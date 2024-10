Kjersti Flaa, la entrevistadora que está dispuesta a mostrar el lado incómodo de las celebridades

News and News MediaCelebritiesHathaway, AnneLively, BlakeFlaa, KjerstiContent Type: Personal Profile

Kjersti Flaa, una periodista noruega radicada en Los Ángeles, afirma que se sentiría bien si sus entrevistas inician discusiones sobre cómo tratar a la gente con respeto.

Kjersti Flaa afirma que nunca pretendió que su incómodo encuentro con Blake Lively captara tanta atención. Flaa, periodista noruega radicada en Los Ángeles, había estado conversando con otra reportera noruega sobre entrevistas a famosos que habían salido mal cuando le vino a la mente su conversación con Lively, que tuvo lugar durante la gira de prensa de 2016 de la película Café Society.

En una entrevista reciente, Kjersti Flaa dijo que había decidido publicar el tenso intercambio con Lively en YouTube para "ver qué pasa". El clip, que dura cuatro minutos y 17 segundos, se titula "La entrevista a Blake Lively que me hizo querer renunciar a mi trabajo", y ha acumulado más de 5,4 millones de visitas desde que se publicó en agosto.

En el clip, Flaa felicita a Lively, quien acababa de anunciar su embarazo, por su "pequeña pancita". Una Lively visiblemente molesta le responde: "Felicidades por tu pequeña pancita". Flaa no estaba embarazada.

Flaa dijo que, por casualidad, había publicado el clip mientras Lively se enfrentaba a las críticas por el tono de su gira de prensa para el thriller romántico Romper el círculo. El momento instigó una nueva oleada de críticas contra la actriz. Y Flaa, una reportera poco conocida, de repente estaba en todas partes.

[Video: Watch on YouTube.]

"Por aquel entonces, cuando hice esa entrevista, nunca quise publicarla en YouTube, porque sabía que si lo hacía, primero, probablemente no me volverían a invitar ni sus publicistas, ni sus clientes, ni el estudio", dijo. "Y segundo, creo que hace ocho años el panorama cultural era distinto, y me habrían atacado a mí en vez de a ella, ¿no?".

"Si hacíamos esa entrevista o alguien era grosero conmigo, siempre era culpa del periodista", continuó Flaa. "Y creo que eso ha cambiado. Ahora los tiempos son un poco diferentes".

Quizás no tan diferentes: cuando Flaa publicó otra entrevista incómoda la semana pasada, esta vez con la actriz Anne Hathaway, internet parecía haberse vuelto contra la entrevistadora, con algunos comentarios acusándola de intentar sacar ganancia de la cancelación de celebridades femeninas.

En el clip de la entrevista, que Flaa publicó en su canal personal de YouTube, le pide a Hathaway que cante su respuesta a una pregunta durante un evento de prensa de 2012 para Los miserables. "Bueno, yo no haré eso, pero eres más que bienvenida a cantar", responde Hathaway con frialdad.

Después de que Flaa compartiera el video, Hathaway se puso en contacto directamente con ella para disculparse.

"Me envió un largo correo electrónico explicándome por lo que estaba pasando en ese momento, cuando hizo la entrevista, y se disculpó por haber sido por haberme dado una entrevista horrible, básicamente", dijo Flaa en un video de seguimiento. "Me conmovió mucho. El simple hecho de hablar de ello hace que se me agüen los ojos, porque agradecí mucho que hiciera eso".

[Video: Watch on YouTube.]

Llámalo vanidad, o quizás autopreservación profesional, pero la mayoría de los periodistas solo están dispuestos a compartir entrevistas en las que se muestran serios, competentes y tranquilos bajo presión. Y aunque Flaa ha publicado decenas de videos que no incluyen momentos incómodos, los clips que han recibido más atención --y por los que se está haciendo conocida-- son de la variedad más incómoda. ¿Qué espera ganar exactamente y qué teme perder?

Hay una razón por la que "no se pueden encontrar muchos de estos en internet, ¿cierto?", dijo Flaa.

"Porque a los periodistas les preocupa que si publican cosas que dejen mal a la persona famosa les castiguen por ello", afirmó. "Si ya no me invitan a muchas de estas típicas giras de prensa, no pasa nada".

"Quiero decir, tengo otras entrevistas en las que la gente fue grosera", añadió. "Ya veremos si las publico o no. No quiero reacciones negativas. No quiero ser una persona que hace daño a la gente, eso es terrible".

Flaa dijo que se sentiría bien si esto iniciaba discusiones sobre cómo tratar a la gente con respeto.

"Creo que ese es mi mensaje principal: sean respetuosos con los demás, no importa de dónde sean ni quiénes sean", dijo.

Flaa, quien se mudó a Nueva York en 2007 para trabajar como periodista independiente para medios noruegos ("era fan de Sex and the City"), no es ajena a iniciar discusiones. En agosto de 2020, presentó una demanda contra la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, acusándola de funcionar como un "cártel" y de maquinar para bloquear su afiliación. (La asociación negó las acusaciones). Aunque la demanda fue finalmente desestimada, la discusión que ayudó a iniciar sobre la organización y la diversidad de sus miembros acabó dejando a los Globos de Oro sin transmisión televisiva en 2022.

"No estoy haciendo esto solo por mí", dijo a Variety en 2020. "Lo hago porque conozco a muchos otros periodistas que han pasado por algo parecido".

Con las viejas entrevistas a famosos en su canal de YouTube, Flaa dijo que quería iniciar debates en torno a temas --como los lugares de trabajo tóxicos-- que normalmente se barrían bajo la alfombra.

"Creo que muchas veces, especialmente aquí en Hollywood, la gente no habla de las cosas y nunca se disculpa porque eso es inconveniente", dijo. "Y creo que es terrible que sea así, y que la gente no de un paso al frente y hable de las cosas. Y aquí hay tantos facilitadores, como hemos visto en tantos incidentes recientes, que nadie se atreve a salir y hablar".

"Eso le está haciendo daño a mucha gente", añadió. "Así que, sí, con suerte, si puedo contribuir a algo así, a que la gente pueda dar la cara y hablar de las cosas, sería increíble".

Kjersti Flaa es una periodista noruega radicada en Los Ángeles. Causó revuelo al publicar viejos videos de entrevistas que hizo con famosos. (Rozette Halvorson/The New York Times)