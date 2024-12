El 'escalofriante' asesinato de un director ejecutivo preocupa a los líderes empresariales

Health Insurance and Managed CareThreats and Threatening MessagesSecurity and Warning SystemsBoards of DirectorsUnitedHealth Group IncCorporationsMurders, Attempted Murders and HomicidesThompson, Brian (1974-2024)

Tras el asesinato de Brian Thompson, de UnitedHealthcare, en Manhattan, los teléfonos de las empresas de seguridad corporativa "no paraban de sonar".

Una empresa farmacéutica incluida en la lista Fortune 500 subió los precios de sus medicamentos, y entonces los miembros del consejo de administración y los ejecutivos recibieron llamadas telefónicas amenazando con violencia. La reunión del consejo de administración de una empresa de atención sanitaria se interrumpió después de que los miembros del consejo fueran objeto de ataques con llamadas falsas a la policía que enviaron erróneamente a agentes de las fuerzas del orden a sus domicilios.

Estos incidentes se produjeron antes del tiroteo mortal de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, el miércoles en el centro de Manhattan. Hasta el jueves por la noche, la policía no había ofrecido un motivo para el tiroteo, ni había dicho que estuviera relacionado con el trabajo de Thompson en el sector de los seguros.

Sin embargo, el asesinato dejó atónitos a los dirigentes empresariales, algunos de los cuales ya estaban preocupados por la seguridad. En los últimos cinco años se ha producido un fuerte aumento de los ataques selectivos, digitales y fuera de línea, contra ejecutivos y sus familias, dijo Chris Pierson, director ejecutivo de BlackCloak, una empresa de protección digital de ejecutivos. Los dirigentes de los sectores sanitario, biomédico y farmacéutico suelen ser objeto de ataques con más frecuencia que los ejecutivos de otros sectores, según los datos de la empresa.

Las plataformas digitales han facilitado la obtención de información sobre las identidades y ubicaciones de los ejecutivos, mientras que las redes sociales han avivado las llamas del vitriolo dirigido a estos líderes corporativos.

Las empresas han aumentado su gasto en protección: la cantidad promedio gastada en la seguridad de los ejecutivos entre las 500 empresas del S&P que revelan esa información se duplicó de 2021 a 2023, según Equilar, una empresa de investigación sobre la remuneración de los ejecutivos.

Debido a la frecuencia con que las amenazas circulan por internet, las empresas y las empresas de seguridad deben dedicar tiempo y esfuerzo a clasificar las amenazas en función de la gravedad del daño amenazado, la probabilidad de que se produzca un ataque y la capacidad del individuo que realiza la amenaza, dijo Pierson.

Aunque algunos usuarios de las redes sociales respondieron a la noticia del asesinato de Thompson con ira y alegría por el mal ajeno, publicando sus frustraciones por la denegación del reembolso de tratamientos médicos cruciales, muchos dirigentes empresariales compartieron una sensación de temor al ver a un ejecutivo no especialmente destacado asesinado a tiros en una calle de Manhattan.

"Mi mujer decía: '¿Por qué iba alguien a matar a un director ejecutivo?' Yo le dije: cualquier director ejecutivo tiene gente a quien no le cae bien. Los directores ejecutivos tienen que despedir a gente. Los directores ejecutivos tienen gente que compite con su negocio", dijo Seth Besmertnik, director ejecutivo de una empresa de software cuya oficina también está en Manhattan.

Brad Karp, presidente del bufete de abogados Paul, Weiss, dijo: "Fue escalofriante y perturbador ver el asesinato grabado en video, a dos manzanas de mi oficina".

Para algunos directores ejecutivos, el tiroteo es una llamada de atención: los líderes políticos no son los únicos que deben estar alerta sobre su seguridad personal. Muchos se esfuerzan ahora por hacer más.

Los directivos de Allied Universal, que presta servicios de seguridad al 80 por ciento de las empresas incluidas en la lista Fortune 500, dijeron que sus teléfonos "no paraban de sonar" el miércoles con clientes potenciales. Allied cubre una amplia gama de servicios, que incluyen el despliegue de guardias en el exterior de las oficinas, el transporte de ejecutivos, la vigilancia de sus hogares y el seguimiento de sus familias.

Proteger a un director ejecutivo a tiempo completo cuesta unos 250.000 dólares al año, dijo Glen Kucera, quien dirige los servicios de protección reforzada de Allied.

Este mes, decenas de directores ejecutivos de Fortune 1000 se reunirán en una cumbre en Midtown, en el Ziegfeld de la calle 54, a pocos pasos del lugar donde fue tiroteado el director ejecutivo de United Healthcare.

Jeffrey Sonnenfeld, quien dirige el Chief Executive Leadership Institute de Yale y convocará la cumbre, recibió el miércoles un aluvión de llamadas telefónicas con preguntas sobre la seguridad en el acto. Sonnenfeld dijo que habría policías municipales y guardias privados en la cumbre, una decisión que se tomó antes del tiroteo del miércoles, aunque en el pasado no le había preocupado la presencia de seguridad en el acto, que se celebra desde hace más de 30 años.

"Tanto desde la izquierda como desde la derecha hemos visto la aterradora e insólita conversión de personas enfadadas y trastornadas", dijo Sonnenfeld. "Los dirigentes del mundo empresarial son objetivos convenientes".

Ranjay Gulati, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, señaló que, aunque la gente suele estar frustrada con las empresas --por ejemplo, Purdue Pharma y su papel en la crisis de los opioides o BP y el derrame de petróleo de Deepwater Horizon--, resulta chocante ver que esa ira desemboca en violencia.

"Hay un trasfondo latente de frustración con el sector sanitario", dijo Gulati. "No estoy aprobando la acción en modo alguno, pero tenemos que hacer un examen de conciencia sobre un sector que consume casi el 20 por ciento de nuestro PIB y, sin embargo, nuestros resultados no son ni de lejos tan buenos como los de países que gastan la mitad".

La policía dijo que los casquillos de bala encontrados en el lugar de la matanza parecían tener escritas las palabras "denegar" y "retrasar", términos familiares para las personas que buscan cobertura para procedimientos médicos.

Kathryn Wylde, directora ejecutiva de la Asociación para la Ciudad de Nueva York, organización sin ánimo de lucro que representa a la comunidad empresarial de la ciudad, dijo que el alcalde Eric Adams la llamó a primera hora del miércoles y le dijo que el tiroteo parecía haber sido dirigido y no aleatorio, y le pidió que lo notificara a los miembros de la asociación.

La próxima semana, la Asociación para la Ciudad de Nueva York recibirá a la nueva comisionada de policía de la ciudad, Jessica Tisch, en su reunión anual. Wylde dijo que los líderes empresariales se habían centrado en la seguridad pública de la ciudad en general, pero que el asesinato de Thompson podría suscitar una conversación más profunda sobre la seguridad personal de los directores ejecutivos.

"Es razonable pensar que la retórica violenta puede conducir a resultados trágicos", dijo Wylde.

Emma Goldberg es una reportera de negocios que cubre la cultura laboral y las formas en que el trabajo está evolucionando en una época de cambios sociales y tecnológicos. Más de Emma Goldberg