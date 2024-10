El presidente del Partido Republicano de Puerto Rico exige a Trump que se disculpe por los comentarios de un comediante

United States Politics and GovernmentApologiesPresidential Election of 2024Race and EthnicityComedy and HumorHate SpeechRepublican PartyHinchcliffe, Tony (1984- )Trump, Donald JPuerto Rico

El arzobispo católico de la isla también se une a la petición: "No basta con que su campaña se disculpe por estos comentarios".

El presidente del Partido Republicano de Puerto Rico dijo el lunes que le negará su apoyo al expresidente Donald Trump a menos que se disculpe por los comentarios racistas que un comediante de insultos hizo sobre el territorio de EE. UU. el domingo durante el mitin de Trump en el Madison Square Garden.

Aunque los residentes de los territorios de EE. UU. no pueden votar para presidente, Angel M. Cintrón, presidente del Partido Republicano de la isla, pidió a Trump que reprobara personalmente los comentarios que hizo el comediante Tony Hinchcliffe en un discurso de apertura de su mitin en el que se refirió a Puerto Rico como "una isla flotante de basura".

De lo contrario, dijo Cintrón durante una aparición en un programa de entrevistas, no emitiría un voto simbólico en las elecciones a favor de Trump, cuya nominación ayudó a cimentar en julio durante una votación nominal en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, cuando Puerto Rico otorgó sus 23 delegados del Partido Republicano al expresidente. (Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y pueden votar como residentes en los estados. Un número considerable de puertorriqueños vive en Pensilvania, un estadocrucial).

La campaña de Trump no respondió en un primer momento a una solicitud de comentarios el lunes por la noche.

Anteriormente, Danielle Alvarez, asesora sénior de la campaña de Trump, indicó en un comunicado que la broma de Puerto Rico "no refleja las opiniones del presidente Trump ni de la campaña".

Pero en una carta a Trump publicada en las redes sociales el lunes por la noche, el arzobispo de San Juan, Puerto Rico, Roberto O. González Nieves, dijo que la explicación se quedaba corta.

"No basta con que su campaña se disculpe por estos comentarios", escribió. "Es importante que usted mismo se disculpe por estos comentarios".

En su carta, el arzobispo escribió que los comentarios de Hinchcliffe "no solo provocan risas siniestras, sino odio".

Trump pidió una inusitada disculpa el viernes por la noche, cuando hizo esperar en el frío durante más de dos horas a sus seguidores en un mitin en Míchigan mientras grababa un episodio de tres horas para el pódcast de Joe Rogan.

En general, el expresidente no es conocido por su contrición. En 2018, cuando Trump se enfrentaba a las críticas por la broma de un ayudante que dijo que el senador John McCain era irrelevante porque moriría pronto, un estratega republicano, Kevin Madden, dijo: "El presidente siempre ha tenido a lo largo de su carrera una postura de 'nunca te disculpes, nunca te eches atrás'".

Neil Vigdor cubre temas políticos para el Times, con un enfoque en cuestiones relacionadas con el derecho al voto y la desinformación electoral. Más de Neil Vigdor