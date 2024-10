Cómo Israel encontró y mató a Yahya Sinwar, líder de Hamás, en Gaza

Israel-Gaza War (2023- )HamasSinwar, YehyaGaza StripIsrael

Una unidad de soldados israelíes en prácticas se topó con el líder de Hamás mientras realizaba una operación en el sur de Gaza, dijeron funcionarios de Defensa.

Durante más de un año, las fuerzas de seguridad israelíes, respaldadas por Estados Unidos, dedicaron una gran cantidad de recursos y recopilaron bastantes datos de inteligencia para dar con Yahya Sinwar, el dirigente de Hamás artífice de los atentados del 7 de octubre.

Pero al final, una unidad de comandantes de escuadrones en formación se encontró inesperadamente con Sinwar durante una operación en el sur de Gaza, según cuatro funcionarios de defensa israelíes, que hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto.

¿Dónde encontraron a Sinwar?

La unidad israelí patrullaba el miércoles en el sur de Gaza cuando los soldados israelíes se encontraron con un pequeño grupo de combatientes, dijeron los funcionarios. Los soldados, apoyados por drones, iniciaron un tiroteo en el que murieron tres militantes palestinos.

Durante el enfrentamiento, el fuego israelí derribó parte de un edificio en el que se habían refugiado los militantes, dijeron dos funcionarios. Cuando el polvo se disipó y empezaron a registrar el edificio, los soldados israelíes se dieron cuenta de que uno de los cadáveres tenía un asombroso parecido con el líder de Hamás, dijeron los tres funcionarios.

Era un lugar aparentemente improbable para encontrarlo. Los servicios de inteligencia israelíes y de EE. UU. habían calculado desde hacía tiempo que Sinwar --temeroso por su seguridad-- se había escondido bajo tierra, rodeándose de rehenes israelíes para evitar ser asesinado.

¿Cómo murió?

Unas fotografías obtenidas por The New York Times, algunas de las cuales circularon posteriormente por internet, muestran el cadáver de un hombre con rasgos faciales muy parecidos a los de Sinwar. El cuerpo del hombre presenta varias heridas graves, entre ellas en la cabeza y la pierna. Las fotografías muestran que el cadáver tiene varios rasgos que coinciden con los vistos en las imágenes de archivo de Sinwar, incluidos los lunares distintivos cerca de los ojos y los dientes torcidos.

Horas después de terminar el combate, los soldados se acercaron con cautela a los cadáveres. La zona seguía llena de artefactos explosivos, dijeron dos oficiales. También pensaron que el cuerpo de uno de los combatientes, más tarde identificado como Sinwar, tenía un explosivo en camuflaje.

Encontraron dinero y armamento junto a los militantes, según uno de los funcionarios, quien compartió fotos de la escena, incluidas algunas en las que los objetos estaban expuestos.

Los soldados, dijo uno de los oficiales, también temían que hubiera rehenes en la zona, pero no encontraron a ninguno con los combatientes. No hay evidencia de que alguno de los rehenes aún retenidos en Gaza sufriera daños durante la batalla, dijo el ejército israelí.

El jueves por la noche, el ejército israelí, tras completar el proceso de identificación, anunció que Sinwar había muerto.

¿Cómo ha respondido Hamás?

El viernes, Hamás confirmó la muerte de Sinwar. "Murió luchando y enfrentándose al ejército de ocupación hasta sus últimos momentos", dijo en un discurso en la televisión oficial de Hamás uno de sus altos cargos por muchos años, Khalil al-Hayya, quien se encuentra exiliado en Catar.

Pero dio pocos indicios de que Hamás estuviera dispuesto a hacer concesiones a Israel que pudieran terminar la guerra en Gaza.

"Continuamos el camino de Hamás", dijo, y añadió que "la bandera de Sinwar no caerá".

Aric Toler, Riley Mellen y Christiaan Triebert colaboraron con la reportería.

Ronen Bergman es reportero de The New York Times Magazine y vive en Tel Aviv. Su libro más reciente es Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations, publicado por Random House. Más de Ronen Bergman

Aaron Boxerman es reportero del Times que cubre Israel y Gaza. Está afincado en Jerusalén. Más de Aaron Boxerman

