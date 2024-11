Geoff Capes, el hombre más fuerte del mundo que además de arrastrar camiones fue campeón en otra inusual actividad

Geoff Capes en una de sus competiciones.

Geoff Capes, un prodigio hercúleo de la campiña inglesa que, además de ganar dos veces el concurso del Hombre más fuerte del mundo, era un campeón en la cría de periquitos, una actividad que le permitía escapar de acrobacias como doblar barras de acero alrededor de su cuello, murió el 23 de octubre en Lincoln, Inglaterra, en las Midlands del Este. Tenía 75 años.

La muerte, ocurrida en un hospital, fue confirmada por su hijo, Lewis Capes, quien no especificó la causa.

Con 1,98 metros de altura y 162 kilos de peso, el señor Capes era un Adonis aplastante cuya dieta diaria consistía en siete pintas de leche, dos hogazas de pan, una docena de huevos, dos filetes, un tarro de frijoles horneados, dos latas de sardinas, una libra de mantequilla y una pierna de cordero.

Su gigantesca ingesta calórica le permitió realizar hazañas extraordinarias en competiciones de strongman: arrastrar camiones de 12 toneladas cuesta arriba, volcar autos, partir en dos las guías telefónicas de Londres y lanzar ladrillos de dos kilos y medio como si fueran cajas de Kleenex. Podía correr 200 metros (casi la longitud de dos campos de fútbol americano) en menos de 25 segundos.

“Cuando lo veías correr, te dabas cuenta de que era un atleta absolutamente aterrador, terriblemente bueno”, dijo Colin Bryce, comentarista de televisión de la competencia del Hombre más fuerte del mundo, en una entrevista. “No era solo un gran bulto”.

Su destreza física lo convirtió en el favorito de la reina Isabel II, quien aulló de risa después de que su guante se pegara a sus manos sudorosas y pegajosas cuando lo felicitó por ganar los Juegos Braemar, otra competencia de habilidades escocesa, en 1982. El príncipe Carlos y la princesa Diana estaban cerca riéndose.

Durante muchos años, Capes fue el deportista más famoso de Inglaterra. Los periodistas de televisión se maravillaban con su dieta y sus triunfos musculares, incluido su sencillo método para cambiar las ruedas pinchadas: levantaba el coche con una mano mientras ponía la de repuesto con la otra.

El Sr. Capes apareció en numerosos comerciales, incluyendo uno para el Volkswagen Polo, en el que da vuelta el pequeño automóvil para examinar su parte inferior mientras una voz en off dice: “No tienes que ser el hombre más rico o más fuerte del mundo para comprar un Polo”.

Los niños jugaban con una versión simulada de él en el juego de ordenador “Geoff Capes Strong Man”. Y en los años 80 era una imagen habitual el día de Navidad, cuando se emitía por televisión la competición del Hombre más fuerte del mundo tras el discurso de la reina a la nación.

“No creo que se pueda enfatizar lo mucho que se ha hecho famoso Geoff porque nunca se ha podido recrear en la era moderna”, dijo Bryce. “A menos que estuvieras en Estados Unidos, donde eras como una estrella de la NFL y te convertías en un nombre muy conocido. Geoff era un nombre muy conocido en Gran Bretaña”.

Capes comenzó su carrera deportiva como lanzador de peso. Ganó 17 títulos nacionales y fue campeón europeo en pista cubierta en 1974 y 1976. Participó en tres Juegos Olímpicos (1972, 1976 y 1980), quedando en quinto lugar en 1980.

Geoff Capes de Inglaterra lanza la bala para ganar la medalla de oro en el evento de lanzamiento de bala masculino en los X Juegos de la Commonwealth, en el estadio Queen Elizabeth II Park en Christchurch, Nueva Zelanda, el 2 de febrero de 1974.

Capes se ganaba la vida y mantenía a su joven familia trabajando como policía. Una tarde, lo enviaron a arrestar a un hombre por no pagar una multa. Llamó a su puerta. Cuando el hombre le abrió, Capes vio docenas de periquitos cantando en jaulas.

“¿Podría echarle un vistazo a sus pájaros?”, preguntó el señor Capes.

Le trajeron recuerdos de su infancia, cuando cuidaba pájaros y animales heridos. El hombre lo invitó a pasar y le sirvió una taza de té. Tuvieron una agradable charla sobre los pequeños y habladores periquitos. El señor Capes incluso sostuvo algunos de ellos en sus manos gigantes.

Por desgracia, después de una hora, el señor Capes le recordó al hombre que estaba allí para arrestarlo.

“Vino en silencio y después nos mantuvimos en contacto”, dijo Capes a The Sunday People, un periódico londinense, en 1998. “Dos semanas después me regaló mi primera pareja de periquitos para cría”.

El Sr. Capes comenzó a criarlos con el mismo entusiasmo con el que los entrenaba para las competiciones de strongman. Compitió en exposiciones de periquitos en toda Europa y ganó un campeonato mundial en 1995. Fue nombrado presidente de la Budgericar Society en 2008 y con frecuencia fue juez de competiciones.

Capes ganó el título de Hombre más fuerte del mundo en 1983 y 1985. Ganó el Campeonato de Reino Unido de tracción de camiones en 1986. Y fue seis veces campeón de los Juegos Mundiales de las Tierras Altas.

“Hay algo en su color y belleza que me fascina”, dijo Capes a The Sunday People. “Hacen aflorar mi lado más amable”.

Geoffrey Lewis Capes pesó casi 6 kilos cuando nació el 23 de agosto de 1949 en Holbeach, un pueblo agrícola en Lincolnshire, Inglaterra. Su padre, Bill Capes, era un trabajador agrícola. Su madre, Eileen (Alcock) Capes, era una matrona en un asilo de ancianos que medía 1,80 metros y pesaba 113 kilos.

“La familia no sólo pertenecía a la clase trabajadora”, dijo Capes en The Daily Telegraph, “sino que estaba en el peldaño más bajo de esa larguísima escalera que es el sistema de clases inglés”.

Mientras crecía, recordó, “siempre estaba peleando”.

“Si el próximo pueblo viniera un viernes y solo hubiera ocho o nueve, les diría: ‘Vuelvan y consigan más’”, le dijo a The Daily Telegraph en 2023. “Lucharía contra ellos por mi cuenta. Estaba bastante callado, pero había una agresión interna”.

Dejó la escuela a los 14 años y se convirtió en obrero, transportando sacos de patatas y haciendo otros trabajos ocasionales. También se unió a un club de atletismo local, donde conoció a Stuart Storey, un corredor de vallas que más tarde competiría en los Juegos Olímpicos de 1968.

“Yo era un niño problemático, con una conducta desafiante, y él me rescató, me puso en el camino correcto y me guió durante los primeros días”, dijo Capes a la revista británica Athletics Weekly en 2015.

El señor Storey lo animó a lanzar la bala y a participar en competiciones. Como no podía permitirse ropa decente, el señor Capes viajaba a los eventos vistiendo prendas que los pacientes de su madre habían dejado atrás cuando murieron.

Se unió al departamento de policía local en 1969 y sirvió como oficial de patrulla durante dos años antes de cambiar a un puesto de enseñanza de calistenia a nuevos reclutas.

El matrimonio de Capes con Gillian Fox en 1970 terminó en divorcio. Se casó con Kashmiro Bhatti en 2018. Ella lo sobrevive. Además de su hijo, también le sobreviven una hija de su primer matrimonio, Emma Capes, y seis nietos.

En el apogeo de su carrera como criador, el señor Capes poseía más de 300 periquitos. Les había construido un pequeño aviario de madera detrás de su casa y les cocinaba todas las mañanas.

“Es una receta especial que tengo, que consiste en huevos cocidos, puré de zanahorias y algunos otros ingredientes secretos que no estoy dispuesto a revelar”, dijo a The Sunday People. “Lo trituro todo hasta convertirlo en una especie de papilla”.

Los pájaros lo devoraron.

“Les da todo lo que necesitan”, dijo, “un plumaje brillante, huesos sanos y picos fuertes”.

