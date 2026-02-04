The New York Times

Melinda French Gates habla sobre las menciones a Bill Gates en los archivos Epstein

Reportajes Especiales - News

Los mensajes que sugieren que Bill Gates mantuvo relaciones sexuales extramaritales, en el lote más reciente de los archivos Epstein, le trajeron recuerdos "dolorosos", dijo French Gates en entrevista.

La filántropa Melinda French Gates dijo que las referencias a su exmarido Bill Gates en los archivos recientemente publicados relacionados con Jeffrey Epstein, incluidas las afirmaciones de que él había mantenido relaciones sexuales extramaritales, la habían dejado con una "tristeza increíble".

Gates es uno de los personajes de alto perfil que se mencionan en un lote de archivos publicados el viernes por el Departamento de Justicia. Los nuevos archivos incluyen correos electrónicos de Epstein, tanto dirigidos a Gates como enviados a sí mismo, en los que sugería que el desarrollador de software había mantenido relaciones sexuales extramaritales. French Gates habló de los nuevos archivos en el pódcast Wild Card de NPR, una parte del cual se publicó el martes.

Epstein, el delincuente sexual convicto que murió en prisión en 2019, escribió que había ayudado al cofundador de Microsoft a conseguir medicinas para "hacer frente a las consecuencias del sexo con chicas rusas", y a facilitar encuentros con mujeres casadas.

Epstein se quejó en otra nota, enviada a sí mismo, de que Gates había optado por "despreciar y descartar" una amistad desarrollada a lo largo de seis años. En el correo electrónico, dijo que Gates le había pedido que borrara los correos electrónicos relativos a una infección de transmisión sexual, y le pidió antibióticos para "dárselos a Melinda a escondidas".

No estaba claro si Epstein había enviado los correos electrónicos, fechados en julio de 2013, a Gates.

Un representante de Gates dijo en una declaración enviada por correo electrónico el miércoles que Gates "niega inequívocamente cualquier conducta impropia relacionada con Epstein y las horribles actividades en las que Epstein estaba implicado". Gates reconoció que reunirse con Epstein fue un "grave error de juicio".

La declaración añadía: "Gates nunca visitó la isla de Epstein, nunca asistió a fiestas con él y no participó en ninguna actividad ilegal relacionada con Epstein".

Al preguntar por su reacción a los archivos recién publicados en un pódcast de NPR, que se publicará íntegramente el jueves, French Gates no se refirió directamente a las acusaciones, pero dijo que le traían dolorosos recuerdos personales.

"Para mí, personalmente, cada vez que salen a la luz esos detalles es duro", dijo French Gates. "Me traen recuerdos de momentos muy, muy dolorosos de mi matrimonio".

Añadió que "cualquier pregunta que quede ahí" sobre los vínculos de Epstein con otras personas "es para esas personas, e incluso para mi exmarido. Ellos tienen que responder a esas cosas, no yo".

En una declaración anterior, tras la publicación de los nuevos archivos del viernes, un representante de Gates dijo: "estas afirmaciones --de un mentiroso comprobado y disgustado-- son absolutamente absurdas y completamente falsas. Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no tener una relación contínua con Gates y hasta dónde llegaría para tender trampas y difamar".

La relación de Gates con Epstein comenzó alrededor de 2011, después de que Epstein ya hubiera sido condenado por solicitar la prostitución de una menor. La incomodidad de French Gates con esa relación, que fue objeto de escrutinio público en 2019, contribuyó a su decisión de iniciar los trámites de divorcio. La pareja anunció su divorcio en 2021.

En una entrevista de 2021 con CNN, Gates dijo que se había reunido con Epstein para buscar financiamiento para su fundación, y dijo que pasar tiempo con él había sido un "error enorme".

Pivotal Ventures, grupo inversor fundado por French Gates, no devolvió inmediatamente una solicitud de comentarios.

En el fragmento del pódcast, French Gates también expresó su apoyo a las presuntas víctimas de la operación de tráfico sexual de Epstein. "Ninguna chica debería verse nunca en la situación en la que las puso Epstein y lo que fuera que estuviera pasando con todas las personas que lo rodeaban", dijo. "Es más que desgarrador".

Isabella Kwai es una reportera del Times radicada en Londres, cubre las noticias de última hora y otras tendencias.

