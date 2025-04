Pedri: "Estamos en un gran momento de forma y confianza"

Madrid, 2 abr (EFE).- Pedri González, centrocampista del Barcelona, destacó este miércoles el “gran momento de forma y confianza” de su equipo, tras la clasificación para la final de la Copa del Rey, en la que se enfrentará al Real Madrid y de la que esperó que al conjunto azulgrana le “salga un partido” como los anteriores de este curso contra ellos, con victorias tanto en la Supercopa de España como en LaLiga.

"No nos sentimos imbatibles, porque hemos perdido algunos partidos. Hay cosas siempre que mejorar, siempre lo hacemos y hay que hacer autocrítica también con las cosas que hacemos mal, pero estamos en un gran momento de forma y de confianza", expuso en la zona mixta en el estadio Metropolitano, tras vencer 0-1 al Atlético de Madrid en el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

"Contentos por otra final. A jugar y a intentar ganarla. Lo que queremos es darle ilusiones a la afición. Una final contra el Real Madrid está claro que no nos lo va a poner fácil. Está claro que no hay que tenerle miedo a ningún equipo. Somos el Barça y vamos a ir a controlar el partido contra todos, pero no va a ser fácil. Ojalá salga un partido como lo que nos han salido contra ellos", abundó.

Su equipo había festejado la clasificación en el vestuario del Metropolitano "como hay que celebrarlo", según explicó Pedri. EFE