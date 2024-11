Así que estás pensando en dejar X por Bluesky. ¿Cómo funciona?

Social MediaContent Type: ServiceMobile ApplicationsPresidential Election of 2024News and News MediaAnnenberg School for CommunicationBluesky (Social Network)Threads (Mobile App)X (Formerly Twitter)

Ambas aplicaciones tienen un aspecto similar. A continuación te explicamos cómo utilizar Bluesky y qué podrías extrañar de X.

Bluesky, la plataforma de redes sociales similar a Twitter que surgió como alternativa para los usuarios de X que se habían frustrado cuando Elon Musk compró esa plataforma, está teniendo un segundo aliento.

Cuando Musk compró X --que en ese entonces se llamaba Twitter-- en octubre de 2022, competidores como Mastodon y Hive Social recibieron una avalancha de nuevos usuarios. Otros competidores entraron en escena más tarde, como Threads y Bluesky, y fueron recibidos con un aumento de las solicitudes de inscripción.

Desde las elecciones presidenciales de 2024, Bluesky ha añadido millones de nuevos usuarios, según dijo su directora ejecutiva.

Tanto si has dejado X como si solo quieres entender cómo funciona una de las aplicaciones gratuitas más descargadas, esto es lo que necesitas saber sobre Bluesky.

¿Qué es Bluesky?

Bluesky es una red social que funciona de manera similar a X. Los usuarios pueden publicar texto, videos y fotos, responderse unos a otros y compartir las publicaciones de otros usuarios. La primera versión de Bluesky requería que los usuarios fueran invitados a la plataforma, pero ahora cualquiera con una dirección de correo electrónico puede crear una cuenta.

¿Cómo publico?

Al igual que en X, los usuarios de Bluesky pueden escribir una publicación haciendo clic en un botón azul grande que dice "Nueva publicación" con un icono de papel y lápiz al lado. Las publicaciones son más cortas, con un límite de 300 caracteres, y pueden incluir video y fotos.

Los mensajes de Bluesky se llaman posts, aunque existe una tendencia --polémica para algunos-- a llamar a las publicaciones de Bluesky como "skeets" (un juego de palabras entre sky y tuit).

Utiliza una mezcla de contenido basado en algoritmos y personalización

En la parte superior de la página, los usuarios pueden alternar entre las publicaciones de las personas a las que siguen y la opción llamada "Descubrir".

Descubrir es una página basada en algoritmos que funciona como las páginas "Para ti" de TikTok o X y te muestra publicaciones populares de usuarios a los que quizá no sigues, basándose en tu actividad previa en la plataforma.

Puedes personalizar tus sugerencias utilizando listas, y "Paquetes de inicio", dijo Emily Liu, directora de comunicaciones de Bluesky.

Las listas están pensadas para agrupar cuentas en función de los intereses de un usuario. Para crear una lista, haz clic en el símbolo de lista de la izquierda. Dale un nombre --por ejemplo, "Deportes de Portland"-- y empieza a buscar personas y organizaciones relevantes (el columnista John Canzano, por ejemplo, o los Portland Trailblazers) para añadirlas a ella.

Los feeds, o fuentes de noticias, te permiten adaptar el tipo de publicaciones que ves a un tema o palabra clave. ¿Quieres ver más sobre pizza? Puedes encontrar una letanía de publicaciones relacionadas con la pizza llenas de fotos, memes de pizza y la ocasional reseña de la película Licorice Pizza. Al igual que las listas, las fuentes de noticias se encuentran en el panel de control de la izquierda.

"Puedes considerar los feeds como etiquetas o listas superpoderosas", dijo Liu.

Los paquetes de inicio son similares a las listas, pero están pensados para que la gente comparta grupos con sus seguidores. Los usuarios suelen tener sus propios paquetes adaptados a sus intereses, que sus seguidores pueden disfrutar. Cuando sus seguidores se unen al paquete, todos verán las mismas publicaciones.

Bluesky le resultará familiar a un usuario de X

El diseño de Bluesky le resultará familiar a un usuario de X. Después de todo, Jack Dorsey, el antiguo director ejecutivo de Twitter, ayudó a desarrollar Bluesky.

Los paneles de control de la parte izquierda de las plataformas son casi idénticos, tanto en función como en apariencia. La mecánica de desplazamiento es similar. Ambas aplicaciones utilizan esquemas de color azul claro y blanco.

Los usuarios de Bluesky pueden bloquear, silenciar y denunciar cuentas. Pero como Bluesky se autodenomina como "una red abierta y pública", los usuarios no pueden hacer que sus publicaciones sean privadas para otros usuarios de Bluesky sin bloquearlos individualmente.

¿Cómo me verifico o encuentro a mis amigos?

Bluesky no utiliza el mismo sistema de marcas de verificación que Meta o X. Meta y X dan a los usuarios una marca de verificación si han alcanzado un determinado estado o pagan una suscripción. En Bluesky, los usuarios verifican su estado a través de enlaces a sus propios sitios web.

No hay una forma fácil de encontrar a tus amigos de Instagram o Facebook en Bluesky, dijo Liu. Pero algunos desarrolladores independientes han creado soluciones, incluida una extensión para el navegador llamada Sky Follower Bridge.

Lo que le falta a Bluesky

Freddy Nager, profesor asociado de la Escuela Annenberg de Comunicación y Periodismo de la Universidad del Sur de California, dijo que las noticias deportivas siguen siendo un gran atractivo para los usuarios de X. Muchas de las cuentas que publican noticias deportivas --Adam Schefter y Shams Charania de ESPN e Ian Rapoport de NFL Network, por ejemplo-- no están aún en Bluesky. Las cuentas bot imitan sus publicaciones de X en Bluesky.

Un botón de alerta en los perfiles X permite a los usuarios estar al día de las últimas noticias. El botón dedicado a los borradores le permite a un usuario de X poder guardar una publicación para publicarla más tarde. Por ahora, las alertas y los borradores no están en Bluesky.

X también ha instalado recientemente un contador de "vistas" que Bluesky no tiene.

En mayo, The Verge informó que Dorsey había abandonado Bluesky. Publicó un mensaje en su cuenta de X que parecía recomendar a la gente que permaneciera en esa red.

"No dependas de las corporaciones para que te concedan derechos", escribió en X un día antes de que Bluesky confirmara su salida del consejo. "Defiéndelos tú mismo utilizando la tecnología de la libertad (estás en una)".

También hay fallos, como imágenes brillantes y parpadeantes que a veces aparecen cuando un usuario se desplaza por la sección "Me gusta". La cuenta oficial de Bluesky dijo que habíasolucionado algunos problemas de rendimiento el miércoles por la noche, pero que persistía un problema en la página Descubrir del sitio.

Hank Sanders es reportero del Times y forma parte de la generación 2024-25 de Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras. Más de Hank Sanders