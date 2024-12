Imágenes del rostro del sospechoso del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare dan una nueva pista

Thompson, Brian (1974-2024)Assassinations and Attempted AssassinationsHealth Insurance and Managed CareFugitivesMurders, Attempted Murders and HomicidesMedicareThreats and Threatening MessagesNew York HiltonUnitedHealth Group IncConnecticutMidtown Area (Manhattan, NY)Upper West Side (Manhattan, NY)Minneapolis (Minn)

En fotos de vigilancia, el hombre buscado por el asesinato de Brian Thompson llevaba una capucha y una sonrisa. Las autoridades estaban enfocando su atención en un hostal del Upper West Side y en un arma adquirida en Connecticut.

Imágenes de cámaras de seguridad que muestran a un hombre con un abrigo con capucha y una sonrisa relajada. Una identificación falsa. Un celular hallado en una acera de Manhattan. Balas marcadas con las palabras "negar" y "retrasar".

Los investigadores siguieron esas y otras pistas el jueves, mientras la búsqueda de quien asesinó a balazos a Brian Thompson, director ejecutivo de la enorme aseguradora UnitedHealthcare, se extendía hasta una segunda jornada.

Para las últimas horas del jueves, los recorridos hechos por el tirador antes del osado asesinato comenzaban a definirse, explicó un alto funcionario de las fuerzas de seguridad. El 24 de noviembre llegó a Nueva York en autobús, desde algún lugar del sur de la ciudad, y poco después de eso se registró en un hostal del Upper West Side. El 29 de noviembre se marchó y al día siguiente volvió a registrarse, dijo el funcionario.

Mientras continuaba la persecución, las autoridades policiales también parecían estar enfocando su atención en un arma adquirida en Connecticut que se parecía a la utilizada en lo que la policía dice que fue un ataque selectivo.

El tiroteo conmocionó a una ciudad que comenzaba una temporada festiva, sacudió a un sector que tenía a la víctima en muy alta estima y provocó una desagradable oleada de comentarios en internet entre quienes ven a las aseguradoras de salud como villanas. El jueves, en medio de la alegría por el mal ajeno y el dolor, la conmoción había comenzado a disiparse mientras los investigadores perseguían metódicamente a su objetivo y los neoyorquinos se preguntaban cuándo atraparían al tirador.

Más de 24 horas después del asesinato y a pesar de la avalancha de pistas recibidas, las autoridades seguían sin saber con certeza el nombre del hombre, según dos funcionarios de las fuerzas de seguridad familiarizados con la investigación.

La policía estaba ofreciendo una recompensa de 10.000 dólares por información sobre el crimen, y señaló que estaba indagando en los antecedentes de Thompson y explorando las redes sociales en busca de pistas.

De acuerdo con un funcionario policial familiarizado con la investigación, recientemente había recibido varias amenazas. Sin embargo, su origen y naturaleza exacta no estaban claras, dijo el funcionario.

Thompson, de 50 años, recibió un disparo por la espalda justo antes del amanecer del miércoles cuando llegaba al hotel New York Hilton Midtown en la calle 54 Oeste para asistir a una reunión de inversores. El asesinato fue captado en un video en el que se veía a un agresor encapuchado con el rostro cubierto.

Luego de disparar al menos tres veces, el tirador corrió por un pasaje cercano hasta la calle 55 Oeste, donde la policía dijo que se subió a una bicicleta y se dirigió a Central Park.

El jueves, la policía difundió dos fotos del hombre que creen que es el tirador con el cubrebocas abajo. Las imágenes parecían ser del hostal HI New York City. No estaba claro cuándo fueron tomadas.

El hombre utilizó un documento de identidad falso de Nueva Jersey para reservar una habitación en el hostal que compartió con dos desconocidos durante al menos una parte de su estancia, según un alto funcionario de las fuerzas de seguridad.

El jueves, el hostal era un hervidero de actividad. John Nielsen, quien visitaba la ciudad procedente de Dinamarca, comentó que había pasado allí los últimos ocho días.

Nielsen dijo que había "mucha policía" en el lugar cuando regresó a las 6:30 p. m. del miércoles. Habían subido y bajado por las plantas del edificio "muchas veces". Cuestionó la decisión del sospechoso de quedarse allí.

"Eso no es inteligente, porque hay grabaciones, video por todas partes", dijo Nielsen. "No te quedas en un lugar con tanta gente".

Arturo Rodríguez, un visitante de México, dijo que le preocupaba la posibilidad de haber compartido habitación con el tirador. Sin embargo, al ver las fotos difundidas por la policía dijo que no reconocía al hombre.

Una portavoz del operador, Hostelling International USA, declinó hacer comentarios.

"Estamos cooperando plenamente con la policía de Nueva York y, dado que se trata de una investigación activa, no podemos hacer comentarios en este momento", dijo la portavoz, Danielle Brumfitt Norris.

Aunque el motivo del asesino, al igual que su identidad, seguía siendo una incógnita, las balas marcadas sugerían que Thompson podría haber sido abatido por alguien consumido por la rabia homicida debido a las prácticas de la empresa. Sin embargo, hasta la noche del jueves no había surgido ninguna otra evidencia que respaldara esa teoría.

Las palabras de los casquillos encontrados en el lugar del tiroteo podrían describir tácticas utilizadas por las compañías de seguros médicos que buscan evitar el pago de las reclamaciones de los pacientes.

Los términos "retrasar" y "denegar" están tan vinculados a estas prácticas que forman parte del título del libro Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It (Retrasar, denegar, defender: por qué las compañías de seguros no pagan las reclamaciones y qué puedes hacer al respecto), publicado en 2010.

UnitedHealthcare, una de las mayores aseguradoras médicas de EE. UU. y una de las unidades principales del conglomerado UnitedHealth Group, ha sido intensamente criticada por pacientes, legisladores y otros por sus denegaciones de reclamaciones.

El asesinato de Thompson desató un torrente de críticas y bromas morbosas en las redes sociales, y algo peor en la vida real.

Unas 12 horas después de su muerte, los agentes de policía de Maple Grove, Minnesota, donde él vivía, investigaron una amenaza de bomba dirigida aparentemente a su familia.

Un informe policial decía que el pequeño departamento suburbano había pedido ayuda a la brigada antibombas de Minneapolis mientras registraban dos residencias infructuosamente. El informe no aclaraba si la amenaza estaba relacionada con el asesinato.

Thompson se convirtió en director ejecutivo de UnitedHealthcare en abril de 2021, tras ascender en las filas de la empresa durante más de 20 años. La división, que reportó ingresos por 281.000 millones de dólares el año pasado, proporciona cobertura a más de 50 millones de estadounidenses a través de planes vendidos a particulares, empresas y personas que aprovechan programas gubernamentales como Medicare.

Thompson supervisó un crecimiento sustancial en un negocio clave: la venta de planes privados Medicare Advantage, en el marco de un programa destinado principalmente a mayores de 65 años y que recibe fondos federales.

Este año, un comité del Senado investigó los planes Medicare Advantage por la denegación de cuidados de enfermería a pacientes que se recuperaban de caídas y derrames cerebrales. El panel llegó a la conclusión de que tres grandes empresas --UnitedHealthcare, Humana y CVS, propietaria de Aetna-- denegaban intencionadamente las solicitudes de estos costosos cuidados para aumentar sus ganancias.

UnitedHealthcare no respondió a una solicitud de comentarios sobre su historial de denegación de reclamaciones.

El tiroteo se produjo cuando Thompson llegaba temprano al hotel para prepararse para una reunión del día de los inversores de UnitedHealthcare, un evento en el que los principales accionistas y analistas que siguen a la empresa escuchan a los ejecutivos y los bombardean con preguntas.

El asesino, según las imágenes difundidas por la policía y las grabaciones de las cámaras de seguridad, llevaba una abrigo oscuro con capucha, una mochila gris y la parte inferior de la cara cubierta.

El tirador, que al parecer sabía por qué puerta pensaba entrar Thompson, llegó al exterior del hotel varios minutos antes de su objetivo e ignoró a los transeúntes mientras permanecía al acecho.

Tras el tiroteo, Jessica Tisch, recientemente nombrada comisaria de policía, dijo que su departamento utilizaría todos los recursos a su alcance para localizar al sospechoso.

Detectives, perros y drones se desplegaron por toda la ciudad como parte de la búsqueda de un tirador al que la policía describió como "diestro" con las armas de fuego.

El arma utilizada en el asesinato fue objeto de un minucioso escrutinio. Los investigadores estaban examinando la adquisición en Connecticut de un arma similar a la utilizada en el tiroteo, intentando determinar si el comprador podía ser el sospechoso, según dos funcionarios informados de la investigación.

También se estaba estudiando la posible relación entre un celular hallado cerca del lugar de los hechos y el tirador. El jueves, la policía no había conseguido acceder al aparato, dijo una persona con conocimiento de la investigación.

Otro objeto encontrado cerca de la escena del crimen, una botella de agua, resultó ser un callejón sin salida. De ella salió una huella dactilar que se creía pertenecía al tirador, pero estaba demasiado borrosa para ser de algún valor, de acuerdo con uno de los altos funcionarios de las fuerzas de seguridad.

Uno de los principales objetivos de los investigadores sigue siendo encontrar una imagen del sospechoso en la que su rostro sea completamente visible, dijo el funcionario, quien describió al hombre como extremadamente hábil con las cámaras. Incluso en las imágenes difundidas el jueves, lleva una capucha.

Aun así, el alcalde Eric Adams, en una aparición el jueves en el programa Morning Joe de MSNBC, expresó su confianza en que los investigadores estaban por buen camino y que iban "a detener a esta persona".

Sin embargo, cuando el día se hizo noche, el asesino seguía suelto.

Colaboraron con reportería Reed Abelson, Corey Kilgannon, Alyce McFadden, Dionne Searcey, Madison Malone Kircher, Sarah Kliff, Lola Fadulu, Shayla Colon, Ernesto Londoño, Chelsia Rose Marcius, Maria Cramer y William K. Rashbaum.

Ed Shanahan es reportero y editor que cubre noticias de última hora y asignaciones generales en la sección Metro. Más de Ed Shanahan

Andy Newman cubre a las personas y los temas que impactan a los neoyorquinos. Ha reportado sobre la indigencia, la pobreza y los servicios sociales. Tiene una trayectoria periodística de más de dos décadas. Más de Andy Newman

