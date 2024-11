Regresa la era del pogromo

Policías holandeses montan guardia tras el brutal ataque contra fanáticos israelíes del equipo de fútbol Maccabi Haifa

En abril de 1903, una turba antisemita arrasó la ciudad de Kishinev, que entonces formaba parte del Imperio ruso y hoy se conoce como Chisinau, la capital de Moldavia. Casi 50 judíos fueron asesinados, mujeres y niñas fueron violadas y unas 1.500 casas fueron destruidas. Entre los supervivientes estaban mis bisabuelos paternos Barnet y Bessie Ehrlich, que decidieron entonces emigrar a Estados Unidos con sus hijos.

Esta semana hubo otro pogromo en Europa, esta vez en Ámsterdam. “Bárbaros en scooters recorren nuestra capital cazando israelíes y judíos”, escribió en X David van Weel, el ministro holandés de Justicia y Seguridad. Se refería a una orgía de ataques violentos contra aficionados israelíes al fútbol, que habían venido a la ciudad para ver un partido el jueves entre el Maccabi Tel Aviv y el Ajax de Ámsterdam.

“Empezaron a golpearnos. Me rompieron la cara, me sacaron un diente y me cortaron el labio”, dijo a los medios israelíes un aficionado israelí, Yaakov Masri, después de encerrarse en su habitación de hotel, con una mesa para bloquear la puerta. Dijo que él y su hijo fueron atacados “por unos 15 jóvenes árabes, algunos de los cuales estaban armados con cuchillos y palos”, según el periódico israelí Haaretz.

Algunos artículos de prensa han señalado el comportamiento provocador de los aficionados israelíes alborotadores, que incluyeron quitar una bandera palestina y corear consignas antiárabes (en hebreo), como contribución al caos. También señalaron el aumento de las tensiones relacionadas con la guerra en Gaza.

Tal vez. Pero esa explicación ignora los muchos años de antisemitismo creciente y virulento en Europa que precedieron a la guerra, gran parte de él dentro de las comunidades musulmanas, junto con la evidencia de que los ataques fueron coordinados cuidadosa y astutamente.

“Las autoridades de Ámsterdam se han puesto en contacto con plataformas de taxis como Uber y Bolt para discutir cómo los conductores pueden haber utilizado las aplicaciones para filtrar los números de teléfono israelíes durante la violencia”, informó The Times de Londres.

Hay que reconocer que los dirigentes holandeses y de otros países europeos han condenado abiertamente el pogromo, que se produjo en vísperas del 86º aniversario de la Noche de los Cristales Rotos. Guillermo Alejandro, rey de los Países Bajos, comparó la noche del jueves con el fracaso del país a la hora de proteger a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, y Olaf Scholz, canciller alemán, escribió que “los judíos deben poder sentirse seguros en Europa”.

Es una buena idea, aunque todavía está por ver si cambiará algo en la situación de deterioro de los judíos en Europa. “La mayoría de los detenidos fueron puestos en libertad más tarde”, informó The New York Times, y la aerolínea El Al envió aviones para traer a los israelíes de vuelta a casa. Si alguna vez se necesitó un recordatorio de por qué Israel, a pesar de todas sus tribulaciones, llegó a existir en primer lugar, este último pogromo lo fue.

Mi consejo a las asediadas comunidades judías de Europa: recuerden lo que predijo Kishinev y, por favor, váyanse mientras aún puedan.

© The New York Times 2024.