Timothée Chalamet asiste al concurso de imitadores de Timothée Chalamet

Chalamet, Timothee (1995- )Washington Square Park (Manhattan, NY)Contests and PrizesCelebrities

No, no participó en la competencia. Pero causó un gran revuelo en Washington Square Park, donde cuatro personas fueron detenidas.

Solo un poco de diversión en Washington Square Park: un concurso para ver quién se parecía más al actor y rompecorazones Timothée Chalamet.

Mira, ese tipo tiene la mirada atormentada de Timothée Chalamet en Dune. Y ese tipo tiene la rareza pícara de Timothée Chalamet en Wonka. Y ese tipo tiene la apariencia melancólica de Timothée Chalamet.

Un momento. Ese es Timothée Chalamet.

Sí, la estrella de cine nominada al Oscar se presentó sin avisar al concurso de sus imitadores el domingo por la tarde. Llevaba bigote, pero se parecía muchísimo a sí mismo. Sin embargo, no participó en el concurso.

Posó brevemente para algunas fotos antes de dedicarse a lo que sea que hacen las superestrellas de Hollywood los domingos por la tarde.

El evento, tal y como se anunció, parecía más bien humilde. Una reunión de domingo por la tarde con un modesto premio de 50 dólares.

Desafortunadamente, el atractivo de estar rodeado de una multitud de Timothée Chalamets --incluso sin la aparición no anunciada del verdadero actor-- atrajo a una multitud de asistentes, lo que puso a prueba la escala del parque.

"Lo único que hacemos es colgar carteles, pero nunca sabes cómo va a estar", dijo el organizador, Anthony Po, un youtuber de Jersey City con 1,8 millones de suscriptores que se hizo famoso por comerse un bote entero de bolas de queso. El día anterior había organizado un concurso de imitadores del YouTuber Kai Cenat. Se presentaron unas 50 personas.

Esta vez, "tuvo que haber cerca de 10.000 personas que intentaron entrar", dijo.

La multitud no se sintió atraída por la fama de Po en internet. Dejó su nombre fuera de los carteles intencionalmente para que su participación fuera una sorpresa.

La gran multitud llevó a la policía a intervenir, tratando de mantener el orden. "En cierto momento, un agente se me acercó y me gritó que tenía que abandonar el parque", dijo un participante, Reed Putman, en un ensayo para la CNN. "Lo ignoré y me alejé, pero vi cómo esposaban a otro concursante y lo arrastraban fuera del área".

Cuatro personas fueron detenidas por una "manifestación no programada" el domingo, dijo el Departamento de Policía de Nueva York en un comunicado.

Po no tenía ni idea de que entre la multitud se encontraría el producto original. "Pensé: 'no hay un solo lugar en la tierra que sea menos seguro a la 1 p. m. del domingo para Timothée Chalamet que el Washington Square Park'", dijo.

"Fue abrumador", escribió Putman. "Me sentí acosado por las cámaras de televisión y los periodistas, como si fuera un animal en el zoológico o en un circo".

Un video grabado durante el acto muestra a un bombón con el pelo alborotado siendo guiado por los agentes. Respira tranquilo. Era un doble.

(Algunos fans gritaron "Liberen a Timmy" a la policía, informó GQ. Se desconoce si sospechaban que el detenido era el propio actor o si simplemente rendían homenaje al asombroso parecido del doble).

Timothée Chalamet no respondió a una solicitud de comentarios a través de su agencia de talentos.

El concurso se trasladó a Mercer Playground, a un par de manzanas de distancia, y a pesar del caos, se seleccionó a un ganador: Miles Mitchell, de Staten Island, quien eligió el aspecto de Willy Wonka de Timothée Chalamet. Putman, que iba vestido como Timothée Chalamet en sus anuncios de Chanel, dijo que creía que Mitchell había ganado en parte porque estaba repartiendo chocolates.

Po dijo sobre la decisión de los jueces: "Supongo que fue su carisma".

Probablemente fue mejor que Timothée Chalamet no se presentara al concurso de imitadores de Timothée Chalamet. Podría haber perdido.

Dolly Parton ha contado que se presentó a un concurso de dobles de Parton en un bar de Hollywood, donde no se identificó como sí misma. Dijo que fue la que menos aplausos recibió de todas las concursantes. Charlie Chaplin Jr. contó que su padre se presentó a un concurso de dobles de Chaplin en el Teatro Chino de Grauman. Quedó en tercer lugar.

"Papá siempre pensó que era una de las bromas más divertidas imaginables, no sé si de él, de los jueces o de ambos", escribió en Mi padre, Charlie Chaplin.

Po dijo que no pensaba organizar ningún otro concurso de imitadores porque "la gente sabría que fui yo".

Dijo que la hazaña fue una de las mayores de su carrera. "La vez que fingí una invasión alienígena en Florida, las bolas de queso y esto".

Kitty Bennett colaboró con la investigación.

Kitty Bennett colaboró con la investigación.