EE. UU. controlará 'indefinidamente' las ventas de petróleo de Venezuela, según el secretario de Energía

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo el miércoles que Estados Unidos tenía la intención de mantener un control significativo sobre la industria petrolera de Venezuela, incluso supervisando la venta de la producción del país "indefinidamente".

"En el futuro venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado", dijo Wright en una conferencia sobre energía de Goldman Sachs cerca de Miami.

Las declaraciones de Wright se realizaron después de que el presidente Donald Trump dijera el martes por la noche que Venezuela entregaría pronto decenas de millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

Venezuela enviaría a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, es decir, hasta dos meses de producción diaria, señaló Trump en una publicación en las redes sociales y añadió que controlaría las ganancias de esas ventas.

"Necesitamos tener esa influencia y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que deben suceder en Venezuela", dijo Wright, exejecutivo de la industria petrolera. Añadió que el dinero "puede volver a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano".

Si se ponen en práctica, los planes del gobierno de Trump serían un cambio abrupto en la política estadounidense hacia Venezuela. La producción y las exportaciones de petróleo de la nación se han visto gravemente limitadas desde 2019, cuando Trump impuso sanciones severas al país, incluida la compañía petrolera estatal venezolana.

Más recientemente, Estados Unidos ha impuesto un bloqueo parcial destinado a impedir que muchos buques petroleros salgan de Venezuela con petróleo. Esto ha obstaculizado una fuente crucial de ingresos para el gobierno del país y lo ha obligado a mantener el petróleo en tanques de almacenamiento y en buques que navegan frente a sus costas.

No estaba claro bajo qué autoridad legal actuaría el gobierno de Trump para supervisar las ventas de petróleo de Venezuela.

Taylor Rogers, vocera de la Casa Blanca, dijo que el gobierno de Trump llegó a un acuerdo con las autoridades que se quedaron a cargo de Venezuela para que Estados Unidos controlara la venta del petróleo del país. "El secretario Wright y el Departamento de Energía están trabajando con las autoridades interinas y la industria petrolera privada para ejecutar este acuerdo energético histórico que restablecerá la prosperidad, la seguridad y la protección en Estados Unidos y Venezuela", dijo en un comunicado.

Hasta el miércoles por la mañana, los dirigentes en Caracas, la capital de Venezuela, no habían comentado públicamente los planes del gobierno estadounidense ni confirmado la existencia de un acuerdo con el gobierno de Trump.

Wright dijo que el gobierno de Trump mantenía un "diálogo activo" con los dirigentes de Venezuela, así como con los gigantes petroleros estadounidenses que han operado en el país. Ejecutivos de algunos de los mayores productores de petróleo occidentales esperan reunirse con Trump en la Casa Blanca el viernes por la tarde, según personas familiarizadas con los planes.

Muchas empresas petroleras occidentales abandonaron sus operaciones en Venezuela en las dos últimas décadas. La oportunidad en el país es considerable, debido a las vastas reservas de petróleo, pero volver es políticamente arriesgado y probablemente se reduciría a las condiciones de inversión. Chevron es la única gran empresa petrolera estadounidense que permanece y sigue produciendo petróleo en el país.

Los precios del petróleo bajaron alrededor de un 1 por ciento el miércoles por la mañana tras las declaraciones de Wright.

El secretario de Energía replicó estimaciones externas que preveían que Venezuela podría aumentar la producción de petróleo en varios cientos de miles de barriles diarios con relativa rapidez. Pero aumentos más sustanciales que superen los niveles actuales de producción --de alrededor de un millón de barriles diarios-- llevarían mucho más tiempo, incluso si las compañías petroleras internacionales estuvieran dispuestas a invertir más dinero en el país.

"Para volver a las cifras históricas de producción, hacen falta decenas de miles de millones de dólares y un tiempo considerable", dijo Wright. "Pero ¿por qué no?".

Emma Bubola, Kenneth P. Vogel e Ivan Penn colaboraron con reportería.

