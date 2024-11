Un secreto largamente guardado sale a la luz. ¿Alterará el legado de Cormac McCarthy?

Writing and WritersBooks and LiteratureLettersMcCarthy, CormacBritt, AugustaVanity Fair

Las revelaciones sobre una relación entre el autor y una niña que tenía 16 años cuando se conocieron conmocionaron a los lectores, pero no a los estudiosos de su obra. Ahora se debate hasta qué punto ella influyó en sus escritos.

Esta semana, Vanity Fair publicó un artículo explosivo que revelaba que Cormac McCarthy, uno de los novelistas más célebres y enigmáticos del país, mantuvo una relación con una niña que conoció cuando él tenía 42 años y ella 16, una niña de acogida que se sentía tan insegura en casa que a menudo llevaba una pistola y utilizaba la zona de la piscina del motel donde él se alojaba para ducharse.

Las revelaciones del artículo dejaron atónitos a muchos seguidores del famoso e inescrutable autor, pero no sorprendieron a sus amigos íntimos ni a la unida comunidad de eruditos que han estudiado su vida y su obra. La relación de McCarthy con Augusta Britt duró casi hasta la muerte de él en 2023, y aparecía en sus cartas a lo largo de los años.

Lo que sorprendió a muchos eruditos, y no los convenció, fue la afirmación en Vanity Fair de que Britt fue la inspiración clave de algunos de los personajes más memorables de McCarthy, y que dio forma profundamente a otros aspectos de su obra, incluidos temas y motivos recurrentes, incluso su obsesión por los caballos, las armas de fuego y las jóvenes vulnerables que sufren violencia y desamor en sus libros.

Dianne C. Luce, quien ha escrito varios libros sobre McCarthy, dijo que ella y otro estudioso de McCarthy, Edwin T. Arnold, se enteraron de la relación de McCarthy con Britt hace unos 40 años, durante una entrevista con un amigo de McCarthy. A lo largo de los años, vio que la relación aparecía en las cartas del autor a sus amigos literarios, entre ellos Robert Coles, Guy Davenport y Mark Morrow.

Su relación fue duradera, pero Luce dijo que cree que muchas de las afirmaciones del artículo de Vanity Fair sobre la singular influencia de Britt en la obra de McCarthy eran exageradas. En el artículo, el autor, Vincenzo Barney, describe a Britt como modelo para personajes de 10 de sus libros, como Wanda y Harrogate en Suttree, Carla Jean en No es país para viejos, Alejandra en Todos los hermosos caballos y Alicia Western en El pasajero y Stella Maris, entre otros personajes.

"Soy profundamente escéptica respecto a la mayoría de estas afirmaciones sobre cómo aparece ella en su obra", dijo Luce.

En particular, Luce dijo que ponía en duda la afirmación de que McCarthy había basado en Britt los personajes de Wanda y Harrogate en Suttree, porque McCarthy escribió un borrador de la novela con esos personajes años antes de conocerla.

Otros expertos en McCarthy, incluido su biógrafo autorizado, Laurence Gonzales, y otros tres eruditos que han estudiado de cerca su obra y su vida, compartían ese escepticismo.

Bryan Giemza, profesor de la Universidad Tecnológica de Texas, quien ha escrito sobre la fascinación de McCarthy por la ciencia, dijo que algunas de las afirmaciones sobre la influencia de Britt en el novelista le parecían exageradas, incluida la idea de que ella fue el principal modelo para Alicia Western.

"Desde mi punto de vista, hay auténticas exageraciones", dijo Giemza sobre las afirmaciones del artículo. "No se ajusta realmente a la forma en que funciona la imaginación de un artista. Lo más probable es que un personaje importante sea un pastiche de personas".

Vanity Fair se negó a hablar de sus procedimientos editoriales y de verificación de datos con el Times. Pero Daniel Kile, director adjunto de la revista, restó importancia a las críticas de estudiosos que dijeron que el artículo exageraba la influencia de Britt en la obra de McCarthy.

"Es subjetivo", dijo Kile. "Augusta Britt es nuestro centro de atención, e informamos de que Augusta cree que inspiró a estos personajes". Otras fuentes cercanas a McCarthy, incluidos estudiosos con los que hemos hablado, creen que ella influyó en estos personajes. Y en muchos casos, las cartas de McCarthy, que hemos leído, corroboran que ella inspiró a muchos de los personajes".

Britt, quien en sus comentarios a Vanity Fair describió su relación sentimental con McCarthy como consentida, no respondió a una solicitud de comentarios de The New York Times. El autor del artículo de Vanity Fair, Barney, no pudo ofrecer un comentario a tiempo. Knopf, la editorial de McCarthy, declinó hacer comentarios.

Varios estudiosos también plantearon preguntas sobre los extensos extractos de las cartas de McCarthy a Britt, y señalaron que, aunque Britt es la propietaria física de las cartas, las palabras de McCarthy, incluso en las cartas a otros, son propiedad intelectual de su patrimonio literario. Los intentos de contactar con un representante del patrimonio literario de McCarthy no tuvieron éxito, pero una persona conocedora de las prácticas del patrimonio, quien no estaba autorizada a hablar en público, dijo que el patrimonio no autorizaba la reproducción de las cartas de McCarthy.

Durante su vida, McCarthy fue notoriamente reservado, y su código de silencio se extendía a los miembros de su círculo íntimo. El detallado relato de Britt sobre su relación en Vanity Fair ofrece una rara ventana a los pensamientos privados de McCarthy y a una vida interior que durante mucho tiempo ha estado oculta al público.

Gonzales, biógrafo de McCarthy y amigo desde hace mucho tiempo, dijo que él y otras personas que conocían la relación guardaron silencio por respeto al deseo de privacidad del autor y para proteger su reputación.

"Todo el mundo sabía de Augusta, pero todos la conocían como un secreto", dijo. "Como se conocieron cuando ella era muy joven, era una niña maltratada, era una fugitiva, y Cormac tenía más de 40 años, era una situación que en muchos sentidos se vería mal".

Gonzales intentó entrevistar a Britt para su próxima biografía, dijo, pero ella no respondió.

Aunque los estudiosos y los lectores están debatiendo los méritos y la importancia de las afirmaciones del artículo de Vanity Fair, no hay duda de que marca un cambio importante en el perfil público de McCarthy.

En el artículo de Vanity Fair, Britt describe cómo ambos iniciaron una relación sexual cuando ella aún era menor de edad, pero dijo que estaba enamorada de él y que encontró en él la sensación de seguridad que le faltaba en su vida. También dijo que McCarthy falsificó su partida de nacimiento para introducirla ilegalmente en México.

Britt compartió con Vanity Fair un arsenal de cartas de McCarthy, incluidas proposiciones románticas escritas cuando ella era adolescente, antes de que huyeran por la frontera. Unos años después, ella puso fin a su relación sexual, dijo Britt, pero ambos siguieron intercambiando cartas, hablando por teléfono y visitándose durante décadas.

Britt declaró a la revista que no sabía que McCarthy seguía casado con su segunda esposa, Annie DeLisle, cuando ambos vivían juntos en El Paso, Texas, en 1977. Un año después, en un viaje a Las Vegas, se enteró de que McCarthy tenía un hijo de su edad de su primer matrimonio, con Lee Holleman.

Sin embargo, dijo que lo que realmente la hizo sentirse traicionada fue la tendencia de McCarthy a adaptar su vida a su ficción y a matar a personajes que creía basados en ella.

Cuando se publicó la historia de Britt esta semana, se produjo una oleada de correspondencia entre los estudiosos de McCarthy, quienes debatieron las afirmaciones del artículo y si las revelaciones podrían provocar una reacción violenta que disuadiera a los lectores de comprar sus libros o llevara a los profesores de literatura a dejar de asignar sus novelas.

"Existe una gran preocupación por la forma en que esto podría afectar, de forma instintiva, a su reputación general", dijo Luce. "Hay muchas esperanzas de que la calidad de su obra impida que eso ocurra".

Algunos lectores de McCarthy ya han desautorizado al autor. En una publicación en X, Aaron Gwyn, profesor de inglés de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, quien ha escrito y dado conferencias sobre McCarthy, calificó de "indefendible" el comportamiento de McCarthy, y dijo que ya no presentaría nuevos contenidos sobre el autor en su canal de YouTube ni en Substack.

Tracy Daugherty, una aclamada biógrafa literaria que está trabajando en un libro sobre McCarthy, dijo que los investigadores y estudiosos tardarán tiempo en verificar las afirmaciones de Britt, determinar el alcance de su impacto en su obra y ver si afecta a su reputación literaria.

"Es demasiado pronto para evaluar cuál será el efecto a largo plazo de esta historia en el legado literario de McCarthy", dijo Daugherty, quien ha escrito biografías de Larry McMurtry, Joan Didion, Joseph Heller y Donald Barthelme.

Daugherty se enteró de la relación de Britt con McCarthy durante su investigación e intentó entrevistarla, pero nunca obtuvo respuesta, dijo.

Después de que la historia de Britt saliera a la luz han surgido otras preguntas sobre el pasado de McCarthy. En una carta de 1974 publicada en la colección Questioning Minds: The Letters of Guy Davenport and Hugh Kenner, por ejemplo, Davenport, que era amigo de McCarthy, escribe que "Cormac McCarthy acaba de huir a México con una adolescente, abandonando a la bella bailarina británica que es su esposa".

La carta, fechada dos años antes de que Britt dijera que conoció a McCarthy, plantea la posibilidad de que McCarthy se hubiera llevado a México a otra adolescente, o de que Britt fuera aún más joven cuando cruzaron la frontera.

Es probable que salga a la luz más información sobre la relación de McCarthy con Britt, junto con otros aspectos de su vida privada, cuando el próximo otoño se abra un gran tesoro de sus archivos personales, conservados en las Colecciones Wittliff de la Universidad Estatal de Texas.

Los archivos contienen material personal que McCarthy guardaba celosamente, como sus diarios privados, sus primeros escritos, fotografías, recuerdos familiares y correspondencia con amigos íntimos. La colección contiene algunas de las cartas de Britt a McCarthy, dijo Katie Salzmann, archivera jefe del Wittliff. No se ha llegado a ningún acuerdo con Britt para añadir sus cartas a McCarthy a los archivos.

Algunos estudiosos predijeron que estas revelaciones podrían incitar a otros estrechos colaboradores de McCarthy a hablar públicamente sobre él, y que es probable que ahora salgan a la luz pública más detalles sobre el enigmático autor.

"Cormac curó su reputación pública con mucho cuidado, muchos de sus amigos se alinearon con él, y eso está cambiando ahora", dijo Giemza. "Para bien o para mal, el artículo va a permitir algunas conversaciones más libres".

Alexandra Alter escribe sobre libros y el mundo literario y editorial para el Times. Más de Alexandra Alter

Elisabeth Egan es redactora y editora del Times Book Review. Lleva 30 años trabajando en el mundo editorial. Más de Elisabeth Egan