo. "Por favor, dejen la indignación falsa y hoy informen sobre algo que realmente importe al público estadounidense".

La representación de Obama y su esposa como simios perpetúa un estereotipo racista, utilizado históricamente por los traficantes de esclavos y los segregacionistas para deshumanizar a las personas negras y justificar linchamientos.

Trump tiene un historial de comentarios degradantes sobre la gente de color, las mujeres y los migrantes, y por años se ha ensañado particularmente con la familia Obama. Durante el gobierno de Trump, las imágenes y los lemas racistas se han vuelto habituales en los sitios web oficiales. La Casa Blanca, el Departamento de Trabajo y el Departamento de Seguridad Nacional han promovido publicaciones en redes sociales que se hacen eco de mensajes supremacistas blancos.

El video, que Trump compartió en una serie de publicaciones a altas horas de la noche, provocó una condena generalizada, incluso por parte del propio partido del presidente.

El senador Tim Scott, por Carolina del Sur --el único republicano negro del Senado y un aliado cercano de Trump--, escribió en X que esperaba que la publicación fuera falsa "porque es lo más racista que he visto en esta Casa Blanca. El presidente debería retirarlo".

Scott es el presidente del Comité Senatorial Nacional Republicano, el brazo de campaña del partido encargado de mantener el control del Senado, un papel clave de cara a las elecciones intermedias en noviembre.

El representante Mike Lawler, republicano por Nueva York, afirmó que la publicación del presidente "es incorrecta e increíblemente ofensiva". Añadió que el video "debería eliminarse de inmediato y se debería ofrecer una disculpa".

Los ataques de Trump contra Obama se remontan a años atrás. Trump amplificó la falsa teoría conspirativa de que Obama no había nacido en Estados Unidos, sino en Kenia, y que, por lo tanto, era un presidente ilegítimo.

Erica L. Green es corresponsal de la Casa Blanca del presidente Donald Trump y su gobierno.

Isabella Kwai es una reportera del Times radicada en Londres, cubre las noticias de última hora y otras tendencias.

