Bad Bunny también representa un gran logro para los atletas puertorriqueños

Los jugadores puertorriqueños de fútbol americano están encantados de que el español resuene en el Super Bowl.

Cuando Bad Bunny concluyó su residencia de un mes en Puerto Rico el pasado otoño, Willie Colon, liniero ofensivo de la NFL, veía la retransmisión en directo del concierto desde su casa de Paramus, Nueva Jersey, y bailaba con su hija de 4 años.

La celebración le recordó a Colon su infancia en el sur del Bronx, donde creció inmerso en la cultura puertorriqueña. Su padre, que era de la isla caribeña, los llevaba a él y a sus hermanos a fiestas en Orchard Beach, en el Bronx, organizadas por La Mega 97.9, una emisora de radio latina.

"Bailábamos salsa y movíamos las caderas sin parar, y mi padre se sentaba allí y nos miraba con orgullo", dijo Colon. "Decía: 'Esta es su gente. Esta es su música. Acéptenla'".

La pequeña fraternidad de jugadores de la NFL con ascendencia puertorriqueña --según la liga, hay al menos nueve-- ha mostrado su orgullo por la isla en los entrenamientos y los días de partido, y los atletas están eufóricos porque su cultura pronto se compartirá con un público enorme.

Se espera que más de 100 millones de espectadores en Estados Unidos vean a Bad Bunny este domingo, cuando encabece el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en el estadio Levi's de Santa Clara, California. El cantante infunde a sus actuaciones un toque puertorriqueño, cantando principalmente en español sobre la bandera de la isla, sus playas y su geopolítica.

"El escenario es más grande que la propia NFL", dijo Colon, quien jugó nueve temporadas con los Acereros de Pittsburgh y los Jets de New York. "El escenario es indicativo de dónde estamos ahora mismo".

Colon dijo que el primer jugador latino en el que se fijó en la NFL fue Marco Rivera, un liniero ofensivo que también es de ascendencia puertorriqueña. Aparecía con frecuencia en televisión como bloqueador del mariscal de campo del Salón de la Fama, Brett Favre, a finales de los 90 y principios de los 2000, y su apellido fue para Colon un indicador de sus raíces comunes.

"Me dije: 'Oh, dale, ya tenemos uno'", dijo Colon, de 42 años, quien comparte nombre con el salsero y activista puertorriqueño también del sur del Bronx. "Era mi faro de luz".

Unos 55 de los más de 2000 jugadores de la NFL son latinos, según una portavoz de la liga. Isiah Pacheco, corredor de los Jefes de Kansas City, se cubrió los hombros con la bandera puertorriqueña tras ganar el Super Bowl de 2024. El campeonato de este año, entre los Halcones Marinos de Seattle y los Patriotas de Nueva Inglaterra, incluye a un jugador puertorriqueño, el liniero ofensivo novato Federico Maranges, quien juega en la plantilla de prácticas de los Halcones Marinos.

El exreceptor abierto Victor Cruz aumentó la visibilidad de los jugadores latinos en la década de 2010 al bailar salsa con frecuencia en la zona de anotación después de marcar un touchdown (y marcó 25 de ellos). Su madre es puertorriqueña, y la celebración era un guiño a su abuela, que le enseñó a bailar cuando era niño. Durante sus seis temporadas con los Gigantes de Nueva York, Cruz concedió entrevistas en español a los medios de comunicación de habla hispana.

"Creo que eso ayudó mucho a comprender y romper esa barrera", dijo Cruz, de 39 años. "Creo que ayudó a los chicos a entender algo así como: 'Oh, tenemos a alguien que no solo dice que es español o hispano, y que está en nuestro vestidor, sino que lo habla, es auténtico'".

Bad Bunny actuó durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2020 como invitado sorpresa junto a las artistas principales Jennifer Lopez y Shakira, y Gloria Estefan actuó dos veces en la década de 1990. Pero esta es la primera vez que la NFL elige a un artista principalmente hispanohablante como la figura estelar del espectáculo, lo que puede ser un movimiento estratégico a medida que la liga se expande a más mercados internacionales. Esta ha celebrado varios partidos de temporada regular en Ciudad de México, y en noviembre jugó su primer partido de temporada regular en Madrid.

Varios republicanos reconocidos se mostraron molestos por la elección de Bad Bunny, quien ha criticado las divisivas políticas lingüísticas y de migración del presidente Donald Trump y quien, en gran medida, no actúa en inglés. Bad Bunny declaró a la revista i-D en septiembre que no incorporó la parte continental de Estados Unidos a su última gira porque temía que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas persiguiera a sus fanáticos. El domingo, cuando ganó tres premios Grammy, incluido el de álbum del año (el primero para un LP en español), criticó al ICE desde el escenario de la ceremonia.

El grupo conservador Turning Point USA ha anunciado un evento musical alternativo como contrapunto, que incluirá al músico de rock Kid Rock, destacado partidario de Trump. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, dijo el año pasado que el ICE "estaría por todas partes" en el Super Bowl. Aunque funcionarios del gobierno y de la liga han dicho desde entonces que no esperan que se produzca una represión migratoria en la zona de San Francisco el domingo, muchos residentes siguen preocupados.

Bad Bunny bromeó sobre la polémica en octubre, durante su monólogo como presentador de la primera temporada de Saturday Night Live . Tras hablar en español, dijo al público (en inglés) que tenía cuatro meses para aprender el idioma.

Cruz calificó la reacción en contra de intolerante.

"¿Por qué no podemos conocer algo que quizás nos resulte incómodo o algo que desconocemos?". dijo Cruz. "¿Por qué no podemos ver la belleza en ello y adaptarnos a ello, y aprender y conocer algo que quizás nos resulte ajeno?".

Cruz, quien se retiró en 2018, sigue vinculado a la NFL a través de su campaña de mercadotecnia latina, Por La Cultura. Está empezando a surgir una cosecha más joven de jugadores puertorriqueños.

Cesar Ruiz, liniero ofensivo de los Santos de Nueva Orleans, es puertorriqueño y dominicano, y alterna pegatinas de las banderas de ambos países en su casco. Creció en Nueva Jersey y hace poco contrató a un profesor particular de español. Espera llegar a hablarlo con fluidez, y ser un embajador más eficaz ante los posibles jugadores y aficionados hispanohablantes.

"El fútbol no se limita solo a los estadounidenses", dijo Ruiz, "y tú no estás limitado a un determinado deporte por ser de donde eres".

Emmanuel Morgan reporta sobre deportes, cultura pop y entretenimiento.