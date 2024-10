El mundo del pop reacciona a la muerte de Liam Payne

Pop and Rock MusicDeaths (Fatalities)Fans (Persons)Payne, Liam (1993-2024)One Direction (Music Group)

Horas después de conocerse la noticia de que Payne había caído desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, sus fans y colaboradores compartieron su conmoción y su dolor.

El mundo del pop se esforzaba el jueves por asimilar el fallecimiento de Liam Payne, de 31 años, quien encontró la fama como miembro de la boy band británica One Direction. Payne falleció el miércoles tras caer desde el balcón de un hotel en Argentina.

Los fans se reunieron frente al hotel de Buenos Aires en el que se alojaba Payne para llorar su muerte, incluso cantando éxitos de One Direction, mientras que en las redes sociales muchos publicaron homenajes y recuerdos.

Algunas de las mayores estrellas de la música pop hicieron lo mismo. Charlie Puth, cantante y compositor de pop, publicó en Instagram que estaba "en shock" por la noticia. Payne fue "uno de los primeros artistas importantes con los que trabajé. No puedo creer que se haya ido", añadió Puth.

"Las palabras no pueden expresar las emociones que estamos sintiendo colectivamente en este momento", escribieron los Backstreet Boys en X, añadiendo que "nuestros corazones están con la familia de Liam, sus amigos y directioners de todo el mundo".

"La vida es corta y frágil", escribió en las redes sociales el DJ alemán Zedd, quien lanzó la canción "Get Low" con Payne en 2017. "RIP Liam No puedo creer que esto sea real ".

La reacción fue especialmente fuerte en el Reino Unido, donde Payne construyó su carrera. Entre los que expresaron sus condolencias en las redes sociales estaban su escuela de la infancia y el West Bromwich Albion, el equipo de fútbol del que Payne era hincha.

Payne audicionó por primera vez como solista en el concurso británico The X Factor en 2008, pero llegó al éxito cuando regresó en 2010, a pesar de que el grupo quedó tercero. Simon Cowell, ejecutivo musical y personalidad televisiva, creó One Direction reuniendo a Payne con Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson.

En 2011, el single de debut de One Direction, "What Makes You Beautiful", alcanzó el número 4 en la lista Hot 100 de Billboard. El grupo publicó cinco álbumes y se convirtió en una de las boy bands más importantes de principios de la década de 2010. En 2015, One Direction anunció que se tomaría un descanso de las actuaciones juntos, y el grupo se separó oficialmente un año después.

Hasta el jueves por la mañana, ninguno de los excompañeros de Payne había reaccionado públicamente a la noticia de su muerte, y sus representantes no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Un representante de Cowell tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Pero en Instagram, la madre de Styles, Anne Twist, publicó una foto de un emoji de corazón roto, con la leyenda "Era solo un niño ".

